Koľko stojí utrpenie? Tragédia na moste v Kurimanoch rodine vzala otca

Nechápem, podľa akého metra merajú právnici ľudské muky – krúti hlavou Lukáš Chovan (29). Kým jeho rodina má za smrť otca dostať odškodné päťdesiattisíc eur, poškodenú povesť oceňujú súdy aj na dvojnásobnú sumu!

Druhého novembra 2012 zazvonil mame Lukáša Chovana telefón. Strýko sa pýtal, či rodina počula o nešťastí, ktoré sa stalo na stavbe diaľničného mosta pri Kurimanoch. Chovanovci nič netušili, no akokoľvek sa Jánovi (†46), ktorý tam pracoval ako robotník, pokúšali dovolať, mobil zvonil zbytočne. Telefón napokon zdvihla sestrička v košickej nemocnici.

„Povedala nám, že otca operujú,“ zalesknú sa slzy v Lukášových očiach. Všetci dúfali v zázrak, no neskoro večer lekár rodine oznámil, že otec padol aj s cestným pilierom. Mal množstvo devastačných zranení a nepodarilo sa ho zachrániť.

„Z nášho domu sa za okamih stala mŕtva domácnosť,“ pripomína Lukáš. Utrpenie rodiny bolo o to ťažšie, že všetko v novom domčeku nesie rukopis Jána Chovana. Zdobí ho kameň, ktorý sám založil, obývačka, ktorú vymyslel, kuchyňa, odkiaľ vidno na cestu. Bolesť najbližších má aspoň trochu zmierniť odškodné, ktoré jej – zatiaľ neprávoplatne – minulý týždeň priklepol súd. Chovanovci od spoločnosti, ktorá podľa nich za stavbu mosta zodpovedala, žiadali stopäťdesiattisíc eur. Súd ohodnotil ich muky na tretinu tejto sumy.

Veľa alebo málo?

Kto nesie zodpovednosť? „Mama je stále mladá žena. Po otcovej smrti odmietala jesť a schudla pätnásť kilogramov. Dodnes sa nevie so stratou manžela vyrovnať a užíva lieky proti úzkosti. Jej ani mne žiadne peniaze stratu otca nenahradia. Chceme však ukázať, že aj veľká firma musí niesť zodpovednosť za ľudí, ktorí pre ňu pracujú. V našom prípade aj za toho najobyčajnejšieho robotníka,“ pokračuje Lukáš. Na súdy chodil jeden a pol roka a nie vždy chápal, čo sa na nich deje.

„Protistrana na nás vyťahovala veci, ktoré so smrťou otca nemajú nič spoločné. Napríklad sa zmienila o tom, že som sa oženil,“ krúti hlavou učiteľ angličtiny a matematiky. Lukáš Chovan rozhodnutie súdu rešpektuje. Nerozumie však, podľa akého metra merajú právnici ľudské muky. Kým oni môžu za stratu otca dostať päťdesiattisíc eur, v podobnom prípade tribunál rozhodol, že iná rodina odškodné nedostane.

Pozostalým po obetiach trestných činov či neodborných zdravotníckych zákrokov súdy spravidla priznávajú kompenzáciu do dvadsaťtisíc eur. Životy baníkov, ktorí zahynuli v handlovskej bani, ocenil štát na tridsaťtritisíc eur. Ale bývalý sudca vysúdil šesťdesiattisíc eur za to, že štát porušil jeho ústavné právo, iný dostal stotisíc eur, pretože mu policajti prehliadli kanceláriu. Čím utrpela jeho povesť...

Tabuľky neexistujú

Nabúrané auto, rozbité okno aj zlomenú ruku dnes vieme vyrátať podľa poistných noriem. Nemajetková ujma sa však spravidla prejavuje vo sfére osobnostných práv. Zvyčajne je sporom dvoch odlišných videní sveta, o ktorom napokon rozhoduje súd.

Môže však akýkoľvek férový a vzdelaný senát vyčísliť ľudské muky v peniazoch? „Neexistujú na to žiadne tabuľky. Ide o vysoko subjektívnu kategóriu a každý pociťuje takúto ujmu individuálne. Preto sa aj náhrady nemajetkovej ujmy priznané súdmi v mnohých prípadoch líšia,“ hovorí advokátka Petra Štofková. Ide o pomerne komplikovanú problematiku, v ktorej sa laik bez odbornej pomoci nezaobíde.

„Prevláda názor, že nemajetkovú ujmu možno nahradiť v peniazoch tam, kde samotné morálne zadosťučinenie nestačí,“ vysvetľuje Petra Štofková. Za veľmi intenzívny zásah do súkromia sa podľa nej považuje práve ujma, ktorú pociťujú pozostalí po smrti blízkej osoby. Väčšina nami oslovených ľudí si myslí, že stanovenie hodnoty ľudského života je filozofická otázka, ale väčšiu traumu už človek zažiť nemôže. Preto by odškodné za ňu malo byť nad všetkým. Žiaľ, sumy za poškodenie dobrého mena či za ujmu spôsobenú orgánom štátu sú stále oveľa vyššie. Akoby to všetko bolo viac ako strata najbližšieho človeka...

Závisť ich neobišla

Rodičia Šimona Bucha vysúdili najvyššie odškodné v dejinách Slovenska. Za zničený život syna, ktorý po banálnej operácii nosovej priehrady upadol v roku 2007 do bdelej kómy, vysúdili päťstotisíc eur. „Áno, dostali sme ich, ale ak by bol Šimon zdravý, túto sumu by si za svoj život isto zarobil. Všetky tieto peniaze používame len na náklady spojené s jeho liečbou, no napriek tomu sa denne stretávame s ľudskou závisťou,“ prezradila nám Šimonova mama Valéria.

Jej rodina, množstvo príbuzných aj priateľov, tí všetci podriadili svoje životy nepretržitej starostlivosti o bezvládneho mladíka. Až v určitej chvíli vraj pocítili, že ľudský život akoby u nás nemal cenu.

„Keď niekto ukradne bicykel, hrozia mu dva roky väzenia. Lekár, ktorý zapríčinil bezvládnosť môjho syna, obišiel rovnako, dostal dva roky s podmienkou. My tu falošne neplačeme nad poškodenou povesťou. Prišli sme o syna, ktorému zdravie už nič nevráti. Každý hovorí len o peniazoch, no ukážte mi človeka, ktorý by ich chcel, ak by pre ne muselo trpieť jeho dieťa,“ uzatvára Valéria Buchová.

Mama trpela

V zahraničí sú súdne spory spojené s nemajetkovou ujmou oveľa častejšie než u nás. Jedným z nich prešiel aj spevák Eminem, ktorý vo svojich textoch posielal vlastnú mamu umývať záchod a adresoval jej nelichotivé posolstvá. Zažalovala ho o sumu desať miliónov dolárov, keďže syn jej vraj spôsobil psychickú traumu a celoživotné následky. Súd jej nakoniec priklepol dvadsaťpäťtisíc.

