Namiešajte si nápoj lásky z vína: Poznáme recepty, ktoré zaručene fungujú

Čarovné nápoje pomôžu, ak chcete posilniť svoju príťažlivosť, chuť na sex alebo pochybujete o vernosti partnera.

Nápoje lásky pripravovali už naše staré matere, no ich výtvory by ste možno neochutnali. Bežne sa totiž do nich pridávalo pár kvapiek menštruačnej krvi. Naše nápoje sú hygienickejšie, no hlavne fungujú, pretože hlavnou ingredienciou je víno. A to dokáže povzbudiť sexuálny apetít aj bez mágie. Samozrejme, ak je začarované, funguje ešte lepšie.

Nápoj vášne

Príprava môže byť súčasťou ľúbostnej predohry.



Ako na to: Zapáľte červenú sviečku a do pohára červeného vína nasypte trochu škorice a zamiešajte. Postavte pohár vedľa sviečky a predstavujte si, ako sa do vína vlieva ohnivá energia. Ideálne je čakať, než sviečka dohorí a piť víno až potom. To však vydržia len znalci tantry vyškolení v trpezlivosti. Vy máte dve možnosti. Buď nápoj pripravíte dopredu a s milencom ho len vypijete, alebo čas magického pôsobenia plameňa podstatne skrátite. Vtedy však odporúčame vypiť nie pohár, ale celú sedmičku.

Privolávač túžby

Možno máte iný problém. Stratili ste chuť na sex. Vyskúšajte jednoduchý babský recept.

Ako na to:Nastrúhajte 150 g čerstvého zázvoru a nechajte ho 14 dní lúhovať v pol litri vodky. Sceďte a skladujte v peknej karafe. Než pôjdete do spálne, nakvapkajte 40 kvapiek do červeného sladšieho vína.

Nápoj pravdy

Podozrievate partnera, že vám klame? Stačí počkať do splnu a pripraviť čarovný nápoj, po ktorom pravdivo odpovie na každú otázku, týkajúcu sa lásky. Účinky trvajú sedem dní a treba piť z kovového pohára.

Ale pozor! Pravda niekedy bolí. Možno je lepšie namiešať nápoj vášne a nezabudnuteľným sexom poraziť všetkykonkurentky.



Ako na to: Za splnu sa s fľašou bieleho a červeného vína vyberte na lúku a zmiešajte ich v pomere 2:1. Zmes tri razy potraste a bežte domov.Doma víno ohrejte na miernom plameni, pridajte 2 lyžice ovocnej pálenky, 3 štipky majoránu, 2 malé dávky mletej škorice a trochu bieleho korenia a saturejky. Množstvá musia byť naozaj malé, aby bol nápoj pitný. Varte sedem minút a neustále miešajte. Nedovoľte vínu vrieť! Napokon nad hrncom tri razy zopakujte kúzelnú formulu: Čo budem chcieť vedieť, to sa mi povie. Nech s a deje čo sa deje, pravda vyjde najavo. Ty mi povieš všetko, na čo sa budem pýtať, inak oľutuješ!