Zapamätajte si 10 vecí o sexe, ktoré musíte vedieť, kým budete mať 40!

Máta vás štyridsiatka? S našimi radami ju hravo zvládnete!

Niektorá sa desí tridsiatky, iná považuje za prelomový vek magickú tridsaťtrojku, no s príchodom štyridsiatky chytá mnohé ženy doslova panika. Ale tie, čo už majú štyridsiatku za sebou, svorne tvrdia, že ich život sa začal práve vtedy! Čo by ste teda mali vedieť, kým sa k nej priblížite?

1. Je mu jedno, či ste sa sprchovala a ste oholená. Jednoducho je rád, že máte sex a chémia funguje.

2. Pokiaľ ide o penis… Štúdie ukazujú, že ženy oveľa viac zaujíma, ako penis vyzerá než to, aký je dlhý. Tiež už vieme, že je dôležitejšia šírka než dĺžka. Dajte mu najavo, že má všetko, čo potrebujete k spokojnému vzťahu. Budete spokojní obaja!

3. Všetky to robia… Proste masturbujeme! Prieskum ukázal, že takmer polovica žien vo veku medzi 40 až 49 rokov vzala vec do svojich rúk a nečakajú, čo im život prinesie. Alebo skôr koho prinesie. Viac ako polovica opýtaných používa vibrátor aspoň raz za mesiac.

4. Porno áno či nie? Štúdie ukázali, že ženy, ktoré sledovali porno, boli vzrušené rovnako rýchlo, ako muži. Vedci z univerzity v Montreale pomocou termovíznej technológie zistili, že pri sledovaní porna sa muži úplne vzrušili za 11 minút, ženám to trvalo len o minútu dlhšie.

5. Predstieranie orgazmu je zbytočné a trápne. Veď predsa viete, čo chcete a čo sa vám páči, tak mu to ukážte!

6. Zatĺkať! Prebehol nejaký bozk, či niečo viac a máte nutkanie sa k tomu priznať? V žiadnom prípade tak nerobte! Spôsobí to len bolesť vášmu partnerovi a stratíte jeho dôveru. Pokiaľ ho máte rada a chcete váš vzťah udržať, najlepšie je zhltnúť svoju vinu a držať jazyk za zubami. A nabudúce už radšej žiadne prešľapy.

7. Prizvite fantáziu. Pokiaľ je váš pravidelný sex rutina a nuda, nastal čas na to pozvať do postele obľúbeného filmového hrdinu. Fantázia je korením skutočného aktu a zvyšujú sexuálny apetít. A aké sú najčastejšie fantázie? Neočakávaný sex, trojka a samozrejme sex na pracovisku.

8. Pokiaľ ste príliš unavená, váš partner by mal byť v tomto veku chápavý. To je jedna z najlepších vecí nášho veku a na viacročnom súžití dvoch ľudí. Môžete to normálne povedať a váš partner chápe, že vás bolí hlava alebo že chcete sledovať svoj obľúbený program namiesto milovania. Samozrejme, pokiaľ to nie je každý týždeň.

9. Peniaze nie sú všetko, ale k dobrému sexu vraj pomôžu. Istý prieskum univerzity v Anglicku ukázal, že ženy, ktoré mali bohatých manželov alebo milencov, mali viac orgazmov než tie, ktoré toto šťastie nemali.

10. Dobré bozkávanie je dobré znamenie. Štúdie ukazujú, že ženy majú tendenciu posudzovať vzťah podľa toho, aký skúsený je muž pri bozkávaní. Väčšia pravdepodobnosť je, že dajú prednosť sexu s tým, ktorý to robí dobre.