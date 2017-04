Osud to zariadil dokonale: Tam, kde zachránili jeho pomáha dnes on sám!

Pôsobí ako sebavedomý absolvent zahraničnej univerzity, ktorý pokračuje v biznise svojich rodičov a v golfovom klube nikdy nevynechá čaj o piatej. Má príjemné vystupovanie, inteligentne sa vyjadruje, vyžaruje z neho dobrota. Ladislav Adamovič je naozaj úspešný muž. Vyštudoval vysokú školu, oženil sa, má dve malé dcérky, šéfuje detskému domovu v Necpaloch, občiansky sa angažuje. Jeho minulosť má však od idyly ďaleko. „Keď som chcel dať súrodencom na Vianoce darčeky, musel som ich ukradnúť,“ hovorí.

„Mal som štyri roky, keď môj biologický otec tragicky zomrel. S mamou a s mladším bratom sme sa z Dolného Kubína presťahovali ku krstnej mame do Trstenej a začali odznova,“ hovorí Ladislav. Mama zahrnula synov láskou, a keď si o dva roky našla priateľa Juraja, všetci jej to priali. Zdal sa ideálny. Čoskoro bola teda svadba. Lenže krátko nato Jurajovi zomrela mama a on sa rozpil. Okolie dúfalo, že alkoholový ošiaľ pominie, chlap už však piť neprestal.

Nemali na papuče

„Pred narodením najmladšieho brata opitý otčim vymkol moju tehotnú mamu v byte. Odtekala jej plodová voda, k sanitke liezla cez balkón. Po pôrode upadla do depresií. Nespoznávali sme ju. Zhrubla, vytratil sa z nej materinský cit, no najmä – začala piť spolu s ním. Alkoholizmus oboch rodičov nás za pár týždňov priviedol na úplné sociálne dno,“ pokračuje Ladislav.

Nepoznal plný žalúdok, teplý radiátor ani horúcu vodu. Aby prežili, ráno o štvrtej s bratom obchádzali mestečko. Spred predajní poťahovali tovar, ktorý tam vyložili pekári a mliekari.

„Otčim nás dookola mlátil a vyhrážal sa nám. Došlo mi, že keď je opitý, máme od neho pokoj. Tak sme mu kradli aj pálenku a cigarety.“ Ladislav mal jedenásť rokov, keď do školy prišiel bosý. Učiteľke povedal, že na papuče nemajú peniaze. O pár dní k nim zavítali sociálne kurátorky.

„Nevlastný otec s mamou si po ich výčitkách nevstúpili do svedomia. Naopak, zo všetkého vinili mňa. Stal som sa pre nich udavačom a zradcom!“ opisuje Ladislav. Nový impulz do života plného biedy a teroru malo rodine priniesť sťahovanie do Oravskej Polhory, kde mala jeho mama drevenicu. „Zišli sa u nás hádam všetci asociáli z okolia. Za pár týždňov s našimi prepili všetky peniaze určené na opravu domčeka. Bili sa, spali vo vlastných vývratkoch a výkaloch. A ja s bratom sme to upratovali,“ strasie sa.

Nie som niktoš

Prišla zima. Chalúpka bola v dezolátnom stave, chýbalo aj drevo na kúrenie. „Spávali sme štyria na jednej posteli, v čiapkach, ktoré sme mali ráno omrznuté. Z núdze sme kradli všetko, čo sa dalo. No dedina nie je mesto a raz-dva nás odhalili,“ hovorí Ladislav. Sociálni kurátori odviedli štyroch súrodencov zo školy do krízového centra v Ružomberku a ich nespútaný život sa od piky zmenil.

„Búril som sa, no súčasne som spoznal chlapca, ktorý vyrastal v detskom domove a učil sa na samé jednotky. Mňa vyzval na súťaž v učení textu,“ spomína Ladislav. Učiteľka, ktorá oboch chlapcov skúšala, nechápala. Lacko, štvorkár, ktorý z ročníka do ročníka prechádzal s odretými ušami, bol šikovnejší. Zavolala psychologičku a tá po testoch so smiechom skonštatovala, že drobný zlodejíček z Oravy má vyššie IQ než ona.

„Vtedy mi po prvý raz došlo, že nie som niktoš, ako mi vykrikoval nevlastný otec. Začal som sa učiť, zmaturoval som na samé jednotky a prijali ma na vysokú školu!“ pochváli sa Ladislav, ktorý ďalšie roky prežil v rodinnom domove detí v Ľubietovej, neskôr v Háji pri Turčianskych Tepliciach.

Navštevuje mamu

Uveril v Pána Boha a našiel vnútorný pokoj. „Dnes som šťastný, že môžem chlapcov a dievčatá vystríhať pred nástrahami života. Hovorím im, že aj z najhoršej situácie existuje východisko,“ uzatvára muž, ktorý sa pred desiatimi rokmi stal vychovávateľom v detskom domove v Necpaloch.

Rok je jeho riaditeľom, no nemyslí len na svoju profesiu. Teší sa z vlastnej rodiny, hrá v kapele. Napriek mnohým nedorozumeniam stále navštevuje a podporuje svoju mamu. Stretáva sa aj s bratom a nevlastnými súrodencami. Najmladšia sestra je stredoškoláčka, ostatní skončili vysoké školy a sú takisto úspešní. A to vyrastali v rodine, kde si museli nakradnúť aj vianočné darčeky...

Buď zomriem, alebo prežijem v ústave: Štedrý večer bol pre Alenu peklom