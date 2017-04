Sviatočná Šarmatná premena: Zo študentky Zuzany sa stala elegantná dáma

Zuzana je študentka vysokej školy a v bežný deň sa oblieka väčšinou do sivej a čiernej farby. Hoci má krásnu postavu, preferuje nohavice a tričká. Do Šarmantnej premeny sa prihlásila na podnet svojej mamy. Chcela by využiť rady štylistu a naučiť sa obliekať elegantnejšie a ženskejšie.

10.00-11.00

Foto: Michal Šebeňa

Našou prvou zástavkou bola predajňa Mohito, kde štylista odporučil Zuzke rôzne šaty. K nim doladil doplnky a topánky. Zuzana tak mala možnosť vidieť, že jej veľmi pristanú aj elegantné modely. Vďaka krásnej postave sa vôbec nemusí báť ani kratších strihov. Marián jej ukázal aj to, ako kombinovať vzorované nohavice a rôzne topy. Zuzana si vyskúšala kombináciu, v ktorej hlavnú úlohu hrala sukňa.

11.00-11.15

Po výbere šiat na finálnu fotografiu sa štylista zameral na doplnky. Voľba padla na kožušinovú štólu, ktorú sme objavili v predajni Michell. Po výbere správnej farby štóly nasledoval výber doplnkov.

11.15-11.30

V predajni Emporium Designers štylista vybral výrazný červený náhrdelník, ktorý kontrastoval so vzorovanými šatami. Hoci k šatám by sa hodili skôr zlaté doplnky, červené krásne zvýraznili vianočnú tematiku.

11.30-12.00

V predajni Cube sme hľadali ideálnu sviatočnú kabelku, ktorá by dotvorila vybraný vianočný styling. Marián sa nakoniec rozhodol pre zlatý model s kvetinkami. Kvietky na kabelke ladili s výraznými kamienkami na náhrdelníku.

12.00-13.00

Keďže vlasová štylistka z kaderníctva Lara Beauty s Mariánom sa zhodli, že aktuálna farba vlasov Zuzane veľmi pristane, zamerala sa na zmenu účesu. Výsledný styling bol sviatočný, preto bol aj účes skôr pompézny. Zuzana nosí vlasy poväčšine rovné, preto sa vlasová štylistka rozhodla pre objemné vlny s hladkou vrchnou časťou. Po finálnom zafixovaní účesu sme sa premiestnili na úpravu vizáže.

13.00-14.00

Celý look, ktorý štylista Zuzane vybral, bol slávnostný, preto sa vizážistka z parfumérie Marionnaud rozhodla pre kombináciu výrazného líčenia očí a pier. Najprv zjednotila a rozjasnila tón pleti, potom sa zamerala na líčenie očí. Na pohyblivé viečko zvolila zlaté očné tiene, v očnicovom oblúku zase na celkové otvorenie viečka použila jemne béžový očný tieň. Na finálne zvýraznenie oka aplikovala výraznú čiernu linku a predlžujúcu maskaru. Celkovú vizáž dotvoril červený rúž a bronzový zvýrazňovač líc.

