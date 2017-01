S Kylie Minogue bude čoskoro koniec! Speváčka sa chystá urobiť niečo nečakané

Šarmantná Austrálčanka je naozaj veľmi zamilovaná. Po svadbe s o dvadsať rokov mladším snúbencom, britským hercom Joshuom Sasseom (29) plánuje urobiť niečo, čo nie je u hviezd jej formátu bežné. Chce si vziať manželovo meno.

Speváčka „Sasse je dobré priezvisko! Kylie Sasse znie naozaj veľmi pekne. Je to výborné meno aj pre umelca,“ povedala pre magazín You. Zároveň však dodala: „Určite budem používať Sasse ale niekede v pozadí bude aj Minogue...“

Len obyčajné dievča

Dvojica sa zasnúbila vo februári 2016, mladý muž jej vtedy priniesol prsteň vyrobený v roku 1908. „Perfektný, nádherný, milujem ho nosiť,“ nadchýnala. Napokon, robí to nad všetkým, sa tak ako nad všetkým, čo s Joshuom nejako súvisí.

Prezradila, že vždy keď na neho myslí, spomenie si na slávny film Richarda Curtisa Nothing Hill – konkrétne na epizódu, keď Julia Robertsová, ktorá hrá známu a obdivovanú herečku, hovorí obyčajnému kníhkupcovi Hughovi Grantovi: „Som len dievča stojace pred chlapcom a žiada ho, aby ju miloval.“

Transplantované vlasy

Kylie síce je krásna a vyzerá výborne, od dievčaťa má ale už ďaleko a musí sa o seba starať. Dvadsaťročný rozdiel predsa len nie je zanedbateľný.

Kto by si ale myslel, že sa udržiava len ona, je na omyle. Joshua si tiež vylepšoval imidž. Mal totiž komplexy zo svojich ubúdajúcich vlasov a tak to riešil transplantáciou vlasových cibuliek. Za to, aby ho Kylie nehladkala po začínajúcej plešine, zaplatil 7 400 eur!

Nezradí ju?

Snáď to dvojici, ktorá randí ešte len osemnásť mesiacov, vydrží dlho. Do Kylienho života vstúpilo viacero známych mužov, napríklad speváci Jason Donovan, Jay Kay, Michael Hutchence, Lenny Kravitz ale aj model James Gooding. Päť rokov žila s mladým španielskym modelom Andresom Velencosom (39), ktorý nahradil francúzskeho herca Oliviera Martineza (51). Ten jej zlomil srdce po tom, ako zvíťazila nad rakovinou prsníka.