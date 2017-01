Najpotetovanejší dôchodcovia nemajú zábrany: Majú ich takmer všade!

Tak títo dvaja sa našli! Američanka Charlotte Guttenberg (67) a jej partner Charles Helmke (75) sa do seba zamilovali v tetovacom štúdiu.

Dôchodcovia Charlotte a Charles sú naozaj neprehliadnuteľní a na ulici sa za nimi otočí takmer každá zvedavá hlava. Dôvod? Hoci jej tiahne na sedemdesiatku a jemu na osemdesiat, ich telá sú potetované od hlavy po päty a vo svete sú bez debaty raritou. Dokonca do dotiahli do Guinnesovej knihy rekordov.

Sympatická Charlotte začala s návštevami tetovacieho štúdia pred jedenástimi rokmi, keď si na narodeniny darovala motýľa na prsiach. Jej vtedajší manžel s tým nesúhlasil, no aj napriek tomu sa v nej zrodila vášeň pre toto umenie. Možno to je práve preto, že jej konzervatívny manžel umrel a ona spoznala iného, osudového muža. Ako inak, v tetovacom štúdiu...

Partneri Charlotte a Charles sa našli. Milujú tetovania a jeden druhého.

Obetovala vlasy

Títo dvaja sa do seba zamilovali a sú spolu dodnes. Sledujú spoločne trendy v tetovaní, podporujú jeden druhého a pri pohľade na nich je každému jasné, že ich vášeň je skutočne silná.

Charles s tetovaním začal už v roku 1959 a spolu s Charlotte sa zapísali minulý rok do Guinnesovej knihy rekordov ako najviac potetovaní seniori. Darmo, obaja tvrdia, že je to ako droga a nedokážu s tým prestať. Svedčí o tom aj fakt, že Charlotte mala trendový blond účes, no kvôli novým ozdobám sa dala oholiť „na koleno“. Samozrejme jej prvé kroky smerovali pod ihlu a na hlave jej pribudli nové, farebné obrázky. Či pôjdu obaja až do úplného extrému a nechajú si potetovať aj tváre, uvidíme čoskoro…

Charlotte sa dobrovoľne vzdala svojej koruny krásy a namiesto nej jej hlavu zdobia nové tetovania.

