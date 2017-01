Ani im sa niekedy nechce: 3 najčastejšie výhovorky, prečo muži odmietajú sex

Vôbec nie je na mieste, ak sa muži urážajú na to, že ich občas „odmietneme“. Oni predsa robia to isté nám.

Aj vám sa stalo, že ste mali neprekonateľnú chuť na svojho partnera, ale nepochodili by ste, nech urobíte čokoľvek? Aj muži majú svoje dni a niekedy na sex nielen že nemajú chuť, ale používajú aj výhovorky.

Skoro vstávam

Po celom dni, večer pri pohári vínka sa k nemu pritúlite a očakávate, že z vás strhne šaty a on nič. Mohli by ste pred ním chodiť nahá a ani len brvou nemihne. Pri otázke „čo sa deje“ len stroho odvrkne, že ráno skoro vstáva. Aj to je jedna z chlapských výhovoriek, ktoré my ženy nechápeme. Minule sa mu predsa chcelo aj uprostred noci.

Recept na pravidelný orgazmus: Obujte si do postele ponožky. Neveríte?

Som unavený

Zvláštne, že ak z času na čas naozaj na sex nemáte chuť vy, lebo vám dali zabrať deti a domácnosť, nechápe to. Mužské „som unavený“ my ženy tolerovať musíme, resp. sa snažíme partnera pochopiť. Celý deň bol v práci a večer si bol zabehať s kamošmi pri futbale. Nemohol túto činnosť radšej vymeniť za „domáci šport“ s vami?

Ten film milujem

On vás vymenil za televízor? To snáď nemyslí vážne. Ak nevie odtrhnúť oči od filmu a vymenil ho za pozeranie sa na vaše nahé telo, použil výhovorku par excellence. V tomto prípade si naozaj nechajte zájsť chuť a pri najbližšej príležitosti... Nie určite mu to rovnakou výhovorkou neoplácajte!

Dnes nie miláčik! 3 najčastejšie dôvody, prečo ženy odmietajú sex