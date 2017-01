Neuveríte, ako inak sa dá využiť vaginálny krém!

Medzi hviezdami koluje viacero vychytávok, ktoré sú miestami až bizarné. Kam všade používajú vaginálny krém a krém na hemoroidy?

Medzi viacerými vizážistami kolujú triky ako sa okamžite zbaviť opuchov pod očami a ako rozžiariť tvár. Postačí na to krém na hemoroidy a vaginálny krém. Svoje o tom vie aj advokátka zo Súdnej siene Naďa Jurkemik (33), ktorá má tieto tajné kroky ku kráse odskúšané na vlastnej koži.

Zapamätajte si 10 vecí o sexe, ktoré musíte vedieť, kým budete mať 40!

Odvážna

„Raz som čítala detektívku od Michaela Connellyho a bola tam pasáž o tom, že zavraždený chlap mal v aute krém na hemoroidy. Keď to skúmali podrobnejšie, prišli na to, že ako filmový producent si na seba veľmi potrpel. Používal ho na vačky pod očami. Hneď som si to vyhľadala na internete a skutočne to je medzi hercami bežná pomôcka proti opuchom. Znie to síce zvláštne, no je to tak,“ smeje sa z chuti brunetka, ktorej vizážista poradil nedávno ešte jeden zlepšovák. Vaginálny krém.

Ten sa však neaplikuje tam, kde je určený, ale na tvár. Podľa jeho slov ju perfektne zhydratuje a dodá jej sviežosť. Podľa Nadi to skutočne funguje. „Neobsahuje to parabény, ale len kyselinu mliečnu, hyaluronovú a glycerín. Čiže nič škodlivé a má to logiku, že to pomáha aj na oblasť tváre.“

Ani im sa niekedy nechce: 3 najčastejšie výhovorky, prečo muži odmietajú sex

Špecialisti dvíhajú varovný prst

Hoci vizážisti tieto krémy vrelo odporúčajú ako rýchly „lifting“, lekári a lekárnici krútia neveriacky hlavou. „Tie krémy sú určené na presné miesta a nikto nevie, ako sa to môže časom zachovať na pokožke v oblasti tváre či s jemnou kožtičkou okolo očí. Krém na hemoroidy poväčšine obsahuje analgetiká a nie je správne to nanášať na oblasť okolo očí. Pre mňa je to absurdita, no už som to počula,“ krútila hlavou na našu otázku ohľadne krémov lekárnička. Je teda len na vás či to vyskúšate alebo sa nad tým len zasmejete...