TOTO nerobte: 3 zlozvyky v životospráve, ktoré zničia váš intímny život!

Neklape to tak, ako by malo? Ak je za dverami vašej spálne až príliš často ticho, niekde bude problém.

Hľádáte príčinu zníženého libida? Možno robíte niektorú z týchto chýb v životospráve. Zmeňte, čo sa dá a čakajte, ako začne vaše telo reagovať a sexuálna túžba rásť.

Veľa cukru

Lyžička do kávy, dve lyžičky do čaju, poobede zákusok a cez deň aspoň kúsok čokolády. A nie je toho cukru príliš? Nezabúdajte na to, že prekysľuje organizmus a postupne sa z vášho tela vytrácajú dôležité vitamíny. Nedostatok zinku, selénu, draslíka či horčíka spôsobuje únavu, čo sa samozrejme odzrkadlí aj za dverami vašej spálne. S cukrom opatrne!

2-3 cigaretky

O tom, že je fajčenie nezdravé hovoriť ani nebudeme. Vedeli ste však, že oxid uhoľnatý znižuje okysličenie krvi a tým sa zvyšuje krvný tlak? Predovšetkým muži, ktorí fajčia by mali zbystriť pozornosť. Nielenže fajčenie ovplyvňuje erekciu ale negatívne pôsobí aj na plodnosť.

Strašiak alkohol

Pohár vínka ešte nikomu neublížil. Niekedy dokáže naozaj zázraky. Problém nastáva vtedy, ak sa z pohárika stane fľaša, alebo pritvrdíte. Môže sa stať, že hoci na sex chuť mať budete, vaše telo odmietne spolupracovať. Dosiahnuť erekciu či orgazmus môže byť v opitom stave veľký problém.

