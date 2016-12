Vyzbrojte sa na mužov: 5 vecí, ktoré ich na ženách neskutočne vzrušujú

Chcete pomotať hlavu mužovi, ktorého ste nedávno stretli? Možno ste to už urobili a ani neviete ako. Ženské triky sa niekedy netreba učiť.

Na každého muža zaberá niečo iné. Vo všeobecnosti však tvrdia, že zeny majú v rukách zbrane, ktoré ich vzrušujú a málokedy tušia, že ich práve vytiahli. Čo mužov na nežnom pohlaví vzrušuje a privádza do šialenstva?

Uhryznutie pier

Viete kedy si ženy podvedome hryzú do pier? Keď cítia vzrušenie ale i vtedy, keď sa niečoho boja. A to muži milujú, ktorý z nich by nechcel byť ochrancom nežnej kvetinky?

Zmyselný pohľad

Pre mužov je najvzrušujúcejší ten cez rameno. Pôsobí na nich ako magnet a nevedia mu odolať. Pritom ženy to zväčša vôbec nerobia vedome.

Zdravé sebavedomie

Mužom priťahujú ženy, ktoré majú svoj názor a ctia sa sebaisto. Zdravé sebavedomie im príde nesmierne sexy. Avšak i tu platí, že zdravé sebavedomie a namyslenosť sú od seba malý krôčik.

Pánske oblečenie

Vzali ste si ráno jeho obľúbené tričko alebo bielu košeľu? Muži sú zo žien v pánskom oblečení naozaj vo vytržení. A ony sa pritom cítia tak pohodlne.

Sexy hlas

Naozaj si muži všímajú na ženách aj to, ako je posadený ich hlas. „Odpadávajú“ zo žien, ktorých hlas je posadený vyššie. A toto naozaj žiadna z nás neovplyvní, nie?

