Dali ste si novoročné predsavzatia? Vieme, ako sa vám to konečne podarí!

Voľný čas TV

Kino

Divadlo

Hudba Stanica Jednotka Dvojka Markíza JOJ TA3 JOJ PLUS Doma Zone Club Film + Hallmark HBO HBO2 Zone Romantica Cinemax AXN MGM Cinemax 2 Filmbox Filmbox Extra HBO Comedy Eurosport Eurosport 2 Galaxie Sport Sport1 Extreme Sports Animal Planet Zone Reality Spektrum TV Deko Discovery TV Paprika Viasat History Viasat Explorer National Geographic TV Noe Jetix Minimax Animax Cartoon Network / TCM Boomerang Óčko VH1 MTV Europe MTV Dance MTV 2 BBC World CNN ZDF ORF1 ORF2 SAT1 RTL RTL II VOX PRO 7 Euronews Hustler TV XXX Xtreme Blue Hustler Nova TV Prima TV ČT1 ČT2 ČT24 m1 m2 DUNA Televízió Dátum Utorok (10.01.) Streda (11.01.) Štvrtok (12.01.) Piatok (13.01.) Sobota (14.01.) Nedela (15.01.) Pondelok (16.01.) Utorok (17.01.) Streda (18.01.) Štvrtok (19.01.) Piatok (20.01.) Kraj Všetky kraje Banskobystrický Bratislavský Košický Nitriansky Prešovský Trenčiansky Trnavský Žilinský Mesto Všetky mestá Bánovce nad Bebravou Banská Bystrica Banská Štiavnica Bardejov Bratislava Brezno Bytča Čadca Detva Dolný Kubín Dunajská Streda Galanta Gelnica Hlohovec Humenné Ilava Kežmarok Komárno Košice Krupina Kysucké Nové Mesto Levice Levoča Liptovský Mikuláš Lučenec Malacky Martin Medzilaborce Michalovce Myjava Námestovo Nitra Nové Mesto nad Váhom Nové Zámky Partizánske Pezinok Piešťany Poprad Považská Bystrica Prešov Prievidza Púchov Revúca Rimavská Sobota Rožňava Ružomberok Sabinov Šaľa Senec Senica Skalica Snina Sobrance Spišská N. Ves Stará Ľubovňa Stropkov Svidník Topoľčany Trebišov Trenčín Trnava Turčianske Teplice Tvrdošín Veľký Krtíš Vranov nad Topľou Žarnovica Žiar nad Hronom Žilina Zlaté Moravce Zvolen Kino Všetky kiná A4 - nultý priestor (Bratislava) AMFIKO (Martin) Amfiteáter (Bardejov) Amfiteáter (Zlaté Moravce) Amfiteáter (Senica) Amfiteáter (Banská Štiavnica) Amfiteáter (Nové Zámky) Amfiteáter (Košice) Amfiteáter Borník (Stupava) Amfiteáter Borník (Stupava) Amfiteáter Kuchajda (Bratislava) Amfiteáter Senec (Senec) Amfiteáter SNG (Bratislava) Amfiteáter Trnovce (Myjava) Amfiteáter Veľký Krtíš (Veľký Krtíš) Amfiteáter, Prešov (Prešov) Amos Media Klub (Bánovce nad Bebravou) Aperol Spritz letné kino (Bratislava) Art kino (Martin) Art Klub (Trnava) Artkino (Trenčín) Artkino Baník (Prievidza) Artkino Za zrkadlom (Bratislava) Aula Cervantes (Bratislava) Aula Jána Pavla II. (Ružomberok) Autokino (Bratislava) Bábkové divadlo (Košice) Bažant kinematograf (Bardejov) Bažant kinematograf (Trenčín) Bažant Kinematograf (Trenčín) Berlinka - Esterházyho palác (Bratislava) Čajovňa Aquila (Ružomberok) Christiania (Prešov) cineMAX (Trnava) cineMAX (Poprad) cineMAX (Trenčín) cineMAX (Nitra) cineMAX (Dunajská Streda) cineMAX (Skalica) cineMAX (Žilina) cineMAX (Prešov) cineMAX (Košice) CINEMAX Arena Trnava (Trnava) CINEMAX Bratislava (Bratislava) City Cinemas (Košice) City Cinemas Prievidza (Prievidza) City