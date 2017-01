V srdci ma hrial neopísateľný pocit: Marta často spomína na nečakaného hosťa

Tento príbeh sa stal už dávno, myslím, že to bolo v tú zimu po Nežnej revolúcii. V časoch, keď sa už dalo voľne prechádzať cez hranice…

Bola už noc, keď sme sa vracali autom domov od svokrovcov z dediny neďaleko Bratislavy. Vonku napriek svietiacim lampám pouličného osvetlenia nebola ideálna viditeľnosť, navyše poletovali drobné iskričky snehu. Vtom sme na kraji cesty zazreli mávajúcu skupinku ľudí. Dvaja dospelí a dve deti. Zvláštne, o takomto čase. A že sa neboja, že do nich na ceste vpáli v šmyku nejaké auto. Manžel začal opatrne brzdiť…

V cudzom tele: Príbeh Nancy, ktorá sa narodila ako chlapec

Ušiel nám posledný autobus

„Čo sa stalo?“ spýtal sa manžel cez stiahnuté okienko. „Potrebujete niečo?“ Neznámy muž sa s prosebným výrazom v tvári dal do reči – vraj im ušiel posledný autobus a musia sa rýchlo dostať na hlavnú železničnú stanicu na rýchlik. Odchod mal síce o necelú hodinu, ale sneží, je zima, už sú celí premrznutí, boja sa, že deti prechladnú a oni vlak aj tak nechytia. Uvedomili sme si, že je sviatočný čas, navyše, vtedy po revolúcii jazdilo po cestách neporovnateľne menej áut ako dnes. A ešte ten psí čas.

„Treba im pomôcť,“ povedala som manželovi, ale úplne zbytočne, lebo on už otváral dvere, aby im pomohol s vecami do kufra. Naložili sme tú rodinku do nášho auta, našťastie, jedno z detí bolo ešte malé, a tak sedelo mame na kolenách. Zmestili sa. Azda nás policajti nezastavia. Naše vyumývané auto sa naplnilo topiacim sa snehom, spokojným odfukovaním a mrmlaním slov vďaky. Vlak sme stihli len tak-tak.

Šokujúci príbeh únosu prezidentovho syna: Spočiatku mu nikto neveril

Skutočný príbeh Lucie: Znásilnili ma traja muži. Nikdy sa z toho nespamätám!

Poďte k nám

Už sme mysleli na prestretý stôl, teplo v našej izbe, na tichú hudbu pri rozbaľovaní darčekov. Na druhý deň boli Vianoce. Pri východe z vestibulu železničnej stanice sme však zachytili ustarostený pohľad bradatého muža s batožinou. Nedal sa prehliadnuť – keby mu navliekli divadelný kostým, vyzeral by ako skutočný dedo Mráz.

A bolo po odpočinku. Neznámy muž nestihol akýsi iný nočný rýchlik. Odbíjala polnoc a on osamel na cudzej stanici neznámeho mesta. V tomto prípade by som sa sama asi neodvážila vysloviť tú myšlienku, ale môj manžel, ktorý mi stískal ruku vo vrecku svojho kabáta, zrazu bodro navrhol: „Poďte k nám. Kde sa najedia dvaja, zasýti sa aj tretí. Aj prespať budete mať kde...“ Keď manžel spomenul nocľah, už sa mi to nezdal až taký dobrý nápad.

Tie ale vyrástli: TOTO sú najznámejšie šestorčatá na svete po 6 rokoch

Najviac sa tešila dcérka

Stalo sa. Mali sme nečakaného hosťa. A krásne sa nám za prichýlenie odvďačil. So záujmom sme si vypočuli jeho príbeh. Krásne spieval a hral na našom klavíri. Veľa sa toho nepojedlo ani nevypilo, vlastne ani veľmi nebolo kedy. Bolo už veľa hodín a všetkých nás premohla únava. Najväčšmi sa z hosťa tešila naša dcérka, ktorá si myslela, že ten bradatý bielovlasý ujo je vianočný darček. Naozaj vyzeral ako dedo Mráz.

Ráno odkiaľsi vytiahol papier, na ktorom mal napísané odchody ďalších vlakov, poďakoval sa a zberal na cestu. S manželom sme na seba len pozreli. Nezdržiavali sme ho. Hoci nás o to nežiadal, odviezli sme ho autom na železničnú stanicu. Na neho doma čakala jeho rodina, na mňa zas hŕba neožehlených vecí – plienok, košieľok, obliečok.

Neuveriteľná premena: Ako sa podarilo Alžbete schudnúť z 3XL na veľkosť S?

Oddych som síce nemala, ale akýmsi zázrakom, sústredením mysle a pracovitosťou som všetky prípravy a povinnosti stihla. V srdci ma však hrial zvláštny, neopísateľný pocit. Akoby nás tú noc pred Štedrým dňom navštívila sama Svätá rodina… S manželom často spomíname na príjemný hlas nášho hosťa, na koledy, ktoré spieval, na jeho vďačný pohľad, na mávajúcu ruku z okna vzďaľujúceho sa vlaku.

Marta

Záhadný muž: Starkú vymenil za mužatku, ktorá mi hovorila v škôlke čert