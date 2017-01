Šokujúce číslo: Vieme, ako dlho si vo vzťahu užijete dokonalý sex!

Ešte stále vám to mimoriadne klape za dverami vašej spálne? Všetko sa raz zmení, chcete vedieť kedy?

Štúdia, ktorá vznikla pre odborný časopis Archives of Sexual Behavior nepoteší každého. Vedci prišli na to, ako dlho trvá skutočná vášeň a sexuálne uspokojenie vo vzťahu. Ak ste na začiatku vzťahu, netreba sa ničoho obávať. Posteľné radovánky si zaručene užívate na maximum a partnera sa neviete nabažiť.

Foto: Shutterstock.com

12 a dosť!

Nie príliš optimistickú správu máme pre tých z vás, ktorí sú vo vzťah dlhšie ako 12 mesiacov. Podľa štúdie práve po tomto čase sexuálny apetít klesá. Prečo je tomu tak? Uspokojenie zo sexu sa stáva rutinou, čo potvrdilo až 3 tisíc z opýtaných. To znamená, že máte jeden rok na to, aby ste si famózny sex s partnerom užili do sýta.

Zmena menom "dieťa"

Potešujúcou správou našťastie ostáva fakt, že narodením detí sa v sexuálnom živote rodičov mení len jedna vec. Na intímnosti budete očividne mať menej času, za to kvalita sexu by klesať nemala. Aspoň to tvrdí autorka štúdie Claudia Schmiedeberg. Platí to aj u vás?

