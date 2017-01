Krajšia na ples: Dermatologička radí, kedy použiť fotoomladenie a kedy ultheru

Plesová sezóna je v plnom prúde. Ak chcete svoju pleť opraviť a byť rýchlo vo forme, pomôžte si intenzívnym pulzným svetlom, rádiofrekvenciou alebo ultherou.

Radí: dermatologička Jana Šrámeková

Ulthera

Super na…

poklesnuté viečka

padajúce líca

ochabnuté kontúry tváre

Ulthera je jediný neinvazívny prístroj na svete, ktorý americká FDA schválila pre indikáciu lifting. Pracuje a spôsobuje spevnenie na úrovni SMAS-u, čiže blany, ktorou je potiahnuté svalstvo. A to bez jediného rezu skalpelom! Takže, ak sa bojíte operácie alebo bolesti, je to pre vás tá najlepšia voľba.

Ako funguje?

Ulthera, čiže ultrazvuková terapia, používa mikrofokusovaný ultrazvuk vysokej frekvencie, ktorý robí body kontrolovaného tepelného poškodenia v požadovanej vrstve bez toho, aby poškodil okolité tkanivá. Počas hojenia sa jednotlivé body stiahnu. To má za následok skrátenie a zdvihnutie poklesnutého svalstva. V druhej časti sa ošetrí ešte raz, tentoraz na úrovni spodnej kože. To vedie k remodelácii a k novotvorbe kolagénu a teda k spevneniu pokožky.

V priamom prenose

Prednosťou ulthery je, že celý zákrok je pod prísnou vizuálnou kontrolou na obrazovke. Lekár tak vidí celý prierez kože, podkožia, SMAS-u a svalstva v priamom prenose. Práve to je zárukou bezpečnosti a vynikajúceho výsledku po zákroku. Hĺbka SMAS-u je totiž u rôznych žien rôzna.

Stačí jedno sedenie Výhoda ošetrenia je aj to, že po jedinom zákroku dosiahnete efekt, ktorý vydrží minimálne 3 roky. Môžete ho absolvovať kedykoľvek počas roka a zaplatíte zaň asi 1 500 €.

Fotoomladenie

Super na…

odstránenie hnedých fľakov

stiahnutie pórov

zlikvidovanie rozšírených cievok

celkové zlepšenie kondície pleti

Fotoomladenie je rozhodne najobľúbenejší zákrok nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Ak chcete mať krásnu pevnú pleť bez fľakov, rozšírených cievok a zväčšených pórov a máte od 33 do 45 rokov, skúste ho. Neoľutujete. Narodili ste sa o nejaký ten rôčik skôr? Trápi vás aj ochabovanie kontúr a pokles líc? V takom prípade ho skombinujte s ultherou alebo s niťovým liftingom. Samotné fotoomladenie už pre vás nestačí.

Ako funguje?

Pri tomto ošetrení prejde dermatologička vašu tvár dvakrát. Najprv takzvaným intenzívnym pulzným svetlom, ktoré odstráni fľaky, cievky a póry. Potom ešte raz s multipolárnou radiofrekvenciou na novotvorbu kolagénu. Výsledok však stojí za to! Cena zákroku je zhruba 170 €.

Od jesene do jari

Fotoomladenie sa vykonáva iba v takzvaných neslnečných mesiacoch – od októbra do konca apríla. Takže teraz je ten správny čas. Rátajte však minimálne s piatimi sedeniami v troj- až vo štvortýždňových intervaloch.

Ak to dodržíte, efekt vám vydrží dva až tri roky. Čo sa týka bolesti, tá závisí od prístroja, ktorým dermatologička zákrok vykoná. Tie so zabudovaným chladením sú bezbolestné, preto ak máte nízky prah bolestivosti, vyberte si práve tie. Navyše, prístroj so studeným vzduchom dovolí lekárovi použiť vyššiu energiu bez rizika popálenia kože. A vyššia energia znamená aj lepšie výsledky ošetrenia.

