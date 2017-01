Rady, ktoré oceníte pred plesom: 4x účes, s ktorým v spoločnosti ohúrite!

V tom, ako si sama doma vykúzlite líčenie a účes na ples, aby ste zažiarili, vám poradí vizážistka Veronika Vargová.

Mejkap by mal byť najmä dlhotrvajúci, preto treba použiť kvalitné produkty. Je dobré urobiť si píling na pery, pomôžu aj špeciálne masky na pery, ktoré robia objem. Aby pery vydržali nalíčené celú noc, použite podklad na pery, kontúrovaciu ceruzku a dlhotrvajúci rúž alebo lesk. Letia tmavé a matné rúže a lesky.

Doprajte si masáž a masku, ale neexperimentujte s tým, čo nemáte overené. Pre istotu vyskúšajte novú masku týždeň vopred, aby sa pleť po prípadnej zlej reakcii dala do dňa plesu do normálu. Môžete si pomôcť umelými mihalnicami alebo 3D riasami, či použiť len umelé trsy do kútikov, ak si nechcete ničiť vlastné riasy.

Aby bola pleť pekná a svieža a vyzerala kompaktne, zjednoťte ju. Môže sa lesknúť, ale len na lícnych kostiach, netreba to preháňať. Pleť ani príliš nepudrujte, tým sa podporuje mazotvorba. V prípade lesknutia si počas noci pomôžte odmasťujúcimi papierikmi. Dôležitá je hydratácia. Aby ste pripravili pleť na plesový deň, treba piť veľa vody a použiť dobrý hydratačný krém.

Nedbalý drdol

Použite výplň, ktorá účes podporí. Vyčešte chvost, rozdeľte vlasy na dva pramene, medzi ne dajte výplň. Tú obmotajte najskôr jedným prameňom vlasov, ktorý najprv natupírujte, aby vyzeral trošku nedbalo a strapato. Druhý upravte rovnako a preložte ho z druhej strany, aby vznikol veľký nedbalý drdol. Po pripnutí sponkami môžete drdol ešte dotvoriť tak, že prstami povyťahujete pramienky, aby pôsobil neuhladene.

Líčenie:

Ružová na perách je in, túto sezónu letí. Vyzerá zdravo a nie veľmi nalíčene. Oproti minulej sezóne, keď mejkap pôsobil ťažko, teraz stavia na prirodzenosť. Cieľom je, aby žena vyzerala nežne a rozžiarene.

Glamour vlny

Rozviate vlny docielite kvalitnou kulmou. Naneste tužidlo a cez guľatú kefu vlasy dobre vyfúkajte. Prípadne ich sušte dole hlavou a prečesávajte kefou. Vyfúkané vlasy prečešte, jemne nalakujte a začnite natáčať od čeľuste smerom von. Obtáčajte kulmu ľavou rukou, urobte dva-tri ťahy, ale musí to byť pravidelné, rovnaká hrúbka prameňa. Nalakujte, rozčešte a tupírujte. Použite prášok na objem. Ak máte holý chrbát, vlasy na záver sčešte nabok a zapnite sponkami.

Líčenie:

Stavili sme na tmavé výrazné oči pomocou linky a bledé telové pery.

Rybí vrkoč

Pri výraznom mejkape zvoľte jednoduchý účes. Vlasy sčešte dozadu, poriadne ich natupírujte a konce jemne upravte žehličkou. Nalakujte, jemne prečešte a zapleťte. Na konci zopnite priesvitnou sponkou a omotajte pramene vlasov. Nalakujte. Prednú časť vlasov ešte raz natupírujte, môžete použiť aj prášok do vlasov na objem. Zozadu pripnite sponkami, aby účes vydržal celú noc. Samozrejmosťou sú sponky vo farbe vlasov.

Líčenie:

Zladila som oči s rúžom, ale nepoužila som linky, aby sa oči nezatvorili. Naniesla som len tiene, pohľad vyzerá žiarivo. Púdru nie je priveľa, treba nechať pokožku dýchať. Alebo použite minerálny púder, je stabilný. Nezabudnite zvýrazniť obočie.

Ležérny chvost

Vlasy vyfúkajte cez guľatú kefu, trochu natupírujte vrchnú časť. Urobte chvost, obmotajte ho prameňom vlasov, pripnite sponkami a prameň po prameni natupírujte, aby vyzeral hustejšie. Konce nakulmujte, nalakujte a celý chvost ešte raz prečešte.

Líčenie:

Červené pery vyzerajú veľmi dobre pri očiach, ktoré nie sú príliš zvýraznené. Ak máte unavené či začervenané oči z celodenného pozerania do počítača, netreba ich príliš zvýrazňovať. V tomto prípade sa treba vyhnúť aj umelým mihalniciam a zamerať sa na zvýraznenie pier.

Foto : Lýdia Jušková

