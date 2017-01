Na vydaj som bola primladá: Irenka prežila s manželom 47 rokov a porodila 12 detí

Pani Irenka prežila so svojím manželom 47 rokov. Porodila mu 12 detí, najmladšie však po narodení zomrelo.

Tvár plná vrások, láskavé oči... Pani Irena Kurajdová oslávi o pár dní 81 rokov. Porodila dvanásť detí a prežila krásny, aj keď ťažký život na Orave.

Presnejšie, v dedinke Malé Borové. Spoločnosť Lonely Planet, najväčší vydavateľ príručiek pre cestovateľov, ju zaradil do zoznamu desiatich najlákavejších cestovateľských cieľov na rok 2013. Obec leží v Chočských vrchoch, na obzore môžete vidieť panorámu Roháčov.

Hovorí sa, že v Malom Borovom stojíte jednou nohou v Liptove, druhou na Orave, lebo horný koniec dediny je priamo na hranici oboch regiónov. Okúzli vás tam aj architektúra – drevené chalúpky, ktoré sa až do neskorej jari krčia pod návalmi snehu. Malé Borové miestami pripomína obývaný skanzen.

Sneh v taške

Babička Irenka sa narodila do chudobného domca. Mala sedem súrodencov a ťažký život, peňazí nemali nazvyš. „Autobusy vtedy u nás nepremávali, chodili sme všade pešo,“ spomína. Keď bola dieťaťom, v obci nemali školu, a tak deň čo deň šliapali do neďalekej dediny Huty.

„Snehu vtedy bývalo viac ako dnes. Aj zo dva metre,“ rozpráva Irenka. „Bolo zima, až prašťalo, ale do školy sme museli ísť. Často aj v požičanom kožuchu a v čižmách po bratovi. Vtedy nebolo také oblečenie do snehu ako dnes,“ usmeje sa. Mráz im zachádzal pod nechty, sneh pod oblečenie. Museli ho prebrodiť. Keď veľa napadalo, zviezli sa štyri kilometre do Hút na sánkach.

Irenka spomína: „Keď som jedného dňa prišla do školy, dal mi učiteľ trstenicou po prstoch. Najskôr som nevedela prečo. Niektorý z chlapcov mi cestou do školy hodil do tašky snehovú guľu. Roztopila sa a všetky knižky a zošity boli mokré a úplne rozmazané...“

Chcem byť krajčírkou

Irenkini rodičia chceli, aby každé ich dieťa malo v rukách remeslo. Darilo sa im to, zostala už len ona. Peňazí však nebolo, hrozilo, že Irenka sa nevyučí. Preto jej otec povedal: „Vieš čo, dcéra moja, dobré by bolo, keby si išla študovať aj ty.“ No ona chcela byť krajčírkou. A tak zašla za tetuškou, ktorá mala azda ako jediná v dedine šijací stroj. „Bol šliapací, ale šil veľmi pekne,“ spomína babička.

Priznala sa, že sa chce priučiť jej majstrovstvu. Neuspela... „Tetka mi povedala, že učí šiť iné dievča, na ďalšie už nemá čas.“ Irenka z toho bola smutná. „Potom však prišli za mnou dievčatá, s ktorými som chodila do školy, a dohovárali mi, že sa nemám trápiť. Mala som ísť s nimi do fabriky. V Kubíne vyrábali dajaké elektrické spotrebiče.“ No ani tam nepochodila. Mala len šestnásť rokov. Počkala teda dva roky. Oplatilo sa, konečne mala peniaze a trochu odľahčila svojim rodičom.

Vlastný chlieb

Tí museli živiť osem hladných krkov. „Život na Orave bol vtedy ťažký. Ľudia chovali kravy, prasiatka, tvrdo dreli na poli. Kto mohol, cestoval za prácou do mesta, podaktorí aj do Čiech.“ Aj preto sa dedina pomaly vyľudňovala.

