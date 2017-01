POZOR aby ste svoj vzťah nepochovali: 3 dôvody, prečo priveľa lásky škodí

Všetkého príliš škodí a rovnako je to aj s láskou. Nebuďte zaslepená a naučte sa rozoznať, kedy je toho naozaj už moc.

Zamilovaný človek robí niekedy nepochopiteľné veci. Ako zistiť, čo je ešte v norme a čo už „cez čiaru“? Príliš veľa lásky, môže vášmu vzťahu skôr ublížiť ako ho upevniť. Milovať totiž neznamená vlastniť! Nestraťte svoju tvár a na tieto signály si dajte pozor.

Buďte slobodná

Hoci ste vo vzťahu či dokonca v manželstve určitú slobodu si skúste zachovať. V zdravom vzťahu by mal mať každý z partnerov čas pre seba, svoje koníčky a záujmy. Nenechajte sa dotlačiť do situácie, že „od teraz“ budete všetko robiť spolu a nedáte tomu druhému možnosť dýchať. Naučte sa jeden druhému trošku chýbať. Ak to nedokážete, verte, že toto je začiatok konca.

Nenechajte sa kontrolovať

Sleduje váš partner každý váš krok? Naozaj mu len záleží na tom, kde a s kým ste, alebo má paranoje a je tak trošku chorobne žiarlivý? Buďte nezávislá vo svojich rozhodnutiach. Vy sama najlepšie viete, s kým sa chcete stretávať, aké koníčky chcete mať či čo by ste si dali na večeru. Ak má váš partner neustálu potrebu kontrolovať a rozhodovať za vás, verte, že vás chce ovládať. A to vzťahu neprospieva.

Rešpektujte sa

To, čo vyhovuje vám, nemusí jemu a naopak. Každý vzťah prechádza prirodzeným vývojom a nič netreba uponáhlať. Rozhodnutia robte spolu, nepodriaďujte sa názoru partnera z obavy, že oňho prídete. Vzťah treba neustále budovať a ak sa z lásky, situácii do ktorej vás núti partner poddáte, časom predsa len vaša nespokojnosť vypláva na povrch. A môže nasťať problém.

