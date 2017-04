Pavlov svet sa ponoril do tmy: Napriek hendikepu začal aktívne športovať!

Pavol je vyučený stolár, ktorý kedysi pracoval v drevárskej firme na Liptove. Chcel sa však pozrieť do sveta, a tak sa vybral k Birminghamu. „Zamestnal som sa vo fabrike na tesnenia. Robota bola ľahšia než na Slovensku, peňazí viac. Ibaže sme sa štyria tlačili v prenajatom karavane, kde som už v jeseni spával v spacom vaku a ešte som sa prikryl perinou,“ spomína sympatický chlap, ktorý si z Anglicka veľa neužil. Pár týždňov po príchode na Ostrovy viezol svoje známe autom do roboty. O pol štvrtej ráno dostal za volantom mikrospánok a narazil do mosta.

Derrick je dokonalý

Spolujazdkyne vyviazli s odreninami, Pavlov svet sa ponoril do tmy. Mesiac strávil v nemocnici, kde ho všetci uisťovali, že aspoň na jedno oko vidieť neprestane. Dnes nemá ani svetlocit, aby mohol rozoznať deň od noci.

„Najťažší bol prvý rok po nehode. Sedel som sám doma v úplnej tme a rozmýšľal, čo budem robiť. Učil som sa chodiť s paličkou, počúval som rádio aj televízor! Taký inšpektor Derrick je pre nevidiacich úplne dokonalý,“ prekvapí nás Pavol, ktorý je napriek svojmu postihnutiu stále plný dobrej nálady a nápadov.

Necelé dva roky strávil v škole pre zrakovo postihnutých v Levoči, kde sa naučil čítať Braillovo písmo. Zvládol prácu s počítačom, a urobil si masérsky kurz. Z Liptova odišiel do Bratislavy, kde si ľahšie našiel prácu maséra, a osožný bol aj vo svojom voľnom čase. Stal sa ľadovým medveďom, v jednom z útulkov zadarmo masíroval bezdomovcov, popri tom cestoval po Slovensku. Tento rok sa však z hlavného mesta vrátil domov, kde chce podnikať. A začal aktívne športovať.

Na Poludnici

„Poludnica má viac ako tisícpäťsto metrov a výstup na ňu dá zabrať aj zdravému človeku. Mňa na vrchol sprevádzal päťdesiattriročný košický vytrvalec Jozef Koniar, s ktorým som už predtým zabehol pár pretekov. Na túre som stúpal krok za ním, držal som sa ho za pravé plece a pomáhal som si paličkou. Kráčali sme osem hodín, a hoci trikrát do týždňa behám a plávam, teraz som skoro vypustil dušu. Na druhý deň ma boleli stehná, kolená, trápili členky, nemohol som chodiť,“ smeje sa Pavol Kéri. Svoj prvý horský výlet za ostatných desať rokov zvládol perfektne.

Na bicykli po Slovensku

V júni zabehol svoj prvý polmaratón. „Dvadsaťjeden kilometrov sme bežali na trati Košice – Seňa. S Jozefom Koniarom sme mali ruky spojené gumičkou a vopred mi hovoril, kam zahneme alebo či na ceste nie je nejaká nerovnosť,“ opisuje Pavol.

Na východe republiky zvládol aj Beh letiskom, Jazerný maratón, v júli k nim pridal desaťkilometrový nočný beh Liptovským Mikulášom. Na ňom utekal s Romanom Minarovičom z Kysúc, ultramaratóncom, ktorého mu dohodila kamarátka. Bežal ľahšie než v Košiciach, pretože v Mikuláši vyrastal a vie si ho predstaviť.

„Niektoré uličky v meste rozoznám podľa odrazu svojho hlasu od domov. Bez problémov som však fungoval aj v Bratislave, kde som si cestu pomýlil iba dvakrát,“ dodá. „Keď som chodil do školy pre nevidiacich, niektorých spolužiakov som poznal podľa klopkania ich topánok. Dnes ľudí rozoznávam podľa hlasu, niekedy podľa vône parfumu. V reštaurácii viem, či majú držkovú polievku alebo šalát. Les, ktorým sme naposledy stúpali na Poludnicu, bol však úplne iný level. Cítil som v ňom vôňu ihličia, počúval vtáčí spev, ožili vo mne spomienky na čučoriedky a dubáky,“ vymenúva Pavol, ktorý túži zvládnuť maratón, prejsť na tandemovom bicykli Slovensko a vyliezť na Kriváň. Zatiaľ nenašiel ľudí, čo by sa na to s ním odhodlali.

Číta detektívky

Pavol sa s hendikepom naučil žiť. Nesťažuje sa a doslova srší energiou. Problémy zažíva iba s ľuďmi, ktorí ešte nevidiaceho človeka nestretli a nevedia, ako sa k nemu majú správať. „Dnes som sa na páse v posilňovni potil osemdesiatsedem minút. Keď som sa ľudí pýtal, koľko som za ten čas zabehol, nechápali, čo chcem. Každý je uzavretý do seba, na ušiach má slúchadlá, no najmä nikto nepredpokladal, že nevidiaci môže behať!“ uzavrie muž, ktorý Braillovým písmom číta severské detektívky alebo romány Petra Pišťanka. Napriek tomu, že žije v tme, sám si navarí, operie a z domu vyniesol pri našom stretnutí aj albumy s fotografiami, ktoré jeho mama nemohla nájsť...