Cinemas Spišská Nová Ves (Spišská N. Ves) City Cinemas Žilina (Žilina) Córdoba centrum pre medzikultúrny dialóg (Bratislava) Detské kino Lúky (Bratislava) Divadelné námestie (Martin) Divadlo Alexandra Duchnoviča (Prešov) Divadlo Meteorit (Bratislava) Divadlo Meteorit (Bratislava) DK Devín (Bratislava) DK Galanta (Galanta) DK Pezinok (Pezinok) DK Púchov (Púchov) DK Zrkadlový háj (Bratislava) Dom kultúry (Poprad) Dom kultúry (Prievidza) Dom Kultúry (Humenné) Dom umenia (Piešťany) Dominikánske námestie KE (Košice) Ekotopfilm (Bratislava) Europa Cinemas (Banská Bystrica) Europa Cinemas Zvolen (Zvolen) Eurovea (Bratislava) f (Košice) Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK (Bratislava) FilmBar Nostalgia (Bratislava) Filmový klub (Galanta) Filmový klub (Žilina) Filmový klub (Námestovo) Filmový klub (Nové Mesto nad Váhom) Filmový klub (Prešov) Filmový klub (Martin) Filmový klub (Banská Bystrica) Filmový klub (Šaľa) Filmový klub (Piešťany) Filmový klub (Zvolen) Filmový klub (Čadca) Filmový klub (Lučenec) Filmový klub (Senica) Filmový klub (Malacky) Filmový klub (Humenné) Filmový klub 35mm (Bratislava) Filmový klub Alternatíva (Martin) Filmový klub Baník (Prievidza) Filmový klub Barbakan (Banská Bystrica) Filmový klub Bytča (Bytča) Filmový klub Charlie centrum (Bratislava) Filmový klub Charlie centrum (Bratislava) Filmový klub Cinefil (Košice) Filmový klub Diverso (Žarnovica) Filmový klub DK (Púchov) Filmový klub Europa (Banská Bystrica) Filmový klub Excalibur (Rožňava) Filmový klub Fontána (Piešťany) Filmový klub Freska (Bardejov) Filmový klub Galéria (Košice) Filmový klub Hladné oko (Bratislava) Filmový klub Kultúrní domeček (Malacky) Filmový klub Lúky (Bratislava) Filmový klub Matrix (Veľký Krtíš) Filmový klub Merci (Handlová) Filmový klub Merlin (Turčianske Teplice) Filmový klub Mier (Modra) Filmový klub Mier (Nové Zámky) Filmový klub Mier (Považská Bystrica) Filmový klub Mladosť (Bratislava) Filmový klub Múzeum (Bratislava) Filmový klub Naoko (Trnava) Filmový klub Nicolaus (Liptovský Mikuláš) Filmový klub Nitra (Nitra) Filmový klub Nostalgia (Bratislava) Filmový klub Nostalgia (Bratislava) Filmový klub Nova (Sereď) Filmový klub OKO (Trnava) Filmový klub Otáznik (Levice) Filmový klub Pod Tatrou (Bratislava) Filmový klub pri MsKS (Revúca) Filmový klub Rebel (Handlová) Filmový klub Ružinov (Bratislava) Filmový klub Svet ľudí (Bratislava) Filmový klub Tatra (Košice) Filmový klub Tatra (Komárno) Filmový klub Tatra SL (Stará Ľubovňa) Filmový klub Za zrkadlom (Bratislava) Galéria Michalský dvor (Bratislava) Golden Apple Cinema (Liptovský Mikuláš) Hlavné námestie (Bratislava) Hlavné námestie (Bratislava) Hlavné námestie (Kežmarok) Hlavné námestie (Rimavská Sobota) Hlavné námestie (Nové Zámky) Istra Centrum (Bratislava) Joj Cinema (Trenčianske Teplice) Kasárne Kulturpark (Košice) Kino (Dubnica nad Váhom) Kino Akademik (Banská Štiavnica) Kino Akropola (Kremnica) Kino Amfiteáter (Častá) Kino Apollo (Lučenec) Kino Baník (Prievidza) Kino Baník (Handlová) Kino Baník (Spišská N. Ves) Kino Baník (Veľký Krtíš) Kino Biograf (Košice) Kino Bradlo (Brezová pod Bradlom) Kino Cafe (Bratislava) Kino Capitol (Košice) Kino Čas (Rožňava) Kino Centrum (Žilina) Kino Centrum (Michalovce) Kino Centrum (Snina) Kino Choč (Dolný Kubín) Kino Club 22 (Piešťany) Kino Danubius (Štúrovo) Kino Družba (Košice) Kino Dúbravka (Bratislava) Kino Dukla (Svidník) Kino Europa (Banská Bystrica) Kino Fajn (Humenné) Kino Film Europe (Bratislava) Kino Fontána (Piešťany) Kino Hron (Žiar nad Hronom) Kino Hron (Sliač) Kino Hviezda (Bratislava) Kino Hviezda (Banská Bystrica) Kino Hviezda (Trnava) Kino Hviezda (Trenčín) Kino Hviezda (Šurany) Kino Igric (Bratislava) Kino Impulz (Košice) Kino Iskra (Kežmarok) Kino Istota (Bratislava) Kino Istropolis (Bratislava) Kino Jašík (Turzovka) Kino Javor (Tvrdošín) Kino Junior (Levice) Kino Klub (Trebišov) Kino Klub (Prešov) Kino Klub (Žilina) Kino Klub 22 (Kysucké Nové Mesto) Kino Korzo (Banská Bystrica) Kino Kovák (Nové Zámky) Kino Kriváň (Nový Smokovec) Kino Kultúra (Ružomberok) Kino Kultúra (Námestovo) Kino Kultúra (Krupina) Kino Kysuca (Kysucké Nové Mesto) Kino Lamač (Bratislava) Kino Lipa (Nitra) Kino Lúky (Bratislava) Kino Lúky (Bratislava) Kino Lumiére (Bratislava) Kino Lux (Dunajská Streda) Kino Máj (Žarnovica) Kino Máj (Vrútky) Kino Máj (Závod) Kino Malá Scéna (Piešťany) Kino Marína (Detva) Kino Metro (Trenčín) Kino Mier (Zvolen) Kino Mier (Nové Zámky) Kino Mier (Senec) Kino Mier (Modra) Kino Mier (Považská Bystrica) Kino Mier (Trstená) Kino Mier (Spišská N. Ves) Kino Mladosť (Senica) Kino Mladosť (Vranov nad Topľou) Kino Mladosť (Bratislava) Kino Morava (Moravský Svätý Ján) Kino Moskva (Martin) Kino Mostár (Brezno) Kino Múzeum (Bratislava) Kino Nádej (Bratislava) Kino Nicolaus (Liptovský Mikuláš) Kino Nivy (Bratislava) Kino Nova (Sereď) Kino Nováky (Nováky) Kino ODA (Trenčín) Kino Orbis (Nitra) Kino Orbis (Rimavská Sobota) Kino Osveta (Gbely) Kino Osveta (Beluša) Kino Osveta (Leopoldov) Kino Palace (Nitra) Kino Panoráma (Prešov) Kino Panorámka (Prešov) Kino Panorex (Nová Dubnica) Kino Pobieda (Medzilaborce) Kino pod hviezdami (Bratislava) Kino Pod Kriváňom (Liptovský Hrádok) Kino Pokrok (Zvolenská Slatina) Kino Poľana (Hriňová) Kino Považan (Nové Mesto nad Váhom) Kino Prameň (Trenčianske Teplice) Kino Primáš (Myjava) Kino Rača (Bratislava) Kino Rimava (Hnúšťa) Kino Šariš (Veľký Šariš) Kino Šíp (Ľubochňa) Kino Sloboda (Skalica) Kino Slovakia (Sobrance) Kino Slovan (Veľký Meder) Kino Slovan (Bánovce nad Bebravou) Kino Spoločenský dom (Topoľčany) Kino Stavbár (Trnava) Kino Strojár (Martin) Kino Strojár (Martin) Kino Tatra (Bratislava) Kino Tatra (Košice) Kino Tatra (Stará Ľubovňa) Kino Tatra (Komárno) Kino Tatra (Vráble) Kino Tatra (Bojnice) Kino Tatran (Poprad) Kino Tatry (Tatranská Lomnica) Kino Tekov (Zlaté Moravce) Kino Tokajík (Stropkov) Kino