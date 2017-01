Chcete si založiť s cudzincom rodinu tak ako Petra Polnišová? TIETO slová psychologičky vás schladia

Vzťah herečky a jej francúzskeho partnera Matthieua Darrasa (37), s ktorým má dvoch malých synov, je v koncoch.

Dvojica cestovala medzi dvoma krajinami, prispôsobovala sa pracovným príležitostiam jedného alebo druhého. Matthieu si síce Slovensko obľúbil, dva roky robil umeleckého šéfa Medzinárodného filmového festivalu Bratislava, ale práce v zahraničí sa nevzdal.

A tak si Petra musela zvykať, že ak sa ani ona nechce vzdať svojej kariéry, musí si život organizovať tak, aby stíhala všetko, aj keď je Matthieu mimo Slovenska. Na to, že by sa presadzovala vo Francúzsku nepomýšľala. „Bola by som bláznivá, ak by som si teraz myslela, že tam na mňa čakajú s otvorenou náručou. Takých sú tam tisícky,“ povedala dávnejšie.

Sama

Petra a Matthieu sa objavovali spolu v poslednej dobe len zriedka. Aj na nedávnu premiéru filmu Všetko alebo nič prišla herečka sama. Na otázku, prečo ju nesprevádzal jej partner, reagovala: „Je pracovne odcestovaný.“

O kríze veľmi hovoriť nechcela, smutným hlasom však zareagovala: „Nehnevajte sa... Je to môj život...“ Uvidíme, čo sa bude diať. V každom prípade, dvojkariérový vzťah ľudí dvoch národností stojí veľa úsilia. Potvrdzuje to aj psychologička.

Je to niekedy boj

Psychologička Eva Klímová hovorí.

1. Vo väčšine kultúr žena nasleduje muža a často sa očakáva, že práve ona sa prispôsobí. Ak je to opačne a muž sa prisťahuje do ženinej krajiny, väčšia miera prispôsobenia sa očakáva od neho. Dvojica bežne naráža na to, že jeden z partnerov je v inom prostredí, stretáva sa s iným jazykom, novými zvykmi, možno musí tolerovať iné rozdelenie rolí. Na jednej strane je to nové, inšpirujúce, no prirodzene sa mu môže cnieť za domovinou.

2. Riziko je, ak si jeden parter buduje kariéru v krajine, z ktorej pochádza, a je to časovo zaťažujúce. Druhý partner si často musí nájsť vyplnenie času a nadviazať vzťahy v novom prostredí. Ak mu prostredie a jeho zvyky vyhovujú, je to v poriadku, ak nie, pocit samoty a izolácie môže ovplyvniť kvalitu vzťahu.

3. Ak si každý buduje kariéru v rodnej krajine, záťaž vo vzťahu sa zvyšuje. Situácia sa komplikuje, ak prídu deti a rodina sa potrebuje usadiť. Vtedy jeden z partnerov pre udržanie vzťahu musí kariéru v rodnej krajine obetovať alebo minimálne odložiť. Môžu žiť i vzťah na diaľku, ktorý nie je v dnešnej „online“ dobe nemožný, ale kvalita vzťahu sa mení.

4. Ak sa partneri často odlučujú, na to, aby vzťah udržali, musia byť kreatívnejší, je potrebná vysoká miera dôvery a stanovenie určitých pravidiel, ktoré obaja dodržiavajú. Rovnako je dôležité, aby spoločné chvíle prežili naplno a venovali sa jeden druhému.

5. Jednou z charakteristík dobrého vzťahu je rozhovor o pocitoch, poskytovanie podpory partnerovi, intimita. I to sa dá čiastočne riešiť na diaľku, ale skutočný pocit blízkosti a objatie to nenahradí. Navyše, partner, ktorý sa plnohodnotne stará o deti, je často preťažený a ak nie je jasný a jednoznačný motív, prečo druhý partner nie je prítomný a na ako dlho (napríklad odchod za prácou, aby uživil rodinu), môže sa vo vzťahu zvyšovať napätie, ktoré vyvrcholí vzdialením.

6. Ak sa jeden z partnerov cíti v prostredí stratený, nenapĺňajú sa jeho očakávania, môže začať pochybovať o vzťahu. Začína sa kríza.

7. Poznám niekoľko spokojných, dlhodobých párov z rozdielnych kultúr, ktorí žijú v „tretej krajine“, teda nie v krajinách, z ktorých pochádzajú. V takomto prostredí sa musia viac spoľahnúť jeden na druhého, vytvárajú si svoje rituály a práve toto je možno spôsob, akým vzťah udržiavajú.

Vyskúšali to s cudzincami

Aneta Parišková (42)

Najskôr to skúsila s českým finančníkom Davidom Dočekalom, ktorému porodila syna Daniela. Ani Kanaďan Mark Sedlmair (38) nebol, aspoň čo sa týka obrazu vysneného rytiera, šťastnou voľbou. Neuchytil sa tu ani profesijne a zmizol do Kanady. Anete ostali po ňom len krásni synovia – Gabriel a Nathan. Rozvod sa stále ťahá.

Vera Wisterová (39)

Američana izraelského pôvodu Jeremyho Hulsha (38) si vzala pred siedmimi rokmi v Izraeli. Muž, ktorý tam mal rozbehnutú kariéru v hudobnom priemysle, sa po čase s Verou a so synmi Harlowom (5) a Theom (2) presídil na Slovensko. Vera túžila po domove aj po realizácii. On to tu však nemal jednoduché. Bariérou bol aj jazyk. Vera priznala, že sa zhovárajú len po anglicky. Jeho časté pracovné odchody do rodiny nepriniesli veľký pokoj.

Elena Podzámska (45)

Po rozchode s publicistom Michalom Havranom našla šťastie až v USA. Identitu neznámeho Slováka, podnikateľa, ktorý však už dlho žije v Amerike, tajila. Na jar minulého roku nám povedala, že by bola ochotná presťahovať sa a obetovať aj kariéru herečky. Muža, ktorý vraj má to, čo jej chýbalo, však po jej boku ešte nebolo vidno. Koncom roka na Facebook zavesila fotografiu s opisom: Chýba mi blízkosť.

Jana Hospodárová (40)

Stále slobodná moderátorka randila s argentínskym režisérom Pablom Leonom. Zoznámili sa už dávnejšie pri natáčaní relácie Wipe Out. Leon prišiel na Slovensko a markizáčka netajila, že je to preňho ťažké, pretože musí začínať od piky. Padlo dokonca aj slovo dieťa, ale z plánov nakoniec nič nebolo. Po roku sa všetko skončilo.