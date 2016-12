Mladá päťdesiatnička: Slávka dala sebe aj exmanželovi šancu na iný život

Výraz „young fifty“ zaviedli Američania ako označenie pre zrelú ženu plnú elánu a sexuálnej chuti. A nemusia to byť vždy iba herečky z Hollywoodu, ako napríklad Kim Catrall (60) vo filme Sex v meste či Sharon Stone (58) v Základnom inštinkte.

Aj naše slovenské ženy vedia starnúť do krásy, hoci mnohé nemajú dosť sebavedomia na to, aby si to uvedomili a vedeli to aj patrične využiť vo svoj prospech. Kult mladosti je neúprosný. Dvadsaťročné dievčatá sa cítia staré na modeling, tridsaťročné na missku, štyridsaťročné na nový vzťah a päťdesiatničky na život ako taký. To sa však netýkalo Slávky z Nitry. Zobrala odvahu na veľmi riskantný krok, ktorý navyše musela odôvodňovať aj pred vlastnými deťmi...

Slávka Kováčová (54): Zachránila som si život

„Vydávala som sa z veľkej lásky, porodila dvoch synov a život plynul... Normálne – raz dobre, inokedy horšie, ako asi vo väčšine rodín,“ spomína Slávka. Ale ako deti rástli, čoraz častejšie si uvedomovala, že v mladosti podcenila jednu zásadnú vec. Rozdielny pôvod. „A nech to znie akokoľvek zle, stojím si za tým. Ak manželia pochádzajú z príliš rozdielnych pomerov, nikdy to nerobí dobrotu,“ tvrdí.

Pripúšťa, že niektoré páry to môžu zvládnuť, jej s manželom sa to nepodarilo. „Za tie roky sme sa vyvíjali každý úplne iným smerom. Podľa môjho muža som robila zbytočnú kariéru a nevedel pochopiť, že okrem starostlivosti o rodinu mám iné sny a potreby. Divadlo alebo cestovanie? Zbytočnosť!“ Na tom by nebolo nič výnimočné, mnoho mužov nemá vzťah ku kultúre, ale v tejto rodine to bol dôvod na neustále hádky. Synovia už boli dospelí a mali svoj život. Slávka sa preto snažila dať manželstvu nejaký smer a nový zmysel.

„Nabádala som muža, aby išiel so mnou na kurz tanca alebo si našiel inú záľubu pre seba, ktorú môže robiť, kým sa venujem sebe. Ale pozeral na mňa ako na zjavenie, vôbec nerozumel, o čo sa to snažím.“ Odcudzenie bolo ku koncu už také veľké, že Slávka začala mať aj zdravotné problémy pre zlé ovzdušie doma. A tak sa po dlhom uvažovaní rozhodla pre ťažký krok. Všetko nechala tak, prenajala si byt v Bratislave a odišla z domu s dvoma kuframi osobných vecí. Hovorí: „Bol z toho cirkus v celej rodine, ale nepopustila som!“

Synovia to pochopili ako prví. „Po dvoch či troch mesiacoch mi mladší syn, ktorý bol spočiatku dosť proti môjmu odchodu, povedal: Mami, ty si omladla o desať rokov!“ Aj priatelia si všimli, že zo Slávky je odrazu iná žena. A to bola veľká podpora, pretože od rozhodnutia k rozvodu a slušnému vyrovnaniu bola ešte dlhá cesta.

„Nikdy som to neoľutovala. Dala som sebe aj bývalému manželovi možnosť prežiť druhú polovicu života podľa svojich predstáv. No uvedomujem si, že takéto riešenie nie je vždy vhodné. Pre nás oboch, ako sa časom ukázalo, to bolo presne to pravé.“ Dnes už majú obaja nových partnerov, ktorí sa k nim hodia oveľa lepšie. Slávka dokonca pripúšťa, že podľahne miernemu nátlaku priateľa a časom azda bude aj svadba.