Torysa (Sabinov) Kino Turiec (Turčianske Teplice) Kino Urpín (Banská Bystrica) Kino Úsmev (Hlohovec) Kino Úsmev (Košice) Kino Úsmev (Levoča) Kino Úsvit (Žilina) Kino Vatra (Nová Baňa) Kino X (Stupava) Kino Záhoran (Malacky) Kino Záhoran (Malacky) Kino Zora (Bratislava) Kino Žriedlo (Bardejovské Kúpele) Kinoklub Art (Trenčianske Teplice) Kinosála SNG (Bratislava) Kinosála VŠMU (Bratislava) Klub dokumentu (Bratislava) Klub filmového diváka (Prešov) Klub filmového diváka (Spišská N. Ves) Klub zóna Poprad (Poprad) Koncertná sála FMU - Akadémia umení (Banská Bystrica) Koppolova vila (Trnava) Kultúrne centrum Dunaj (Bratislava) Kultúrní domeček (Malacky) Kulturpark (Košice) Kunsthalle - Hala umenia (Košice) Kursalon (Trenčianske Teplice) Lesné kino Nostalgia (Bratislava) Letné kino (Levoča) Letné kino (Šaľa) Letné kino (Lučenec) Letné kino (Krupina) Letné kino (Brezno) Letné kino Lúč (Zemplínska Šírava) Letné kino Mier (Žilina) Letné kino na Juhu (Trenčín) Letné Kinozáhrady (Zvolen) Magio pláž (Bratislava) Magio pláž (Košice) Mariánske námestie (Žilina) Mestské kultúrne stredisko (Trebišov) Mestský amfiteáter (Trnava) Mestský amfiteáter (Trnava) Mestský úrad (Žilina) Mestský úrad Poprad (Poprad) Midl_space (Bratislava) Moyzesova (Púchov) MsKS Levoča (Levoča) MsKS Šaľa (Šaľa) Múzeum SNP (Banská Bystrica) Námestie baníkov (Handlová) Námestie majstra Pavla (Levoča) Námestie osloboditeľov (Liptovský Mikuláš) Námestie slobody (Kysucké Nové Mesto) Námestie slobody (Prievidza) Námestie SNP (Zvolen) Námestie SNP (Partizánske) Námestie SNP (Banská Bystrica) Námestie svätého egídia (Poprad) Námestie svätej trojice (Šaľa) Nové námestie (Sereď) Open gallery (Bratislava) Palace Cinemas Aupark (Bratislava) Palace Cinemas Polus (Bratislava) Pamätník SNP (Banská Bystrica) Panoramatické kino (Partizánske) Park Š. N. Hýroša (Ružomberok) Posádkový klub (Trenčín) Prírodné kino (Pezinok) Prírodné kino (Trnava) Prírodné kino (Galanta) Prírodné kino (Myjava) Prírodné kino (Prievidza) Prírodné kino (Levice) Prírodné kino (Šurany) Radničné námestie (Spišská N. Ves) Stanica Žilina - Záriečie (Žilina) Staré divadlo Karola Spišáka (Nitra) Starý zámok (Banská Štiavnica) Svätoplukovo námestie (Nitra) Tabačka Kulturfabrik (Košice) Tatra Banka Cinema (Trenčianske Teplice) Trojičné námestie (Trnava) Univerzitná knižnica (Bratislava) Univerzitná knižnica (Bratislava) Výmenník - Brigádnická (Košice) Zábranie (Hlohovec) Záhrada - Centrum nezávislej kultúry (Banská Bystrica) Záhrada umenia (Prešov) Záhrada umenia (Prešov) Zámocký park (Malacky) Zámocký park Malacky (Malacky) Dátum dnes zajtra iný deň Kraj Všetky kraje Banskobystrický Bratislavský Košický Nitriansky Prešovský Trenčiansky Trnavský Žilinský Mesto Všetky mestá Bánovce nad Bebravou Banská Bystrica Banská Štiavnica Bardejov Bratislava Brezno Bytča Čadca Detva Dolný Kubín Dunajská Streda Galanta Gelnica Hlohovec Humenné Ilava Kežmarok Komárno Košice Krupina