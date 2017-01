Dobro nevymizlo: Aj vy ste pomohli zmeniť ťažké osudy ľudí z našich príbehov

Po celý rok 2016 sme vám prinášali príbehy ľudí, s ktorými sa život nemaznal.

Ukázali ste veľké srdce a pomohli im.

Našla bezpečie

Za štyridsaťšesťročnou osamelou matkou troch školopovinných synov a štrnásťročnej dcéry sme sa vybrali vlani v januári. Rodina vtedy žila na okraji Trenčína v podmienkach, aké s dvadsiatym prvým storočím nemajú nič spoločné. Lenže oni na prenajatý dom nedali dopustiť: Iveta totiž predtým bývala u kamarátky, neskôr v malom podnájme a jej deti v detskom domove.

K mame sa vrátili po dvoch rokoch odlúčenia, lenže s ťažkou traumou. Majú schizofréniu, poruchy správania a potrebujú ustavičnú starostlivosť. Dve zo štyroch detí navyše ostali zdravotne ťažko postihnuté. Napriek tomu, že Iveta riadne platila nájom, prenajímateľ jej oznámil, že do dvoch týždňov sa musia vysťahovať. Aby sa nepriečili, zastrašovali ich bezdomovci a napokon im majiteľ domu odpojil plyn aj vodu.

Rodina psychický tlak nezvládla a našla si nový podnájom, v Bratislave. „To je asi jediná novinka, ktorou sa môžem pochváliť. Najstarší syn má čiastočný invalidný dôchodok, najmladší je na tom zo dňa na deň horšie. Ale teším sa aspoň z toho, že sme v bezpečí, všetci spolu, a už nás nikto psychicky netýra,“ uzatvára Iveta.

Lukášovi ste kúpili vozík

Príbeh matky z Brezna, ktorá sa stará o syna v kóme, nechal chladným málokoho. Lukáš, do jesene 2008 rovnaký ako väčšina jeho vrstovníkov, dostal na namrznutej ceste šmyk. Bol zakliesnený v aute a utrpel ťažké zranenia hlavy. Pre náročný zákrok ho lekári uviedli do umelého spánku, on však upadol do bdelej kómy, z ktorej sa dodnes neprebral. „Prvé dva roky som preplakala. Syn bol ako handrová bábika. K tomu stále dostával kŕče alebo epileptické záchvaty, mával horúčky, pre ktoré som nespala jedinú noc,“ hovorí Katarína Koštialová.

Ešte v júli snívala o novom invalidnom vozíku, ktorý by na siedmom poschodí pred každou prechádzkou s Lukášom nemusela rozoberať. „Vďaka čitateľom Šarmu už máme nový, Lukášovi ho vyrobili na mieru. Ďalší dobrí ľudia mu poslali peniaze na stravu a výživové doplnky, ten najštedrejší prispel sumou štyristo eur,“ uzatvára.

Ráno syna umyje, urobí s ním toaletu a dá mu najesť. Od jednej do druhej cvičia, o druhej obedujú. O pol šiestej Lukáš večeria, o deviatej sa posledný raz napije a ide spať. Mama k nemu vstáva každé dve hodiny a otáča ho, aby nemal preležaniny. Robí to každý deň viac ako sedem rokov...

Podporili ste vdovu

Príbeh mamičky troch malých detí, ktorá toto leto ovdovela, cez prázdniny rozplakal tisíce čitateliek. Neostalo však len pri slzách, mnohé jej poslali aj financie na prekonanie ťažkých chvíľ. Spomínate si? Richard a Michaela Vargovci boli manželmi necelých desať rokov, pred tromi rokmi si na hypotéku kúpili dom.

V čase, keď sa tešili na tretie dieťa, ostal Richard práceneschopný. V jeseni 2014 prešiel kolotočom vyšetrení a dva týždne pred narodením najmladšieho syna Mathiasa skončil na onkológii. „Leukémia akoby zázrakom zmizla, no po troch mesiacoch sa opäť ozvala,“ hovorí Michaela. Richard Varga zomrel začiatkom prázdnin.

„Snažím sa, aby deti necítili, že vyrastajú len s mamou. Popri Laure už chodí do školy aj Sebastián, ktorý je v učení malý rebel. Ja som stále na materskej s Mathiasom, no urobila som si kurz vizážistky a predávam kozmetiku,“ uzavrie Michaela. V dome pri Nových Zámkoch, ktorý pre rodinu opravil jej manžel. chce napriek všetkému ostať. Vie, že Richard si to tak prial...

Martinovi ste uľahčili život

Martin Oparty má vzácnu metabolickú poruchu s názvom neketotická hyperglycinémia. Pacienti s touto diagnózou sa obyčajne dožívajú dvoch rokov a neraz končia v detských hospicoch. Chlapček z Tovarník pri Topoľčanoch je však bojovník. Zrejme ako jediný pacient s touto diagnózou v strednej Európe dovŕšil osem rokov, pričom už šesť rokov neužíva lieky.

„Za synovu chorobu môže jediný oslabený chromozóm, ktorý mám v tele ja i otec dieťaťa. Martin prišiel na svet s poruchou, s akou sa na Slovensku rodí asi jedno dieťa ročne,“ hovorí jeho mama Júlia. „Daňou za dlhší život môjho syna je prísna diéta a nekonečné cvičenie. Musím mu variť podľa kalkulačky, ale nadchýna ma každý pokrok, ktorý urobí,“ pokračuje.

Vo februári, keď sme ju navštívili, sa Martin hrával na chladnom linoleu a obedoval vo vratkej stoličke. Dnes je všetko inak. „Čitatelia Šarmu nám poslali dvetisíc eur na plávajúcu podlahu i na novú stoličku. Keďže z tejto sumy sme čosi ušetrili, zvyšné peniaze sme minuli na kuchynský stôl, stoličky a synovu rehabilitáciu. Všetkým posielam jedno veľké ďakujem,“ uzatvára Júlia, ktorá stále žije len pre svojho syna.

Príbehy, ktoré vás chytili za srdce! TIETO boli v roku 2016 pre vás najsilnejšie