Stihnite to do Vianoc: Vylepšite si svoju figúru 2 lyžicami tohto zázraku

Dajte sa do formy pred sviatkami!

Aj vy sa čudujete, kde sa vzal ten faldík na bruchu? Do Vianoc s ním ešte stíhate čo to urobiť. Idete na to?

Ženy priberajú v úplne iných častiach tela ako napríklad muži. Ak sa vám v ostatnom čase nahromadil tuk v oblasti bruška, zbavte sa ho, kým vypuknú sviatky hojnosti.

Doprajte si predvianočnom období malý detox s domácim sirupom, ktorý vás dostane do formy. Vaše sviatočné šaty vám padnú ako uliate.

Foto: Shutterstock.com

Pripravte si:

125g chrenu

3 lyžice medu

2 lyžičky škorice

3 citróny

kúsok zázvoru

Ako na to?

Citróny dôkladne umyte a nakrájajte na plátky. V mixéri ich vymixujte spolu s chrenom a zázvorom. Ochuťte medom a škoricou, premiešajte a uskladnite v chladničke.

Polievkovú lyžicu tohto zázraku si doprajte 2x denne pred jedlom. Užívajte maximálne 3 týždne, následne doprajte telu oddych.

Maximálny účinok za minimum času: Schudnite za 5 dní 3 kilá s týmto nápojom