Kysucké Nové Mesto Levice Levoča Liptovský Mikuláš Lučenec Malacky Martin Medzilaborce Michalovce Myjava Námestovo Nitra Nové Mesto nad Váhom Nové Zámky Partizánske Pezinok Piešťany Poprad Považská Bystrica Prešov Prievidza Púchov Revúca Rimavská Sobota Rožňava Ružomberok Sabinov Šaľa Senec Senica Skalica Snina Sobrance Spišská N. Ves Stará Ľubovňa Stropkov Svidník Topoľčany Trebišov Trenčín Trnava Turčianske Teplice Tvrdošín Veľký Krtíš Vranov nad Topľou Žarnovica Žiar nad Hronom Žilina Zlaté Moravce Zvolen Divadlo Všetky divadlá 8meste Š. Moyzesa A4 - nultý priestor Antikvariátik Aréna Poprad Aréna Poprad Aupark Babadlo Bábkové divadlo Bábkové divadlo Bábkové divadlo Alžbetina Bábkové divadlo Na rázcestí Bábkové divadlo Roosveltova Bábkové divadlo spod Spišského hradu Balet SND Bar museum Bažant Stage Bibiana Bratislavské bábkové divadlo Bratislavské divadlo tanca Bratislavský hrad Budatínsky zámok Cassia Dance Centrum divadla, literatúry a vzdelávania ČSOB Detský park/ Pódium 1 ČSOB Detský park/ Pódium 2 CVČ Domino CVČ Domino Cvernovka Debris company Design Factory Detský park - stage II. Dezorzovo Lútkové Divadlo Diva Production Divadelné námestie Divadelné štúdio Kaplnka Divadelný ústav Divadielko Madrid Divadlo Actores Divadlo AHA Divadlo Alexandra Duchnoviča Divadlo Andreja Bagara Divadlo Andreja Bagara Štúdio Divadlo Apollo Divadlo Aréna Divadlo Arteatro Divadlo Astorka Korzo ´90 Divadlo Commedia Divadlo Disk Divadlo GUnaGU Divadlo Heineken Tower stage Divadlo Ivana Palúcha Divadlo Ivana Palúcha Divadlo Ívery Divadlo J. G. Tajovského Divadlo Jána Palárika Divadlo Jána Palárika Štúdio Divadlo Jonáša Záborského Divadlo Jonáša Záborského HB Divadlo Kolomaž Divadlo Kontra Divadlo Ludus Divadlo Malá scéna STU Divadlo Maska Divadlo Maškrta Divadlo Meteorit Divadlo Meteorit Divadlo na kolesách Divadlo na Peróne Divadlo na Vysokej Nohe Divadlo non.garde Divadlo Nová Scéna Divadlo Nová scéna Divadlo P. O. Hviezdoslava Divadlo P. O. Hviezdoslava Divadlo P.A.T. Divadlo Piki Divadlo pod kostolom Divadlo Portál Divadlo Pôtoň Divadlo Romathan Divadlo SkRAT Divadlo SNP Divadlo Stoka Divadlo Štúdio 12 Divadlo Tangere Divadlo Thália Divadlo Tiché iskry Divadlo u Greškov Divadlo USAP Divadlo v kufri Divadlo v podpalubí Divadlo Veritas Divadlo West Divadlo z Pasáže Divadlo Žužu Diwadlo DK B. S.Timravy DK Dubnica nad Váhom DK Dubnica nad Váhom DK Dúbravka DK Lúky DK Pezinok Dk Poprad DK Rohožník DK Ružinov DK Snina DK Topoľčany DK Trstená DK Zrkadlový háj DK Zrkadlový háj DK ŽSR DKD DRaK Dobrá krajina Dom Armády Dom kultúry Dom kultúry Dom Kultúry Dom kultúry Dom kultúry LH Dom Kultúry Liptovský Mikuláš Dom kultúry Námestovo Dom odborov Dom umenia Dominikánske námestie KE Elam klub Elledanse - alternatívne divadlo Empírové divadlo EUrópa Eurovea FTF VŠMU Garnier Arena Garnier Arena Gašparkovo divadlo Historická budova ŠD Historická budova SND Historická radnica Hlavná ulica Hlavné