Dokonalá tvár a vlasy: Ako zažiariť na plese vám poradí vizážistka celebrít

Radí: vizážistka Veronika Vargová

Ach, tie oči!

Opuchy pod očami najlepšie zlikvidujú chladivé gélové okuliare. Nasaďte si ich aspoň na štvrťhodinku. Unavené podráždené oči zas potrebujú teplo. Na chvíľu si na ne dajte teplé harmančekové vatové tampóny.

Ak vám pleť čistí kozmetička, zájdite k nej najneskôr sedem dní pred plesom. V deň D už len ráno aplikujte liftingovú alebo hydratačnú masku z obchodu a vyberte správny mejkap a korektor.

Tvár

Tento rok je v trende decentné jemné líčenie. Docielite ho pomerne ľahko. Ako prvé použite podkladovú bázu. Mejkap vďaka nej vydrží nedotknutý celú noc a zároveň pekne vypne a vyhladí pleť. Čo sa týka samotného mejkapu, na ples je najlepší rozjasňujúci.

Namiesto krikľavých „líčok“ ho dotónujte iba trochou bronzera. Obočie jemne zvýraznite bezfarebným gélom a oči nalíčte hnedými očnými tieňmi. Do vnútorného kútika svetlý smotanový, do stredu bronzový, do vonkajšieho tmavohnedý. Na záver linka a spodok oka skvele zvýrazní od polovice oka hnedý tieň. Všetky farebné predely rozpracujte dostratena. Ešte maskara – pery nalíčte telovou kontúrkou a leskom.

Dekolt

Olivový olej zmiešajte s kávovou usadeninou alebo použite originálny kávový píling z obchodu a ošetrite ním celú oblasť dekoltu. Opláchnite a na záver natrite hydratačným mliekom. Potom krk a dekolt pretrite mejkapom a stred prepudrujte rozjasňujúcim púdrom. Kľúčnu kosť a žliabok medzi prsiami prejdite zľahka tmavším bronzerom. Pekne ho vyplní. Ak máte odhalené ruky, aj tie prepudrujte.

Vlasy

Čas: 15 minút

Potrebujete: ochranný sprej, fén, tužidlo, žehličku, lak, štilku, guľatú kefu na objem

Krok za krokom…

Do vlhkých vlasov nastriekajte od korienkov tužidlo. Vyfúkajte cez kefu, natupírujte, prečešte, urobte cestičku, prelakujte, zasa prečešte a začnite robiť vlny žehličkou. Ale pozor, až od polovice dĺžky! Ak máte vlasy strihané do postupna, spodné vlasy vyrovnajte. Opäť dotupírujte, nalakujte a prečešte. Nakoniec dajte na vlasy ešte jednu várku laku.

Cviky na dekolt a na ruky

Ruky pokrčte vo výške hrudníka, dlane spojte dokopy a s výdychom z celej sily zatlačte jednu do druhej. Vydržte niekoľko sekúnd, s nádychom tlak povoľte. Tento cvik môžete obmieňať s loptou či s vankúšom. Opakujte 20-krát v 3 sériách.

Sadnite si na fitloptu, chodidlá pevne oprite o zem, pokrčte kolená, ruky s činkami upažte, pokrčte v lakťoch do 90-stupňového uhla a s výdychom pritiahnite k sebe. S nádychom odtiahnite paže do strán. Opakujte 20-krát v 3 sériách.

Ľahnite si chrbtom na fitloptu, chodidlá dajte na zem, kolená zvierajú pravý uhol, ruky s činkami sú zohnuté. S nádychom záťaž vytlačte dohora, s výdychom ruky vráťte. Pozor, lakte sú celý čas statické, nepadajú k zemi ani nejdú s dlaňami dohora! Opakujte 20-krát. (bez fotky) Náš tip: Máte veľké poprsie? Bolesti krížov predídete, ak budete pravidelne posilňovať nielen prsné, ale aj chrbtové svaly a paže.

Postavte sa na šírku pliec. Podsaďte zadoček, stiahnite bruško, vystrite chrbát, predpažte, dlane otočte k podložke a striedavo kmitajte pravou a ľavou pažou, ako keby ste mali namiesto rúk nožnice. Pravidelne dýchajte. Opakujte 20-krát.

Spevnite sa, ruky s činkami sú v pravom uhle. Pomalým ťahom vytlačte činky dohora a vzpažte, vydržte a opäť sa vráťte. Opakujte 20-krát.

