Budete neprehliadnuteľná: TÍTO stylisti vás oblečú na silvestrovskú noc!

Zažiarte počas silvestrovskej noci podľa rád našich top štylistov a vizážistky.

Aké outfity a líčenie by zvolili?

Andrej Kusalík, módny štylista

Vybral som zamat, ktorý je veľmi vznešený materiál, práve preto sa hodí na silvestrovskú noc. Plisovanie je navyše extrémne trendové. Plisovaná sukňa zo zamatu je teda absolútny must have.

Zuzana Kanisová, módna štylistka

Silvestrovská párty sa mi automaticky spája s minišatami, vysokými podpätkami, blýskavými látkami a flitrami. Posledné spomínané prežívajú veľký návrat. Nosia sa však v novej modernej podobe, oveľa minimalistickejšej. Preto skúste namiesto klasických flitrovaných šiat sukňu v mididĺžke a skombinujte ju s jemným rolákom. Výsledok bude ultra ženský, ale nie prvoplánový.

Ak si na flitre netrúfate, ale chcete „zažiariť“, vyberte si iné lesklé materiály ako lurex, lamé a zamat, ktoré pôsobia decentnejšie. Najl

Nie každý má rád farby a nie každému svedčia. Zaručenou stávkou na istotu sú little black dress (malé čierne) v slávnostnejšom variante – zamatové, čipkované, lurexové. Doplnené smokingovým sakom a sandálmi s vysokým podpätkom z vás razom urobia femme fatale pripravenú pretancovať celú noc.

Lukáš Kimlička, módny štylista, návrhár a fotograf

Keď sa povie silvestrovský outfit, vybaví sa mi niečo žiarivé, trblietavé a sexi. Príchod nového roka by sa mal oslavovať naozaj luxusne, preto odporúčam lesklé materiály alebo flitre či momentálne aktuálny lurex. Nemusíte žiariť od hlavy po päty ako diskoguľa, stačí zvoliť elegantný lurexový top a štruktúrovanú alebo hladkú sukňu. Z farieb siahnite po nesmrteľnej čiernej a nevynechajte metalické odtiene drahých kovov, ako je strieborná a zlatá. To isté platí pri doplnkoch. Na Silvestra sa skrátka musíte blýskať.

Veronika Vargová, vizážistka

Líčenie

Ak máte vyzdobený outfit, či už flitrami, alebo inými aplikáciami, prípadne z lesklého alebo metalického materiálu, zvoľte skôr jednoduchšie líčenie. Zamerajte sa na pleťovku, dokonale upravené obočie, oči nalíčte zemitými tieňmi bez odleskov, teda matne.

Ak máte jednoduchší outfit, stavte na žiarivo červené alebo oranžové pery, prípadne na výrazné tmavšie farby, tie na plných perách vyzerajú úžasne! V kombinácii s čiernou linkou vám nikto neodolá. Ak neviete nanášať tiene, dajte na viečko podklad – mejkap a púder, týmto oko zjednotíte s pleťou a rozjasníte.

Účes

Závisí od kvality a dĺžky vlasov, no fantázii sa medze nekladú. Ak máte outfit bez výstrihu, prípadne so stojačikom ku krku alebo s výstrihom na chrbte, vlasy pokojne vypnite do štýlového drdola alebo vrkoča v štýle Brigitte Bardot.

Ak je váš outfit trošku komplikovanejší, nechajte vlasy rozpustené alebo ich zvlňte. Po stranách mierne zopnite a účes je hotový. Jana Raganová Foto: Lýdia Jušková, Lukáš Kimlička, archív Z. K. Vizáž: Veronika Vargová

