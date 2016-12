Viete, ako nosiť zamat? Bižutériu na krku vymeňte za kožušinový golier

Zamat sa znova vracia do módy.

Pamätáte sa na časy, keď bol zamat v každej dámskej skrini? Túto sezónu si naplánoval veľký comeback. Zavinovacie šaty, blejzer, kostým alebo nohavice?

Vyberajte, čo sa vám páči! Stačí jeden kúsok a podľahnete mu.

Ako sa nosí zamat

Tak, aby vynikol materiál, farba a strih. Na krku žiadna bižutéria. Šaty aj kostýmy dopĺňajú len členkové a vysoké semišové čižmy a kožušinové goliere.

Šaty

Dámskej zimnej móde dominujú zamatové šaty v typických velvet odtieňoch fľaškovozelenej, modrej, vínovej, fialovej a zlatej.

Kabáty, bundy

Aj keď zimné kabáty zo zamatu pôsobia ako spoločenské plášte, nosia sa na deň. Svetlé farby a lesk pridávajú na objeme. Vzhľad XL je však trendy.

Kostýmy

Návrat nohavicového kostýmu je módna udalosť. Obľúbený zamatový z konca 70. rokov aj dnes zachováva klasický strih. Vyžaduje vysoké podpätky do práce aj do spoločnosti. Do mesta si pokojne obujte tenisky.

Zamatová bombera

Pre mladšie ročníky je na výber strih džínsovej bombery alebo krivák so zipsami. Žiarivé odtiene zlatej, modrej a červenej sa nosia k nohaviciam i k maxisukni na deň aj na večer.

Pánsky look

Zamat je charizmatický materiál, preto mu pristane minimalizmus aj pánsky styling. Dokonale vyzerá s čiernym rolákom i s klobúkom. Trendovým variantom je aj smokingový look.

Foto: MB Fashion Week

