Je dôvod na paniku? Vedci zistili, prečo ženy pri sexe vyslovujú meno svojho EX!

Zažili ste tento trapas v posteli novej lásky aj vy? Ako reagoval?

Konečne ste sa odpútali od svojho ex, našli si nového partnera a v tej najintímnejšej chvíli ste vykríkli meno jeho predchodcu?

Ak sa urazil na život a na smrť, možno vám napätie vo vzťahu dokáže pomôcť zmierniť vysvetlenie vedcov, prečo sa to vlastne z času na čas deje.

Dôvod na paniku?

Situácia to je viac ako nepríjemná. Ako pre muža po vašom boku tak aj pre vás. Ak ste celá červená utiekli plakať do kúpeľne, chápeme. Rovnako to, že sa váš partner urazil. Aj na túto situáciu však existuje vysvetlenie, ktoré upokojí vás oboch.

Vedci zistili, že...

Podľa psychológov vôbec nie je zlé, ak meno svojo EX vykríknete. Neznamená to, že ste sa s ním v mysli ešte nerozlúčili. Dôvodom je fakt, že váš súčasný partner urobil niečo, čo sa vám spája s bývalým. Žena sa vráti do minulosti, kedy si rovnako dobrý sex užívala. Nevedome tak vykríkne meno svojho EX, nesústredí sa na neho ale na to, čo prežila. „Keď ste v stave eufórie, spojíte si v hlave podobné veci, pretože ste v rovnakej situácii, ktorú ste už prežili,“ povedal psychológ Jim Pfaus.

