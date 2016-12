Trápia vás lupiny? Dávajte pozor na farbenie vlasov a kozmetické prípravky

Mastné alebo suché? Aké máte vy a čo na ne zaberá?

Radí: dermatologička Zora Haviarová

Mastné

Mastné lupiny súvisia so zvýšenou činnosťou mazových žliaz. Na to, aby ste ich mali, však musíte mať aj mastnú pleť a vlasy. Časom k tomu pribudne aj akné, rosacea či dokonca seboroická dermatitída. Tú však už sprevádza zápal kože, baktérie, kvasinky a typické červené ložiská.

Najčastejšie vo vlasoch, na rozhraní čela a vlasových korienkov, občas sa to posúva až na krk alebo do zvukovodu. Ak sa to dostane až do tohto štádia, sama si už neporadíte. Zápal kože patrí výhradne do rúk lekára. Pravdepodobne vám nasadí antikvasinkové tabletky alebo kortikoidný gél.

Čo mám robiť?

Pri mastných lupinách skúste antibakteriálne šampóny so selénom, so zinkom, s kyselinou salicylovou, s dechtom… Ale opatrne, hoci máte pocit, že keď ich ošetríte prípravkami s alkoholom, bude fajn, opak je pravda. Môžete si nepekne podráždiť vlasovú pokožku.

Pomôže vám umývanie vlasov raz za dva dni alebo pokojne aj každý deň, sušenie na vzduchu, ale aj farbenie vlasov. Ak tam ešte nie sú zápaly a naozaj ide len o mastné lupiny, práve farba na vlasy tento problém úplne odstráni. Pri stylingu platí, že kondicionéry, fixačné gély a pomády môžete použiť bez obmedzení. Laky na vlasy však striekajte iba po stupeň tuženia 2, maximálne 3. Štvorku a päťku vypustite úplne.

Ako spoznám mastné lupiny?

sú vo forme mastných šupín alebo na povrchu červených zapálených ložísk

najčastejšie sa vyskytujú na rozhraní čela a vlasov, za ušami až na krku alebo idú dnu do zvukovodu

pleť na tvári a v dekolte je mastná

aj v neskoršom veku je na nej akné

vlasy sa rýchlo mastia

Suché

Suché lupiny sa vyskytujú hlavne u ľudí, ktorí majú zníženú tvorbu mazu. Ide hlavne o atopikov, seniorov a podobne, ktorých kožná bariéra je porušená. Koža je extrémne citlivá, suchá, preto veľmi zle reaguje na zimu aj na prudké teplotné skoky.

Ak je to aj váš prípad, vyhnite sa akýmkoľvek alkoholovým roztokom, silným protilupinovým prípravkom, jednoducho všetkému, čo by kožu mohlo akokoľvek podráždiť. Radšej skúste glycerínové šampóny, ureu, olejové zábaly alebo fyziologické šampóny na atopiu a detský ekzém. S farbením vlasov však opatrne! Radšej sa mu vyhnite. A ak už bez toho nevydržíte, použite aspoň šetrnú farbu s olejmi.

Ako spoznám suché lupiny?

pripomínajú drobný biely poprašok, malé suché šupinky sú podobné tým, aké sa vám objavujú na rukách

koža na tele aj na tvári je extrémne citlivá a suchá

často vám praská pokožka

zima a chlad vám robia zle

vlasy sú suché, keby ste si ich neumyli aj týždeň, nikto by si nič nevšimol

Ako to vidí kaderníčka a vlasová štylistka Andrea Duranská

Umývanie vlasov je u každej ženy individuálne. No ak na to použijete prípravok proti lupinám, môžete si vlasy zmyť aj každé 2 či 3 dni. V kaderníckych salónoch majú v ponuke profesionálne procedúry proti lupinám. Zaberú asi po trištvrte hodine a zaplatíte za ne od 15 €.

Kým sa problém s lupinami nestratí, vypustite trvalú, japonské vyrovnávanie a všetku chémiu, ktorá by mohla kožu podráždiť a ktorá ide priamo do nej alebo na ňu. S farbením žiadny problém nie je, teda aspoň pri mastných lupinách. Niekedy ich dokonca odstráni.

Vyhnite sa mu, len ak ich sprevádza aj začervenanie. Vtedy počkajte, kým zápal nezmizne. Pri vyberaní farby myslite na to, že lupiny viac vidieť na čiernej ako na svetlých odtieňoch. A takáto koža potrebuje dýchať. Preto voľte radšej kratšie alebo polodlhé vzdušné účesy.

