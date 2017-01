Mrazivé dotyky: V pôrodnici sa s nešťastnou Lenkou obe deti šokujúco rozlúčili

Osud sa so mnou nemaznal. Nielenže mi nedoprial to, po čom túži azda každá žena, ale ešte mi moje detičky neľútostne vzal…

Veľmi som túžila raz vziať svoje dieťatko do náručia, tešiť sa z každého nežného dotyku, vidieť ho rásť a prvýkrát počuť zázračné slovo mama.

Muž zo zoznamky

Keď som sa vydávala, bola som už „stará dievka“. Svojho vyvoleného som si našla prostredníctvom internetovej zoznamky. Bola som presvedčená, že je to muž, s ktorým chcem zostarnúť. Tešila som sa, robila si plány, že chcem mať rodinku a svoje dve deti porodím skôr, než dovŕšim štyridsiatku.

Môj internetový priateľ Miro bol veľmi milý a pozorný. Milovali sme sa úprimnou a čistou láskou a po necelom polroku sme spolu začali bývať v prenajatom byte. Keď som jedného dňa zistila, že som tehotná, rozhodli sa spečatiť svoj vzťah sobášom. Naše manželstvo bolo bez zbytočných turbulencií a napätí, boli sme spolu šťastní a plní očakávania nášho drobčeka…

Vaše dieťa už nežije!

Počas štvrtého mesiaca tehotenstva som začala mať zdravotné problémy. Skončila som v nemocnici. Lekár mi po ultrazvukovom vyšetrení sucho oznámil: „Vaše dieťa už nežije!“ Vyvolali mi predčasný pôrod. To, čo nasledovalo, ma úplne vydesilo. Unavená, vyčerpaná a zúfalá som ležala v posteli, snažila som sa zaspať, ale oči plné sĺz mi v tom bránili.

V istom okamihu som pocítila čosi zvláštne, akoby ma po tvári hladkali studené rúčky. Boli také maličké, až som zo strachu zmeravela. Rýchlo som sa posadila. Až vtedy to hladkanie prestalo. V tej bolesti a citovom rozpoložení mi vlastný úsudok našepkal, že to ma moja dcérka, skôr ako odišla do nebíčka, prišla pohladkať a tak sa so mnou rozlúčiť…

Nepomiatla som sa?

Prešli necelé dva roky a opäť som otehotnela. Tentoraz sa problémy objavili až v priebehu siedmeho mesiaca. Synček sa začal pýtať na svet predčasne. Narodil sa s ťažkou vrodenou srdcovou chybou. Chúďa moje, nemohlo to prežiť. Po niekoľkých minútach vydýchlo naposledy. Myslela som, že to už psychicky neunesiem. Dve detičky a obe v nebíčku.

Toľkú bezmocnosť a bolesť si vie málokto predstaviť. Keď ma z pôrodnej sály preložili do izby, od vyčerpania som na chvíľu upadla do spánku. Prebudilo ma záhadné mrazivé prúdenie vzduchu v miestnosti – napriek tomu, že bolo leto. Vzápätí sa mi jasne zazdalo, že ma po tvári hladkajú akési ručičky.

Zazvonila som na sestričku, aby mi priniesla pohár vody, že sa necítim dobre. V tom okamihu studený vzduch vystriedal studený pot na celom tele a hladkanie prestalo. Preľakla som sa a pomyslela si, že som sa od toľkého žiaľu pomiatla. Môj mŕtvy synček sa so mnou chcel takto rozlúčiť… Vtedy mi došlo, že mi nie je dopriate byť matkou. Prečo sa práve ja nemôžem tešiť zo svojich detí?

Ozajstná rodina

Po čase sme sa s Mirom vzdali túžby po vlastnom dieťati, aby sme už nikdy nemuseli prežívať bolestivé chvíle z jeho odchodu. Rozhodli sme sa, že dieťa adoptujeme. Stalo sa to len nedávno a naša dvojročná Nelka si u nás pomaly zvyká.

Teším sa, že si ju môžem pritúliť, pohladkať, a keď ma hladká drobnými ručičkami ona, idem sa roztopiť od lásky ako marcipánová bábika. A do očí sa mi tisnú slzy. Hneď si spomeniem na svoje detičky v nebíčku, ako ma ony hladkali na rozlúčku. Hoci neboli skutočné, boli to len ich duchovia. Naša Nelka už vie povedať aj dve senzačné slová – mama a tata. A nedávne Vianoce sme pri štedrovečernom stole strávili ako ozajstná rodina. Taká, o ktorej sú Vianoce. Otec, matka a dieťatko…

Lenka

