Róby z Plesu v opere: Hurajová v TOP forme, Drobová čelila prísnej kritike

Jedna z najprestížnejších udalostí roka – Ples v opere je za nami a opäť si raz môžeme zgustnúť na vkuse či nevkuse prominentných dám.

Ako sa vám páčili outfity našich celebrít?

Karolína Chomisteková (22)

Vo výbere oblečenia asi ešte nestúpila vedľa a mimoriadny vkus predviedla aj na prestížnom plese.

Jana Keketi (40)

Fotografka žiarila v šatách nezvyčajnej farby, v ktorej vynikol aj pekný dekolt.

Lucia Hurajová (40)

Necelé dva mesiace po pôrode prišla na prominentnú akciu aj známa herečka. Nadbytočné kilá by ste na nej hľadali márne. Jej krehkosť vynikala aj vďaka pastelovej farbe.

Lucia Hablovičová (37)

Tu už nemá zmysel ani komentovať – tak ako po minulé roky opäť naj róba plesu. Originálna, krásna, pôvabná, rafinovaná a elegantná.

Sezóna bálov je v plnom prúde: Prinášame vám zoznam tých najlepších

Jana Mutňanská (26)

Voľba plesových šiat jej vyšla na výbornú. Farba, ktorú si nemôže dovoliť hociktorá dáma, sa na opálenej pokožke vyníma. Jemné šperky zd§raznili decentnosť róby.

Zuzana Mauréry (48)

Herečka bola moderátorkou večera, no vďaka červenej róbe za plesajúcimi v ničom nezaostávala. Zahalila to, čo sa má zahaliť, a odhalila iba to, čo dovoľuje prísny plesový protokol.

Zlatica Puškárová (39)

Na plese bola pracovne, ale na róbe si dala poriadne záležať. Patrila k top oblečeným dámam a to je v piatom mesiaci tehotenstva.

Gabika Drobová (42)

Za svoj outfit si vyslúžila kritiku, ale ťažkú hlavu si z nej nerobí. Tvrdí, že aj negatívne názory ľudí ju posúvajú dopredu. „Šaty sme riešili s Jankou Pištejovou ešte pred Vianocami. Mala som pocit, že je to v poriadku. Keď som si ich po troch týždňoch obliekla, priznávam, že mi nesedeli tak ako predtým,“ smeje sa blondínka. Mala ešte alternatívu – vybrať si iný kúsok zo svojej skrine, ale opäť konštatuje, že žiadne šaty nezapla.

„Teraz podľa fotografií môžem zhodnotiť to, čo už viem, že som pribrala a treba s tým niečo robiť. Takže ma to iba naštartovalo k činu,“ hovorí riaditeľka módnej televízie. Za kilá navyše môže vianočný oddych na Donovaloch, kde s priateľmi absolvovala večere s domácimi klobáskami, ale neľutuje, pretože sa cítila výborne. „Už mám za sebou prvú hodinu jogy a chcem zmeniť stravu,“ dodáva na záver.

Tamara Heribanová (31)

Milovníčka a zberateľka ľudových krojov si aj tento rok zvolila folklórny vrchný diel. Je z pôvodného autentického očovského kroja, ktorý pochádzal zo zbierky rodiny Kraskovcov.

„Má asi osemdesiat rokov. Bolo potrebné vyčistiť ho a naškrobiť, s čím mi pomohla odborníčka na tradičný slovenský odev Zuzana Piešová z ÚĽUV-u,“ vysvetľuje Tamara. Pôvodne chcela ísť celá v kroji, pretože podľa protokolu je to adekvátne reprezentatívne oblečenie k fraku a smokingu. V zahraničí patrí kroj dokonca medzi najprestížnejší odev na najvyššie spoločenské podujatia. Tam však neplatia pravidlá, že musí byť dlhá sukňa a podobne. Preto sa spisovateľke o ňu postaral módny návrhár Lukáš Kimlička a bola z taftu.

Antónia Zimnýkovalová (38)

Manželka moderátora Juniora si vybrala jednoduché biele šaty ozdobené ľudovými motívmi. Pri krku pôsobili až príliš jednoducho.

Jana Majeská (43)

Manželka herca Mareka Majeského stavila na čiernu klasiku a musíme len konštatovať, že outfit jej vyšiel.

Oľga Belešová (50)

Zvolila čierne šaty, ktoré doplnila rukavičkami a lakovanou kabelkou, ktorá však mohla byť z iného materiálu.

Foto: Monarch

MÓDNA POLÍCIA: Ako zahviezdili na Plese v opere Majeský, Belešová či Karin Majtánová?