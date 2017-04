Nechytať, iba pozerať! Rozpáľte ho vzrušujúcimi pohybmi lap dance

Potrebujete váš vzťah oživiť alebo len rada skúšate niečo nové? Ak túžite svojho partnera rozpáliť, natrénujte si vzrušujúce pohyby, ktoré ho nenechajú chladným. Lap dance je známy vďaka striptízovým klubom, na taký malý premeňte vašu spálňu. Určite sa mu to bude páčiť!

Vášnivá bohyňa

Kým mu svoje číslo predvediete, nezabudnite sa dôkladne pripraviť. Dôležitý je výber hudby, ktorá by mala byť zmyselná a pomalá. Premyslite si, či budete tancovať na posteli, stoličke či priamo na vašom partnerovi. Pohyby si rozhodne natrénujte, najlepšie pred zrkadlom. Výsledok uvidíte na vlastné oči a čo to môžete zmeniť a vylepšiť. Zo skrine vyberte sexi spodnú bielizeň, tu však pozor! Neukážte mu hneď všetko. Jeho fantázia musí pracovať, zvoľte jemne zahaľujúcu košieľku či zmyselný korzet a sexi pančušky.

Foto: Profimedia.sk

Ruky na kolená!

Pri lap dance platia isté pravidlá. Váš partner sa môže len pozerať, v žiadnom prípade mu počas tancu nedovoľte akékoľvek dotýkanie. Potrebujete predsa jeho vzrušenie vybičovať na maximum a inak to nejde. Lap dance vo vás zbúra všetky pochybnosti a hanblivosť. Uvoľnite sa a predveďte mu, ako sa viete v rytme hudby premeniť na zmyselnú bohyňu. To, čo sa budete diať po súkromnom vystúpení už necháme na vás. S istotou však vieme, že mu nepôjdete uvariť večeru. Tak do toho, milé dámy!