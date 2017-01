Život s autistom: Ako ho vychovávať a zaradiť do bežného života?

Autista žije vo vlastnom svete. Vyruší ho padajúca kvapka vody, obrázok na stene či ťuknutie lyžičkou o pohár. Je však perfekcionista, má svojský humor a zmysel pre detail. Keď zistíte, čo ho baví a v čom je dobrý, bude si svoje povinnosti plniť na jednotku.

Poriadok treba udržiavať všade. Vie to aj dvadsaťjedenročný Mário, ktorý upratuje v Centre včasnej intervencie v Banskej Bystrici. Je spokojný, vie, že jeho úloha je dôležitá. V jeho „revíre“ by ste nečistotu hľadali márne.

Pohľad do očí

„Rád upratujem, lebo je to dôležité. Baví ma vysávať,“ priznáva Mário. Jeho džobkoučka Jana, ktorá ho pri práci stráži a usmerňuje, sa s ním zoznámila pred rokom. Prišla k nemu domov, stretla sa aj s rodičmi. Pri prvom stretnutí videla nesmelého chlapca postávajúceho v kuchyni. Časom sa z neho stal otvorenejší mladý muž, už nie je taký nesmelý, zmenil sa. Je ochotný skúšať nové veci.

„Keby tieto pokroky neurobil, musela by som s ním zostať doma,“ opisuje pokrok svojho syna Andrea Matúšková. Mário je so svojou prácou spokojný, lebo vie, že je užitočná. Dokonca pochopil, že pri kontakte s ľuďmi sa musí pozerať do očí a nie zízať na podlahu. Tak sa o to snaží. Čo však Mária baví okrem vysávania? „Rád počúvam hudbu cez prehrávač, baví ma nakupovanie a som rád, keď dostanem výplatu,“ povie bez okolkov mladík, ktorý má zjavne zmysel pre humor.

Mário pracuje aj na farskom úrade. Hovorí: „Vyrábam tam výrobky z hliny, predávajú ich na vianočných trhoch.“ Spod rúk mu vyšiel medveď, srdce či vianočný kapor. „Keby som mohol, kreslil by som farebné obrázky. Veľa farieb by som použil aj na zvieratá...

Ale každá práca je dobrá, najmä ak za ňu platia peniažky,“ priznáva. Majko je spoľahlivý a precízny, rád a s ľahkosťou dodržiava pravidlá. Najskôr sa cíti nesmelo, ale keď spozná ľudí, uvoľní sa a vytvára okolo seba príjemnú atmosféru. Vie napríklad sám docestovať na stretnutie so svojou džobkoučkou.

Vášnivý cyklista

Dvadsaťštyriročný autista Michal Štubňa pracuje v hoteli. Vydáva stravu v zamestnaneckej kantíne. Vždy sa usmieva, má dobrú náladu. „Páči sa mi, aj keď vysávam, umývam kúpeľne a toalety.“

Jeho pracovné nasadenie je na nezaplatenie. Mnohí kolegovia sa s ním skamarátili. Páčia sa im jeho spontánne prejavy priateľstva, aj keď im spočiatku nerozumeli. Doma je však skúpy na slovo. Vydolovať z neho, čo robil počas dňa, je aj pre jeho mamu poriadna výzva: „Nechce hovoriť, čo robí. Ale do práce sa teší, má vyplnený čas a konečne začal opäť žiť.“

Keď skončil školu, dlhoročné návyky v podobe ustavičných povinností sa zrazu zrútili. Jeho najbližší vedeli, že sa musí niečím zamestnať. Michalovi súrodenci sa z domu odsťahovali, majú vlastné životy. On to však nevedel pochopiť. Bál sa, že bude musieť odísť preč. „Až keď sme mu vysvetlili, že sa nič nedeje a súrodenci ho budú naďalej navštevovať, upokojil sa,“ zasväcuje nás do uvažovania autistu jeho mama.

Michal je vášnivý športovec. Vďaka cyklistike dokonca precestoval svet. Bol v Číne, Južnej Kórei, teraz sa chystá na preteky do Rakúska. Cyklistika však nie je jediný šport, ktorý Michala zaujal. Má rád aj lyžovanie a šach. Dokonca ho uchvátil zemepis. Keď bol malý, sám si vyrobil mapu Číny, lebo ju chcel navštíviť. Vtedy ešte netušil, že sen sa mu splní.

Kôpka radosti

Detská Herňa Safari je pravidelne plná smiechu a veselosti. Dvadsaťtriročná Gabika Harachová sa v nej napriek autizmu uchytila, jej úlohou je po odchode malých návštevníkov upratať hračky, ale pomáha aj pri príprave kávy.

