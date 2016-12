Recept na pravidelný orgazmus: Obujte si do postele ponožky. Neveríte?

Striasa vás pri tejto predstave zima? Možno sa nakoniec dáte nahovoriť aj vy!

S ponožkami do postele? A užiť si dobrý sex? Pre ženu nepredstaviteľné a maximálne asexuálne. Avšak, najnovší výskum hovorí niečo, čo vás možno presvedčí.

Dajte mu šancu

Čo by ste povedali na to, keby ste v posteli vyskúšali čosi nové. Nie, nemáme na mysli žiadnu novú polohu ani nezvyčajnú techniku. Dnes si dajte na nohy obyčajné ponožky. Krútite hlavou, že v žiadnom prípade? Vedci z univerzity v Groningene vás svojím výskumom možno predsa len prehovoria a vy dáte sexu v ponožkách šancu.

Roztiahne cievy

Jeden z výskumov prišiel s celkom šokujúci výsledkom. Ľudia, ktorí maj pri sexe ponožky na nohách vraj dosiahnu orgazmus pravidelne. Potvrdilo to až 80% opýtaných. Bez ponožiek sa to podarilo len polovici. Dajte svoje nohy do tepla, roztiahnu sa vám cievy a zlepší prietok krvi. Aj to je cesta ako sa dostať „do siedmeho neba.“

