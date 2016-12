Zo záľuby práca: Viola už 16 rokov šije textilné bábky a dekoračné postavičky

Neviete si predstaviť, že by ste niekoľko rokov pred penziou opustili istú prácu a začali podnikať? Pravdepodobne by ste každému, kto takto začne uvažovať, zaklopkali na čelo. Veď aj pre mladých je často problém naštartovať firmu. Aké šance by mohla mať žena v strednom veku?

Treba si však uvedomiť, že možnosti sú oveľa väčšie ako pred rokmi. Na webe nájdete množstvo návodov, podporu rôznych združení a skutočne veľa inšpirácie. Stačí vymyslieť produkt či službu, o ktorú by bol záujem. A nielen vo vašom okolí, ale vďaka možnostiam internetového obchodu aj kdekoľvek na svete. Príbeh Violy Bajaníkovej z Bratislavy dokazuje, že sa to dá, ak máte podporu blízkych, vytrvalosť a určite aj istú dávku šťastia a talentu.

Viola Bajaníková (64): Milovala som bábiky, ale mala som dvoch synov...

Tesne pred päťdesiatkou som si uvedomila, že práca v oblasti ochrany pamiatok ma už vôbec nenapĺňa. Systém nefungoval, ako by mal, nevedela som si predstaviť, že by som na tom mieste mala vydržať až do dôchodku. Lenže kto vás prijme do slušnej práce v takom veku,“ pýta sa pani Viola.

Našťastie, má dvoch synov, ktorí ju podporili v tom, aby sa začala zamýšľať nad vlastným podnikaním. Voľba nebola pre ňu ťažká, veď už od mladosti bolo šitie jej koníčkom. Navyše, milovala bábiky, ktorých si pri svojich chalanoch veľa neužila. „Moje prvé bábiky boli vlastne bábky. Vyrobila som celé divadielko s maňuškami, ale narazila som na problém, že mi nemal kto pomáhať s tvorbou scenárov, réžiou,“ spomína.

„A ja som chcela tvoriť bábiky – spočiatku na hranie, neskôr aj ako zberateľské výtvory. Niečo také v tom období na Slovensku takmer neexistovalo.“ Pani Viola textilnými bábikami a zvieratkami zásobovala všetkých známych a ich známych... Referencie a predaj fungovali spočiatku najmä ústne, čiastočne aj prostredníctvom jednoduchej webovej stránky. Odbyt našla aj v Česku, ale v určitom momente ju začala zákazková výroba unavovať.

„Potrebujem hlavne tvoriť nové modely, to ma baví najviac. No potom mi došlo, že nemusím len vymýšľať a vyrábať, ale môžem aj odovzdávať skúsenosti ďalej. Učiť iných to, čo som sa za tie roky naučila sama. A tak som najskôr začala robiť kurzy, neskôr ponúkať aj návody a strihy zo svojej dielne.“

Viola Bajaníková dokonca vytvorila vo svojom veku elektronickú knihu, moderný e-book !Ako sa rodí bábika", ktorý si na jej stránke môžete stiahnuť zdarma. Už je to 16 rokov, čo sa venuje textilným bábikám, zvieratkám a dekoračným postavičkám. A čo si o svojom podnikateľskom dobrodružstve myslí dnes? „Nadšenie a detská radosť všetkých tých šikovných ,dospelých dievčatiek‘ rozhodne stáli za trochu riskovania a námahy na začiatku. Svoju prácu milujem a robí ma šťastnou, veď na jej konci je dielo, ktoré má dušu.“

