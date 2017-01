Dieťa dokáže zázraky: 3 dôvody, prečo pozitívne ovplyvní váš sexuálny život

Nesúhlasne krútite hlavou? Starosti okolo vašej ratolesti vás naozaj naučia celkom iným veciam.

Aj vy ste mamou na plný úväzok? Starostlivosť o dieťa dá naozaj zabrať, na nežnosti za dverami vašej spálne by ste však rozhodne nemali zabúdať. Krútite hlavou, že nie je čas? Verte či nie, dieťa dokáže naozaj pozitívne ovplyvniť váš sexuálny život.

Začnete si ho vážiť

Celý deň kŕmite, prebaľujete, hráte sa. Dieťa sa odložiť nedá, využiť sa dá však čas, keď konečne zaspí. Zveďte svojho partnera a užite si rýchlovku. Chlapi impulzívne konanie milujú, sex potrebujú a verte tomu, že aj vy. Existuje niečo lepšie na uvoľnenie a vyčistenie mysle?

Naplánujte si ho

Na prvý pohľad to znie zvláštne, ale vyskúšajte to. Nájdite si deň, kedy ste obaja doma a naplánujte si chvíle pre seba. Uvidíte, ako sa budete tešiť, keď na vás partner bude mávať, že „nastal váš čas.“ To, že ste rodičmi neznamená, že nie ste viac partnermi a milencami. Zavolajte babičke, ktorá sa o vašu ratolesť postará a vy si užite svoje „voľno“ na maximum. Túžobne budete na tento deň čakať celý týždeň!

Koniec výroby

Kým sa vám narodilo dieťa, brali ste sex ako výrobu potomka? Spomeňte si na tieto časy, kedy možno u vás chýbala vášeň a všetko bolo príliš naplánované a nútené. Narodením dieťaťa sa vaša myseľ odľahčila a vy si intímnosti môžete užívať oveľa viac. Naozaj to funguje, stačí si to len všimnúť!

