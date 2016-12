5 neodpustiteľných chýb v líčení: Ako na dokonalú pleť radí vizážistka!

Pri líčení tváre si dajte pozor hlavne na...

Radí: vizážistka Veronika Vargová

Chyba č. 1: Nerozotretý mejkap

Riskantná je najmä línia medzi tvárou a krkom, čelom a korienkami pri vlasoch. Ak na týchto miestach mejkap nezapracujete dostratena a necháte farebné skoky alebo tvrdo ohraničené pásy, výsledný efekt bude smiešny a neprofesionálny.

Chyba č. 2: Indiánske líčka

Ešte horšie sú výrazné, takzvané indiánske líčka. Líca NIKDY nemaľujte po celej línii lícnej kosti, to znamená od ucha až po ústa. Ani nie do pravidelných krúžkov ako Marfuša z Mrázika. Naopak, nič nepokazíte, ak farbu na líčka aplikujete trochu pod lícnu kosť a približne do polovice líca. Bruškom prsta dôkladne rozpracujte dostratena a farebne zlaďte s perami a s celkovým tónom pleti.

Chyba č. 3: Svetlé mapy

Trend rozžiarovania tváre je síce fajn, ale ak to preženiete s množstvom korektora alebo púdra, namiesto obdivu zožnete posmech. Trocha svetlej do stredu čela, na nos, bradu a pod oči, ak sa dobre a hlavne dôkladne zapracuje do zvyšku mejkapu, môže tvár pekne rozžiariť. Ak to však preženiete s množstvom alebo necháte farebné predely, na tvári zostanú neprirodzené biele mapy.

Chyba č. 4: Biele pod očami

Ani maskovanie kruhov a presvetľovanie očného okolia niekedy nedopadne tak, ako sme si predstavovali. Najmä ak to preženiete s množstvom a nedostatočne ho zapracujete do pleti. A ešte niečo, nikdy nedávajte korektor tesne až pod oko, kde sú záhyby a vrásky. Zvýraznil by ich.

Chyba č. 5: Presvitajúci korektor

S farebnými korektormi narábajte veľmi opatrne. Ak namiesto zamaskovania zvolíte zlú farbu, váš problém ešte zvýrazní. Ak si nie ste istá, radšej použite klasický, o dva stupne svetlejší, ako máte farbu pokožky. A dôkladne ho zapracujte do pleti.

Foto: Lýdia Czakó

Takto áno

V prvom rade sa zamerajte na celkovú starostlivosť o pleť. Ak nie je zdravá, ani ten najlepšie zvolený mejkap neurobí to, čo má. Preto sa vždy najskôr odlíčte, nakrémujte krémom podľa typu pokožky, ak treba, naneste podkladovú bázu.

Tá spôsobí, že mejkap pekne priľne k pokožke a vydrží perfektný celý deň. Tento krok vypustite, iba ak je pleť suchá. Na tej drží všetko, takže primer na suchú pleť už väčšinou netreba.

A ak vám mejkapy nevyhovujú vôbec, urobte to ako ja a použite minerálny púder. Zjednotí a pekne zmatní celú tvár. Nech sa už rozhodnete pre čokoľvek, VŽDY jednotlivé vrstvy dôkladne zapracujte dostratena.

Poznala ho už Kleopatra: Zázračný kúpeľ zo 4 surovín, ktorý vypne vašu pokožku!