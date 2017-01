Túžite po originálnom šperku? Zaveste si na krk vibrátor

Už sa za neho nemusíte hanbiť, naopak, môžete ním ohurovať kamošky či svojho milovaného. Dokonca ho môžete nosiť do spoločnosti namiesto náhrdelníka.

Vy ešte nemáte vibrátor? Skončili časy, kedy si ho kupovali len osamelé panny.

Aktuálne štatistiky hovoria, že štyridsať percent žien vlastní vibrátor a ďalších tridsaťpäť sa chystá navštíviť erotický obchod a zadovážiť si ho. Určíte sa hanbíme menej aj preto, že moderný vibrátor môže byť aj krásny dizajnérsky kúsok.

Dva v jednom

Vibrátor už dávno nie je len gumená replika penisu. Nielen ich výkonnosť, ale aj dizajn prešiel neuveriteľnými zmenami. Momentálne sa napríklad na trhu objavil najdiskrétnejší vibrátor všetkých čias. Elegantný, nenápadný, ale aj multifunkčný. Výrobcovia uviedli na trh viacero druhov. Jeden z nich je možné používať ako zálohovací disk s kapacitou 8 GB, takže ho môžete použiť namiesto pamäťovej karty, ďalší poslúži dokonca ako prívesok ma krk! Vyzerá napríklad ako luxusná ceruzka alebo skrutka.

Ovládanie je jednoduché, obsahuje tlačidlo na zapnutie, vypnutie a zmenu intenzity vibrovania. A ľahko sa udržiava, keďže je vyrobený z nerezovej ocele, v troch farbách. Stojí okolo 50 dolárov a získať ho môžete cez internet.

Sama alebo s ním?

Naučte sa neťahať partnera iba do butikov, či supermarketov. Je štatisticky potvrdené, že viac ako sedemdesiatšesť percent mužov by vašim návrhom na návštevu sex shopu bolo nadšených. Vedci hovoria aj o tom, že spoločné vstúpenie do týchto dverí bez trémy, či červenania je jasným dôkazom kvalitného a bezproblémového sexuálneho života.