Označili ho za vraždiace monštrum. Prečo za ním teda plače celý svet?

Nie žralok z Čeľustí, ale sympatická čierno-biela kosatka sa v skutočnosti stala postrachom Floridy.

Samec Tilikum, ktorý uhynul pred pár dňami, má na svedomí až tri ľudské životy.

Zavraždil aj „paničku“

Písali o ňom, že je kruté monštrum, napriek tomu sa stal symbol boja proti týraniu zvierat. A napomohol k tomu, aby akváriá prestali s cirkusovými show s veľrybami. Po prvý raz zavraždil Tilikum v roku 1991 študentku biológie, ktorá brigádovala vo vodnom svete na Floride.

Archa na záchranu zvierat existuje: V Jersey však zažijete toho oveľa viac!

Šmykla sa spadla do bazéna a tri kosatky ju pred zrakmi zdesených ľudí stiahli pod vodu a utopili. Bol medzi nimi aj mladý samec Tilikum, ktorého ako dvojročného ukradli z voľného mora od rodiny a zavreli do akvária. Druhá obeť si za smrť mohla sama. Nedisciplinovaný návštevník asi uveril filmu Zachráňte Willyho a dôverčivo si po záverečnej k nemu vliezol do bazénu. Viac nevyplával…

Tehotná manželka dohryzeného Petra († 34) je v zlom psychickom stave: Musela odísť z domu!

Najšokujúcejšie však bolo, keď Tilikum zabil svoju trénerku, ktorú poznal pätnásť rokov. Opäť v priamom prenose, keď si na záver show ľahla na okraj bazéna a svoju hlavu priložila k jeho hlave vystrčenej nad hladinou. Lenže on po nej chňapol, stiahol ju do vody a utopil.

Prečo vlastne kosatky v akváriách vraždia, hoci na voľnom mori nie je zaznamenaný jediný prípad napadnutia človeka? Prečítajte si v najnovšom týždenníku Šarm.