Dosť bolo romantiky páni: Vieme, po akom sexe naozaj túžia ženy!

Prekvapte ju a splňte jej tajný sen. Ženy sa to boja povedať, v skutočnosti však túžia v posteli po tejto veci!

Čo žena, to iné chúťky. Čo muž, to iné praktiky. Najnovšie výskumy však hovoria jasnou rečou. Aj to najkrehkejšie žieňa na svete potrebuje v posteli raz za čas poriadnu divočinu. Po čom ženy naozaj túžia?

Zbohom romantika

Ak patríte medzi mužov, ktorí si dokonalý sex predstavujú pri romantickej rytmickej hudbe a zapálených sviečkach, pribrzdite. Hoci ženy sú romantičky, prehnaná „sladkosť“ im nie je až tak po chuti. V posteli sa vedia premeniť na poriadne šelmy.

Počkajte ho doma hriešne rozpálená: 5 tipov, ako sa nabudiť na dokonalý sex

Pritvrďte!

Dokonalý sex nemusí byť naplánovaný, oveľa väčší úspech zožnete, ak predvediete spontánnosť. Máte chuť strhnúť z vašej partnerky oblečenie, oprieť ju o stenu a užiť si divoký sex? A prečo to neurobíte? Ženy živočíšnosť naozaj milujú a príde im mimoriadne sexy. Možno vám to nikdy nepovedala, ale „drsný" sex je perfektným spestrením vzťahu.

Preskúmajte jej tvár: Táto črta odhalí, aký silný orgazmus vie dosiahnuť