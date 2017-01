Ste v sexe náruživá? Farby, to na vás prezradia

V tomto okamihu si predstavte jednu zo základných farieb. Tá o vás prezradí, koľko sexuálnej energie v sebe máte.

Červená

Ak ste si vybrali červenú, užívate si všetkými zmyslami. Táto farba je symbolom telesnej a aj sexuálnej slobody. Žijete tu a teraz. Ste nadšená a odvážna a do všetkého sa vrháte s nadšením. Vaše sexuálne bunky vždy odhalia, či máte v zvádzaní pokračovať alebo prestať. Dôležité je však vedieť, že vône, chute a dotyky pre vás neznamenajú večnú lásku.

Žltá

Disponujete obrovskou citlivosťou, jemnosťou a empatiou. Ste hravá a prítulná ako mačiatko. Ak sa to hodí, viete aj vy ako ono vystrčiť ostré pazúriky, s ktorými privodíte dokonalú rozkoš. Vyžaruje z vás obrovská radosť nielen zo života, ale aj zo sexu. Svojho milovaného dokážete uspokojiť po každej stránke.

Zelená

Ak ste si pomysleli na zelenú farbu, tak na vás jednoznačne platia lichôtky, a dvorenie. Ak ste počas sexu rozmaznávaná a počujete rôzne komplimenty, je to pre vás tá najväčšia rozkoš. Na druhej strane ste rada vodcom a viete v sexe rozohrať zaujímavú hru. Vždy však dbáte na tom, čo vyhovuje vám. Neznášate akúkoľvek manipuláciu.

Modrá

Aj keď sa hovorí, že modrá farba je chladná, v tomto prípade to neplatí. Láska je pre vás dôležitejšia ako samotný sex. Milujete pocit oddanosti, prejavovanie citov a vyznania lásky. Vaša duša je občas až príliš naivná a verí na nadpozemskú vernosť. Vo vašom prípade je partner nadmieru spokojný, keďže ste mu úplne odovzdaná. Varovanie na záver - prvý impulz by mal byť zo strany muža, pretože inak sa vám nemusí podariť ho zviesť.

Biela

Aj keď by biela mala byť znakom čistoty a nevinnosti, tak je to práve naopak. Vaša fantázia nemá hranice. Šokujúce je aj to, že to nesmie byť pre vás záväzné, pretože už to nemá pre vás žiadne čaro. Veľmi si rozumiete s polovičkami, ktoré majú tendenciu brať sexuálny život, ako krátkodobú hru. Oceníte, ak si vás neprivlastňujú.

Čierna

Ani táto farba nemá v posteli nič spoločné so smútkom. Práve naopak. Veď aj štatistiky jasne tvrdia, že čierna spodná bielizeň patrí medzi najvzrušujúcejšie. Ak ste si pomysleli na čiernu, pri sexe hovoríte jasne čo chcete a po čom túžite. A vo vzťahu máte rady kombináciu všetkého - nesmie chýbať zvádzanie, dráždenie, ale ani kúsok romantiky.