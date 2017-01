Priveďte muža k tomu, nech sa do vás zamiluje! Poradíme  vám 7 jednoduchých krokov.

Existuje mnoho návodov, rád a tipov, ako si uloviť chlapa a čo robiť pre to, aby ste si ho udržali. Podľa našich krokov je to však úplne jednoduché.

1. Venujte mu svoje oči

Nie vaše prsia, dlhé nohy, ani iná časť tela, ale oči sú tou správnou cestou k mužovmu srdcu! Štúdia Zicka Rubina z Harvardskej univerzity ukázala, že zamilovaní strávia 75 percent času pozeraním jeden na druhého, bežní ľudia 30-60 percent. Keď nebudete šetriť očným kontaktom so svojím vyvoleným, prinútite jeho mozog zaoberať sa ideou lásky. O vás.

2. Páčte sa mu

Nejde o to, byť dokonale nahodená a tip top upravená. Máme prirodzenú tendenciu byť s ľuďmi, ktorí nemajú len podobné záujmy ako my, ale používajú aj podobné tvárové výrazy.

3.Zmiznite

Zamilovaní by najradšej strávili všetok čas spolu, no zachovajte si svoju nezávislosť a buďte vzácna. Trávte čas s rodinou, priateľmi na ani prácu neodsúvajte na vedľajšiu koľaj len pre to, aby ste mu ukázali, že on je vaša priorita. Je, ale majte aj iné záujmy ako jeho!

4. Požiadajte ho o pomoc

Všetci sa potrebujeme cítiť osožne. Doprajte teda svojmu vyvolenému tento pocit. Nezávislá buďte len dovtedy, kým ste single. Akonáhle sa okolo vás začne krútiť chlap, ktorý vám nie je ľahostajný, neváhajte ho žiadať o pomoc kedykoľvek ju potrebujete. Bude sa cítiť dôležito!

5. Smejte sa

Viac ako žiadúci, silný, či bystrý chce byť muž vo vašich očiach vtipný. Dôvod je jednoduchý: ženy milujú mužov, ktorí ich vedia rozosmiať.

6. Milujte ho

Láska je dvojcestná záležitosť. Nemôžete očakávať, že vás bude milovať, keď ho naozaj nebudete milovať vy. Spýtajte sa sama seba, ako sa pri ňom cítite. Akceptujete ho takého, aký je? Cítite, že je váš najlepší priateľ? Oceňujete všetko, čo pre vás robí? Ak áno, milujte ho!

7. Milujte seba

Toto je vlastne prvý a posledný krok, ako si zabezpečiť lásku muža. Ak totiž nemilujete sama seba, nemôžete od nikoho očakávať, že bude milovať vás.