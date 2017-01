Joga ju zachránila pred vážnou chorobou. Netušila, ako ešte zmení jej život

Naše ochorenia sú iba reakcia na to, ako pristupujeme sami k sebe, hovorí Katarína Ježovicová (31).

Tvrdá na seba, extrémne zodpovedná, cieľavedomá a talentovaná detailistka – taká bola Katka už v detstve. „Bola som pod tlakom, ktorý som si spôsobovala sama,“ spomína na časy, keď sa nahromadené emócie občas drali výbušne von. Dievča, ktoré vyrastalo na dedine, túžilo cestovať, spoznávať, a tak sa rozbehlo do sveta.

Mala tesne po dvadsiatke, keď jej v Nemecku, kde vtedy žila, diagnostikovali vážne ochorenie krčka maternice. „Lekár mi vtedy povedal, že moje mladé telo to zvládne, ale potrebujem aj zmenu v myslení a vnímaní samej seba. Poslal ma na jogu,“ spomína. V tom momente bola joga pre ňu len obyčajné cvičenie, ale poslúchla. Mala šťastie na dobrého lektora, preto už po prvej lekcii vedela, že našla svoju cestu. A tak sa vrátila aj na ďalšiu hodinu. „Dovtedy som bola výbušná a často sa obviňovala a ubíjala za všetko, čo som ešte nestihla urobiť a čo som mohla dosiahnuť. Viete, ak vám chýba prirodzená sebaláska, vaša maternica trpí, je nedostatočne vyživená. Je ako špongia, ktorá nasáva všetku negatívnu energiu,“ hovorí Katka a dodáva: „Za svoju chorobu som vďačná, pretože ma zastavila a v konečnom dôsledku urobila šťastnou. Dnes som naozaj šťastná. Na svojej sebaláske však pracujem meditáciami a stíšením dodnes. Každý deň…“



Uživím sa!

Katka vyskúšala viacero jogových centier vo svete a joga sa stala prirodzenou súčasťou jej života. „Bola som konečne šťastná, našla som seba.“ Netají, že takýto spôsob života bol aj trochu útekom pred realitou, ale išla za svojím. Kam smerovali jej myšlienky, tam prúdila aj jej energia a jedného dňa to prišlo: „Pochopila som, že chcem ľudí učiť kráčať po svojej ceste s láskou k svojmu telu a viere, že všetko bude v poriadku, ak na tom začneme pracovať a budeme to chcieť.“

Netají, že keď povedala rodičom o plánoch študovať jogu v zahraničí, zaskočilo ich to. „Mama vie, že som tvrdohlavá, a tak nepovedala striktne: Nie! Posadila si ma a opatrne mi povedala: Kačenka moja, to si naozaj myslíš, že sa jogou uživíš? Vieš, cvičiť môžeš aj popri práci. Opäť som začala o sebe pochybovať, či to zvládnem a či je to naozaj moja cesta. Ničilo ma to, ale nakoniec som si stála za svojím: Joga bude moja práca! A zarobím si ňou!“

USA aj Rusko

Rodičom neostávalo iné, len dospelú dcéru akceptovať. A podporovali ju. Oplatilo sa. Dnes vlastní v Bratislave jogové štúdio, do ktorého chodia naprávať nielen telo, ale aj dušu i mnohé známe tváre. Dôverujú jej. Katka je typ človeka, ktorý pôsobí veľmi pokojne, rozvážne a aj to priťahuje ľudí. „Prichádzajú ku mne i ženy s podobným zdravotným problémom, aký som mala ja. Som rada, že im viem pomôcť,“ hovorí mladá žena, ktorá prijala filozofiu, že v jej živote je všetko tak, ako má byť, ale aj ona sama je strojcom svojho šťastia. Napokon, tvrdo na ňom zapracovala.

Jogu študovala Katka nielen vo Viedni, ale aj v Spojených štátoch a Rusku. „Keď som v texaskom Austine učila prvú hodinu bikram jogy v angličtine pred dvadsiatimi piatimi ľuďmi, povedala som si, že to chcem robiť celý život,“ spomína s úsmevom. Aj na Moskvu spomína rada. Učila v troch medzinárodne uznávaných jogových centrách. Preto je dnes schopná dávať lekcie nielen v nemčine a angličtine, ale aj v ruštine.

Naučiť sa prijať kritiku

O fakte, že prerod jej osobnosti vďaka joge netrval mesiac, hovorí aj táto historka: „Nezabudnem na to, ako moje hodiny jogy absolvovali aj moji starší učitelia. Okamžite som dostala spätnú väzbu a veru, ťažko sa mi prijímala ich kritika. Musela som sa s tým vedieť vyrovnať, opäť sa ozvalo moje vnútorné kritické ja a pochybnosti. Boli však úžasní a naučili ma zvládnuť to. Viem, že kritikou rastieme,“ hovorí Katka, ktorá sa vrátila zo zahraničia na Slovensko len pred piatimi rokmi s vlastnou metódou pre zdravý chrbát, ale začala sa venovať aj psychosomatickým ochoreniam. Dievča, o ktoré sa rodičia báli, že sa so svojím snom stratí, už vychovalo vlastný tím ľudí. „Viem, že dnes sú na mňa hrdí,“ dodáva. A aké rituály jej dodávajú energiu? Najdôležitejší bod celého dňa je ráno. „Milujem každé… Posadím sa za stôl, zjem raňajky urobené s láskou, vypijem voňavú kávu a v pokoji sa zamyslím nad tým, čo ma čaká a ako sa na to pripravím,“ hovorí. S úsmevom ešte prizná, že to, čo považovala kedysi za nezmysel, je dnes prirodzené: „Zhováram sa sama so sebou. O bežných veciach, ktoré sa so mnou dejú, čo chcem pritiahnuť do svojho života a čo z neho vypustiť.“