Hrdá vdova: Pamätáte si na ťažký osud Anny? TOTO sa zmenilo za 10 rokov

Ťažko skúšaná Anna Bieliková (45) sa Šarmu sama ozvala po desiatich rokoch. A mala pre nás dobrú správu o úspešných deťoch.

Na osud Anny Bielikovej ste nás pred desiatimi rokmi upozornili vy naši čitatelia. Mladá vdova vtedy už rok sama vychovávala štyri malé deti a život sa s ňou veľmi nemaznal. Po tragickej smrti Ankinho manžela Pavla bývala neúplná rodina v malom vlhkom byte v Kremnici. Psychicky sa trápila, hľadala zmysel života, ale trpela aj finančne. Po tom, ako sme uverejnili jej príbeh, jedného dňa zastalo pred bránou jej domu auto plné uhlia…

Neverila vlastným očiam. To však nebolo všetko. Anonymný podnikateľ dal prerobiť jej skromný príbytok a mamičky so šťastnejším osudom poslali Anne aj oblečenie pre deti. Pomoc dobrých ľudí v najťažších chvíľach držala rodinu nad vodou, no o Bielikovcoch sme roky nič nevedeli. Až zaúradoval osud.

Pri jednej z ciest z Liptova do Bratislavy som sa náhodou zastavil v Kremnici na námestí. Odrazu zazvonil v aute telefón. A v ňom sa po desiatich rokoch ozval hlas Anny Bielikovej! Chcela sa pochváliť, že vychovala majsterku Slovenska a dokonca, nič netušiaca, stála len asi sto metrov odo mňa. To predsa nemôže byť náhoda.

Nejedla, nepila, nespala

Sadli sme si spolu a Anna sa rozrozprávala. „Manžel Pavol mal pohnutý osud, no roky sa vysmieval smrti. Mal len štrnásť mesiacov, keď do Ostrého Grúňa a Kľaku na sklonku druhej svetovej vojny vpochodovalo trestné komando Edelweiss,“ zaspomínala si pani Anna.

Kým Pavlov starý otec ponúkol vojakov cigaretou, stará mama schovala vnuka do košíka a cez hory s ním tajne prekĺzla do susednej dediny. Prežili len oni dvaja. Zvyšok rodiny vrátane jeho mamy, ktorá bola opäť tehotná, fašisti zastrelili. Druhý raz sa so zubatou Pavol pasoval, keď ho zrazilo cúvajúce nákladné auto. Udrel si hlavu a opäť hrozilo, že zomrie. Takmer zázračne sa vystrábil , aby napokon zahynul pri banálnej autonehode.

„Prvé dni po manželovej smrti som prestala vnímať svet. Fungovala som ako robot, na baterky,“ prezradí Anna Bieliková. Automaticky navarila, upratala, opatrila deti. Celé dni však nepovedala jediné slovo, nejedla, nepila, nespala. „Žiť som sa donútila iba kvôli dcérke a synom, ktorí vycítili, že je zle. V najhorších chvíľach ma dokonca kŕmili,“ pokračuje. S horkosťou v hlase si spomína, ako práce, ktoré robil jej manžel, náhle musela zvládnuť sama. Zháňala drevo, rúbala ho, kúrila v peci, čistila zanesený komín, odhŕňala sneh. A hoci zažila aj ľudskú zlobu, ktorá závidí i nešťastie, vždy zdvihla hlavu.

V zdedených kombinézach

„Popri ženských prácach a mužských robotách som sa učila s deťmi, chodila som s nimi na krúžky. Nechcela som, aby cítili, že vyrastajú v skromných podmienkach a bez otca,“ povie. Netrvalo to týždeň ani mesiac, ale roky. Rany sa hojili, deti dospievali. Z kedysi malých chlapcov sú dnes dospelí muži – Ľuboš (23) a Peter (20) majú svoj život.

Monika má dnes pätnásť rokov a Jožko jedenásť. Kým zo starších chlapcov sa stali šikovní futbalisti, menšie deti sa upísali behu. Zatiaľ v ňom vyniká najmä Monika. Šikovná školáčka si najskôr vyskúšala cezpoľný beh, neskôr presedlala na bežecké lyžovanie. Dnes je vo svojej kategórii majsterka Slovenska!

„Šport pre rodinu, ako je naša, nie je lacná záležitosť, ale ja nič neľutujem! Vďaka tréningom a pretekom, ktoré synom a dcére vypĺňali voľný čas, som s nimi nikdy neriešila žiadne závažné problémy v škole ani v súkromní. Sú šikovní. Hoci bežecké lyžovanie má v Kremnici storočnú tradíciu, pretekáme v starých dresoch a v zdedených kombinézach,“ uzatvára Anna Bieliková.

Pred desiatimi rokmi jej na prežitie ostávalo dvetisíc korún mesačne, dnes jej po zaplatení účtov z vdovského a sirotského dôchodku zvýši sto eur. Zo stresu sa jej vrátila astma, vyčerpanosť sa prejavila na jej srdci, trápi ju chrbtica. No bolesť zakaždým utíši hrdosť na deti, ktoré už jedenásty rok vychováva bez manžela. A ktorým ste v tých najhorších chvíľach pomohli aj vy...

Vdovy žijú v strese

Thomas Holmes a Richard Rahey z Washingtonskej univerzity vypracovali tabuľku vyše štyridsiatich významných životných udalostí, ku ktorým priradili numerickú hodnotu úrovne stresu. Najväčšiu hladinu stresu, sto, podľa nich vyvoláva smrť partnera.

Najťažšie to podľa vedcov majú vdovy, na ktoré nedolieha len smútok a ťažká finančná situácia, ale aj obavy o budúcnosť a výchovu detí. V tomto čase je podľa nich dôležité zabrániť, aby sa žiaľ premenil na celoživotnú depresiu a pocit izolovanosti. Nálada sa dá zdvihnúť aj krátkym cvičením, posedením s kamarátkami a prechádzkou.

