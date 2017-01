Zásady randenia: TOTO je 5 chýb, ktorým sa na prvom stretnutí oblúkom vyhnite!

Pozval vás na rande? Dbajte na to, ako sa budete správať, inak môže byť vaše posledné.

Chlap by mal byť gentleman, žena vždy za dámu. Čo je vhodné na prvom rande a čo je už cez čiaru? TOTO je 5 chýb, ktorých sa radšej vyvarujte!

Nikdy nemeškajte

Na dobré sa síce čaká, v prípade prvého stretnutia hodinky sledujte a snažte sa nemeškať. A to platí pre oboch. Prvý dojem predsa neurobíte dva krát. Ak sa vám pokazilo auto alebo mešká taxi, radšej tomu druhému hneď volajte.

Vkusne sa oblečte

Chcete mu vyraziť dych? Zabudnite na to, že si na prvé rande oblečiete mini sukňu a tie hriešne červené lodičky. Ak nechcete pôsobiť lacno, zvoľte menej vyzývavý outfit. Sexy môžete byť aj v oveľa jednoduchších šatách či nohaviciach s blúzkou.

Témy rozhovoru

Existujú také, ktoré by na prvom rande mali byť tabu. Určite sa pri pohári vínka nerozprávajte o svojich ex milencoch a najväčších hriechoch svojho života. Napríklad. Buďte tajomná a všetko, čo ho o vás zaujíma mu postupne dávkujte. Aspoň bude mať opäť chuť sa s vami stretnúť.

Platí on?

Bolo vám spolu fantasticky a prichádza čas na platenie účtu. Galantný muž, by vás na večeru či pohár vína mal pozvať. Nie je nič poburujúce na tom, ak vytiahnete peňaženku aj vy. Platí však, že by mal muž vaše peniaze odmietnuť.

Na bozk čakajte

Zachovajte sa ako dáma a napriek tomu, že by ste sa na neho najradšej vrhla, vyčkajte. Bozk na rozlúčku by mal iniciovať on. Letmý a nežný. Všetko má svoj čas a nikdy nezaškodí, keď sa budete tváriť chvíľu nedostupne. Chlapov to vzrušuje oveľa viac, ako keby ste ho hneď pozvali k sebe domov.



