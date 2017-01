Náhrada za odličovač? 3 tipy, ako sa zbaviť make-upu surovinami z domácnosti

Pri večernom odličovaní ste s hrôzou zistili, že si make-up nemáte čím odstrániť? Zabudnite na vlhčené obrúsky a krémy od výmyslu sveta. My vám poradím niečo oveľa lepšie.

Ľahnúť si do postele komplet namaľovaná, to je hotová katastrofa. Neskúšajte to ani v prípade, ak si make-up nemáte čím odlíčiť. Poobhliadnite sa po svojej domácnosti a zistíte, že možností je naozaj veľa. Ak však chcete pre svoju pleť len to najlepšie, určite vyskúšajte niektorý z našich tipov.

Detský olej

Foto: Profimedia.sk

Ak nerobí zle vášmu dieťaťu, nemôže ublížiť ani vám. Ak sa vám minul odličovač, namočte vatový tampón vo vode a pokvapkajte detským olejom. Jemnými, krúživými pohybmi vyčistíte pleť. Okrem toho, že je olej je šetrný k pokožke, naozaj bude taká hebká ako má vaše bábätko.

Olej a mlieko

Perfektnou náhradou odličovača je aj mlieko v spojení s olejom. Pokojne použite aj ten kokosový. Pár kvapiek vybraného oleja zmiešajte s lyžicou mlieka, naneste na tampón a odlíčte si tvár. Budete sa čudovať, ako perfektne tieto dve suroviny fungujú.

Med a mlieko

Krútite pri tejto kombinácii hlavou? Nemáte sa čoho báť, váš make-up zmizne rýchlosťou blesku. Lyžicu mlieka zmiešajte s pár kvapkami medu. Zmes naneste na tvár, nechajte chvíľu pôsobiť a následne umyte pleť vodou. Med zanechá na pokožke hodvábny filter.

Vaše pery ho v zime potrebujú: Urobte si jemný peeling zo 4 surovín