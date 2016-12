TAKTO to radšej nerobte: Chyby, ktorým sa pri líčení očí rozhodne vyhnite

Tomuto sa pri líčení očí radšej vyhnite…

Radí: vizážistka Veronika Vargová

Takto ÁNO

Páči sa vám dymové líčenie? Ak si ešte neveríte, použite radšej zemité odtiene a vyhnite sa neónovým krikľavým farbám. Po päťdesiatke platí zákaz aj pre flitre a glitre.

Ako na to?

Pinzetou si dotvarujte obočie. Potom vezmite bezfarebný alebo farebný gél, ktorý ladí s odtieňom vašich vlasov, a jednotlivé chĺpky pekne uhlaďte. Mejkapom, púdrom, prípadne podkladovou bázou prejdite viečka. Svetlým hnedým očným tieňom vytieňujte celé horné viečko.

Do stredu naneste trochu medenej a von tmavohnedej. Bruškom prsta dôkladne rozpracujte dostratena. Linku veďte od dvoch tretín oka v rovnakom tóne, akým sú vytieňované oči. Vnútro rozžiari trocha svetlej. Tú dajte aj tesne pod obočie. Nakoniec príde na rad maskara a môžete vyraziť.

Obočie

Strapaté

Aj keď sa nelíčite, obočie si vždy dôkladne upravte. Tak, ako si každé ráno prečešete vlasy, prečešte si aj obočie. Najlepšie kefkou a bezfarebným gélom.

Hranaté

Ak si dofarbujete obočie, NIKDY ho nedokresľujte presne od jedného konca po druhý a už vôbec nie v kolmých líniách! Tieň alebo ceruzku naneste 1-2 milimetre od začiatku obočia a smerom von ho stenčujte dostratena.

Neprirodzené

Vždy sa snažte dodržať prirodzenú líniu obočia. Ak ho dokreslíte umelo do tvaru, ktorý s vašou tvárou nekorešponduje alebo je pre ňu prihrubý, výsledok bude umelý.

Tenké

Prehnali ste to s vytrhávaním a nové nie a nie dorásť? Dofarbovanie nechajte na vizážistku alebo na kozmetičku. Len si ho češte a uhládzajte bezfarebným gélom, nech nie je ešte aj strapaté.

Tieňovanie

Nezaguľaťte si ho ešte viac!

Pozor, ak tmavý tieň nerozpracujete dostratena a skončíte presne vo vonkajšom kútiku, docielite, že oko sa opticky zaguľatí a skráti. Ak to ešte podporíte spodnou linkou od kútika po kútik, namiesto očí budete mať len gombičky.

Trojuholníky

Ďalšou katastrofou sú takzvané trojuholníky. Neprirodzený ostrý špic na oko nepatrí. Viečko tieňujte minimálne dvomi tieňmi. Ak ho celé prejdete len tmavým, vytvoria sa tam čierne diery. Ak iba svetlým, oko sa sploští a zanikne.

Linky

Farebné

Ak ich nezladíte so zvyškom líčenia a outfitu alebo už máte viac ako 45 rokov, nemusí to vyznieť práve najlepšie. Myslite na to.

Pridlhá

Ak máte vpadnuté oči, linky úplne vypustite.

Foto: Lýdia Czakó

Zmyselné červené pery: Naučte sa ich namaľovať a vyhnite sa týmto chybám!