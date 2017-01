Trápia vás kruhy pod očami? Vyskúšajte ráno tento perfektný trik!

Čo ich zmierni a prekryje?

Čo si vyberiete vy?

Očné krémy

Tie proti kruhom využívajú na maskovanie hlavne farebné pigmenty s prírodnými minerálmi, ako sú goethit, hematit a magnetit. Práve ony pohlcujú špecifické vlnové dĺžky svetelného spektra a účinne tak prekrývajú tmavé kruhy.

Roll-on

Ak chcete z neho dostať maximum, spojte jeho aplikáciu aj s malou masážou.

Ako na to?

Kovovú guľôčku nakloňte, aby sa prípravok ľahko nanášal. Opíšte ním oblúčik okolo spodného viečka. Plynulo pokračujte ponad obočie. Potom ho odložte a bruškom prsta jemne premasírujte celú oblasť, ktorú ste tesne predtým ošetrili a schladili.

Korektor

S rannými kruhmi si najlepšie poradí tento trik: Pod oči naneste o 1 až 2 odtiene bledší korektor, ako je váš mejkap. Ak sú „podkovy“ pod očami extrémne čierne, zvoľte radšej biely. Farebný skok vyrovnajte tekutým mejkapom. Pozor, ak máte už aj vrásky, korektor dajte iba do stredu pod oko a jemne ho vklepkajte dostratena. Hlavne preto, že po celom dni má tendenciu vtekať do vrások, a to nechceme.

S.O.S

Kedy je lepší očný gél, krém, sérum/maska a kedy gélové okuliare?

Sérum či maska majú najvyššiu možnú koncentráciu látok. Použite ich, ak potrebujete rýchlo oživiť alebo rozjasniť pokožku. Aj jedno, aj druhé je skvelé na riešenie akútneho problému.

Krém je ideálny ako prevencia. Ak od neho čakáte, že zafunguje ako okamžitý zmizík, budete rozčarovaná.

Gél je „pridaná hodnota“ ku krému. Aplikujte ho výhradne na vyčistenú pleť, najlepšie pod krém.

Chladiace vankúšiky a gélové okuliare sú na opuchy najlepšie. Nasaďte ich, keď nemáte čas.

Náhrada za odličovač? 3 tipy, ako sa zbaviť make-upu surovinami z domácnosti