„Rodičia neboli študovaní, ale zato boli zruční remeselníci. Vyrábali sitá na osievanie obilia, preto ich záujemcovia vyhľadávali. Dnes kúpite v meste chlieb, aký chcete. My sme jedli len ovsený alebo jačmenný. Múku naň sme mleli v neďalekom mlyne a chlieb piekli doma v peci. Ale chovali sme aj kravu a prasiatka, aby sme si prilepšili. Zmútili sme maslo, urobili domácu slaninu...“

S potravinami sa neplytvalo. Keď im zvýšil chlieb, nevyhodili ho, ale namočili do vody a dali sliepkam. Čaje pili len bylinkové. V lete ich nazbierali na lúke, na pôjde usušili a v zime ich pili. Ľudia, ktorí si našli robotu vo svete, odchádzali z chudobného kraja preč. Veľa domov osirelo. Kedysi mala dedina aj 700 obyvateľov, dnes ich nenapočítate ani 140. „Ľudia odchádzali za životom aj za prácou. V päťdesiatych rokoch komunisti vyhlásili dedinu za živý skanzen. Kvôli zachovaniu tradícií a pôvodnej ľudovej architektúry, a tak tam už nikto nemohol stavať.“

Kostol z drevenice

Obyvatelia Malého Borového chodievali dlhé roky na omšu pešo do Veľkého Borového. V lete nebol problém prejsť štyri kilometre cez kopec. No v zime, keď napadli kopce snehu, to bola skutočná výzva. Preto veriaci začali využívať ako kaplnku dom jedného z dedinčanov. Keď sa mu narodili deti a miesta nebolo nazvyš, museli hľadať iné riešenie.

Komunisti nedali súhlas na výstavbu nového kostola, preto vtedajší kňaz začal hľadať nové priestory. Riešenie prišlo ako blesk z čistého neba. „Vďaka rodine, ktorá sa v roku 1954 odsťahovala do Michaloviec a svoj domov venovala cirkvi, sme mali aj my kostolík,“ hovorí babička. Jozef a Agnesa vraj nemohli mať deti. Keď venovali svoj dom, zakrátko sa im narodili tri.

Farár nad priepasťou

Kostolík je dnes ozajstná európska rarita. Skromná drevenica sa ničím nelíšila od ostatných. Mala štyridsať štvorcových metrov, kde sa tlačila kuchynka, malá izba a humno. Keď dnu preniesli oltár, siahal do polovice izby. Bolo treba priestory rozšíriť, a tak začali s prestavbou. Trvala len tri mesiace. Odvtedy mali aj oni omše vo vlastnom kostolíku.

Farára vozili z vedľajšej dediny – v lete na koči, v zime na saniach. Cesta viedla popri strmých zrázoch, farár spolu s kočišom zažili na hrboľatých a úzkych cestách veľa nebezpečných situácií, no vždy sa im podarilo doraziť v šťastí. Vraj pri nich stáli anjeli strážni. Ľudia si však dodnes rozprávajú príbeh o tom, že koč prechádzal cestou nad vysokým zrázom v Kvačianskej doline. V ostrej zákrute sa zošmykol z cesty a aj s farárom visel nad priepasťou. Kone v poslednej chvíli zo všetkých síl zabrali a vytiahli farára do bezpečia. Miestni obyvatelia veria, že prežil, lebo vybudoval v obci kostol.

… a boli pytačky

Pani Irenka je vrtká napriek tomu, že sa sťažuje na boľavé kolená a hrozí jej operácia. Chodila zamlada na dedinské zábavy? „Nebolo ich veľa, lebo sme mali veľa roboty,“ rozpráva a dodáva: „Ale keď sa mládež zišla, to bolo v krčme veselosti! Boli tam hudobníci s husľami a harmonikou. Vyhrávali do tanca, žiadne hopsasa tralala ako dnes.“

Práve dedinské veselice boli miestom, kde sa mladí ľudia najčastejšie zoznamovali. Stretla tam pani Irenka aj svojho budúceho manžela? Nie, vraj sa spoznali u nich doma. Dedko mal len osemnásť rokov. Prišiel na návštevu, posedel, porozprával sa... Prišiel aj druhý, tretíkrát... Irenka mu padla do oka, a tak sa osmelil: „Ujko, ja by som chcel vašu dcéru za ženu,“ spomína budúca nevesta. Zdá sa, že jej nebolo všetko jedno, veď bola mladá, chcela si ešte užiť života. „Povedala som tatkovi, že mám len sedemnásť, na vydaj som mala ešte dosť času.“ Výhovorka nezabrala. Otec neustúpil a onedlho vystrojili svadbu.

Zlatej svadby sa nedožil

Pani Irenka prežila so svojím manželom 47 rokov. Porodila mu 12 detí, najmladšie však po narodení zomrelo. „Život bol ťažký, na vzdelanie pre všetky sme potrebovali veľa peňazí,“ hovorí. Do zlatej svadby chýbali šťastným manželom už len tri roky. „Zomrel mi, mal rakovinu krvi a lekárom sa ho nepodarilo zachrániť. Tak som tu zostala sama aj s dvoma synmi, ktorých som ešte neoženila.“