„Gabika potrebuje vopred vedieť, čo ju čaká. Je to pre ňu veľmi dôležité. Keď to vie, vyhne sa stresu a dokáže zvládnuť každú úlohu,“ hovorí jej džobkoučka Lucia Lazárová. Dospelí autisti, žiaľ, nemajú veľmi jasnú budúcnosť. Po skončení školy majú minimum príležitostí sa zamestnať, aj keď niektorí z nich sú schopní s trochou asistencie vykonávať jednoduchšie práce. Gabika prácou v centre získala skúsenosti, osmelila sa a spoznala nových ľudí. „Je sebavedomejšia, začala na sebe viac pracovať aj sa viac snažiť,“ opisuje Gabikina džobkoučka.

Jej slová potvrdzuje aj otec mladej ženy, ktorý je za príležitosť pre svoju dcéru vďačný. „Predtým sme upadali do stereotypu, čomu sa nedá vyhnúť. Teraz sa mi zdá, že v práci našla zmysel.“ Gabika je spokojná a šťastná. Viete však, čo si kúpi za utŕžené peniaze? „Asi malú kolu,“ hovorí po dlhšom premýšľaní so smiechom mladá dáma.

Humor ho neopúšťa

Milan Rigo má len dvadsať rokov, ešte študuje, mal by byť opatrovateľom. Pod palcom má však aj upratovanie priestorov úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Jeho úspech nespočíva len v ničení baktérií na toaletách. Obľúbili si ho všetci zamestnanci úradu. Tvrdia, že je smejko so svojským zmyslom pre humor.

„Mám takú obrovskú silu, že by som vám umyl na úrade všetky okná,“ tvrdí občas Milan. A nepohrdne ani menej lákavejšou prácou: „Záchod umyjem odspodu, zvrchu, zboku, zvnútra, zvonka... Musí sa lesknúť,“ hovorí o práci, ktorá ho nadchla. Fascinujú ho aj električky, na ktoré má výhľad z okna. Ak má čas, dokáže sa na ne pozerať celé hodiny. Nečudo, chce byť šoférom električky.

„Chcel by som byť aj revízorom, ale na to treba psychotesty a tie ja nezvládnem,“ priznáva. A aby toho nebolo málo, už si na nečisto prácu kontrolóra vyskúšal. „Aj preto som minule v autobuse povedal celkom nahlas: ,Dobrý deň! Kontrola cestovných lístkov!‘ A hneď ma majsterka sfúkla,“ opisuje mladý muž.

A čo jeho doterajšia práca? „Nebudem sa chváliť, ale robím ju len pre peniaze,“ hovorí Milan s vážnosťou v hlase. Práca ho naučila samostatnosti a zodpovednosti. „Čím dlhšie spolu pracujeme, tým viac vecí si dokáže samostatne vybaviť, postarať sa o seba. Dospel,“ hovorí jeho koučka Eva, ktorá verí, že práca je pre ľudí s poruchami autistického spektra mimoriadne podstatná.

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská si Milanovu prácu veľmi pochvaľuje a konštatuje, že pri ľuďoch so zdravotným postihnutím je najväčšie plus to, že keďže majú oveľa menej pracovných príležitostí, vedia si prácu nielen viac vychutnať, ale aj vážiť.

Máte doma autistu?

Autizmus sa najčastejšie začne prejavovať medzi druhým a tretím rokom života, výnimočne neskôr. Dieťa je nezvyčajne tiché a dobré, alebo, naopak, nepretržite plače a neviete ho utíšiť. Nadväzuje slabý očný kontakt, nevyžaduje spoločnosť, neimituje výrazy tváre a pohyby, nezaujímajú ho predmety v jeho okolí, odmieta pohladenie, maznanie, objatie, bavia ho stále sa opakujúce činnosti a podobne. Veľa znakov je typických aj pre oneskorený vývin, preto ak máte podozrenie, že vaše dieťa trpí autizmom, vyhľadajte pomoc lekára.

Ako vychovávať autistu

V prvom rade ho neizolujte od sveta. Každý autista môže ísť medzi ľudí, len musíte prispôsobiť činnosti a spôsob komunikácie druhu jeho postihnutia. „Autista neznáša náhle zmeny. Vytvorte mu príjemné prostredie a pokojnú atmosféru. Nepoužívajte zvýšený tón hlasu, prehnane negestikulujte a klaďte mu jasné otázky,“ radí špeciálna pedagogička Alena Šrámková a dodáva: „Všetky úlohy si dopredu naplánujte a nemeňte štýl výchovy ani spôsob plnenia úloh. Dieťa za každú činnosť pochváľte a netrestajte ho za neúspech.“

Zaradený do života

Dokáže autista pracovať a zaradiť sa do bežnej spoločnosti? Takto postihnuté deti majú možnosť pracovať v chránených dielňach. Potrebujú špeciálny typ starostlivosti a vzdelávania, vďaka ktorej sú schopné pochopiť a prispôsobiť sa do určitej miery plnohodnotnému životu. Autizmus je postihnutie v oblasti komunikácie. Autisti teda nevedia využiť reč na to, aby sa niečo dozvedeli, nebudujú si sociálne vzťahy, vyhýbajú sa rovesníkom či radi opakujú stereotypné činnosti.

