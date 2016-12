Muži bez hrošej kože na tvári

To, že mužská tvár zarastá a pol milimetrové strnisko pripomína šmirgľový papier neznamená, že samotná pokožka spĺňa podrážkové normy. Práve naopak, väčšina mužov má i napriek „drsňáckemu“ výzoru pokožku na tvári citlivú. Preto mnohí nosia „akože“ strnisko „akože“ dobrovoľne. Úprimne, ako je na tom ten váš?

Práve teraz prichádza obdobie lásky, pokoja a darčekov. A my máme pre vás perfektný tip. Na lásku, pokoj i na darček. Darujte svojmu milému, pre citlivú tvár stvorený, Philips Shaver series 7000. To, že mu dávate pokoj od podráždenej pokožky a láskyplný dotyk hladko oholenej tváre, budete v prvom momente vedieť len vy. On uvidí možno „len“ darček – holiaci strojček. Ale už po prvom použití pochopí, čo všetko ste mu vlastne darovali.

Philips Shaver series 7000 je ideálny na suché, ale i mokré holenie s použitím penou, či gélu. Povrch hlavy strojčeka tvoria krúžky Comfort pokryté tisíckami mikroperličiek. Tie sa starajú o to, aby sa strojček s minimálnym pocitom trenia kĺzal po tvári, čím výrazne eliminuje podráždenie. Hlavy sa otáčajú v piatich smeroch, preto dokážu komfortne kopírovať všetky krivky tváre i krku.

O extrémne hladké oholenie sa stará dvojčepeľový systém. Jedna čepeľ každý chĺpok nadvihne a druhá ho pod úrovňou pokožky bezpečne odreže. Precízna práca oboch čepelí nerobí rozdiely medzi dlhšími, krátkymi, či plochými chĺpkami. Systém drážok, je navrhnutý tak, aby si strojček sám umiestnil chĺpky do najideálnejšej polohy pre dokonale hladký výsledok, bez podráždenej pokožky.

Žeby predsa len bolo strnisko, briadka, fúzy dobrovoľným zámerom? Pravda, teraz je to „in“, no nič to nemení na fakte, že tip top úprava musí byť. Preto je súčasťou balenia Philips Shaver series 7000 aj zastrihávací nástavec. Precízny a extrémne presný. Vďaka nemu budú mať fúzy, brada, či bokombrady tvar i kontúry také, ako sa na každého fešáka patrí.

Strojček má aj displej. Jednoduchý intuitívny s indikátorom slabej batérie, čistenia, náhradnej hlavice i cestovnej zámky. Batéria nie len vydrží, ale sa aj extrémne rýchlo dobíja. Napríklad, len za pol hodinu nabíjania výdrží až 50 minút holenia. A na jedno oholenie? Stačí ho len na pár minút pripojiť k sieti. Strojček môže váš partner čistiť jednoducho a rýchlo, pod tečúcou vodou. Možno to bez podráždenej pokožky a s kopou ušetreného času bude robiť aj rád.

Viac na www.philips.sk