námestie Hostinec Dreváreň Hriňovské divadlo Hviezdoslavovo námestie Incheba Expo Incheba Expo Aréna Istra Centrum Istropolis Iuventa Jókaiho divadlo Kasárne Kulturpark Kasárne Kulturpark Kasárne/Kulturpark stage Katova bašta - Rodošto Kaviareň Slávia Kino Akropola Kino Hviezda Kino Javor kino Kultúra Kino Mier kino Panorex Kino Strojár Kino Strojár Klub Labyrint Klub Lúč Knižnica pre mládež Komorné divadlo Komorné divadlo ECC Koncertná sála FMU - Akadémia umení Kozel stage Kráľovská sieň Zvolenského zámku KSC Fontána Kultúrne centrum Kultúrne centrum Detva Kultúrne centrum Dunaj Kultúrne Centrum Dunaj Kultúrne centrum Tabačka Kultúrní domeček Kultúrní domeček Kultúrny dom A. Hlinku Kultúrny dom Medzibrod Kultúrny dom Samka Dudíka Labyrint Lesnícke a drevárske múzeum Malá Scéna Malá scéna ŠD Malá scéna VŠMU Mariánske námestie Medická záhrada Medzinárodné divadlo Meteorit Mesto Banská Štiavnica Mesto Čadca Mesto Košice Mesto Kremnica Mestská knižnica Mestské divadlo Bratislava Mestské divadlo Levoča Mestské divadlo Žilina Mestské kultúrne stredisko Mestské kultúrne stredisko Mestské kultúrne stredisko Mestské kultúrne stredisko Mestské kultúrne stredisko Mestské kultúrne stredisko Mestský hrad Kremnica Meteorit International Mierové námestie Mierové námestie Modrý salón (Nová budova SND) Mozartova sieň Msks Humenné Msks Komárno Msks Michalovce Msks Piešťany Nádvorie sv. Jána Nepomuckého v Primaciálnom paláci Nádvorie Zvolenského zámku Námestie A. Hlinku Námestie M. R. Štefánika Námestie slobody Námestie SNP Námestie sv. Egídia Národné osvetové centrum - Dom umenia Národný dom Nové divadlo Nový priestor - Medzinárodné centrum pre vzdelávanie a výskum nového tanca a fyzického divadla NTC Sibamac Aréna Obchodné Centrum Galéria Obchodný dom Dargov Obec Rozhanovce Opera SND Pešia zóna PKO Banská Bystrica PKO Nitra Pódium Dolná Brána Prešporské divadlo Prírodný amfiteáter Rádio Devín/ Rádio FM Stage Radošinské naivné divadlo Randal klub Reštaurácia Gullfoss Rudnayovo námestie Sála bývalého televízneho štúdia Sála činohry (Nová budova SND) Sála opery a baletu (Nová budova SND) ŠancaTanca Šapito Scéna Jorik Slovenská sporiteľňa Aréna Slovenské divadlo tanca Slovenské komorné divadlo Slovenské marionetové divadlo Slovenské misijné hnutie (Misijný dom) Slovenské národné múzeum - Múzeum slovenskej dediny Špania dolina Spišské divadlo Spišský hrad Spoločenský dom Spoločenský dom NIVY Športová hala Pasienky Stanica Žilina - Záriečie Stanica Žilina - Záriečie Stará krytá plaváreň Stará radnica Staré divadlo Staré divadlo Karola Spišáka Staromestské divadlo Štátna opera Štátne divadlo KE Steel Aréna Stredisko Hrebienok Štúdio (Nová budova SND) Štúdio L & S Štúdio Márai Štúdio SKD Štúdio Tanca Štúdio tanca Štúdio Tatra Tabačka Kulturfabrik Tanečná spoločnosť Artyci Tanečné divadlo ATak Tanečné divadlo Bralen Tanečné divadlo Ifjú Szivek Tanečné štúdio Šanca tanca Teatro Neline Teatro Wüstenrot Ticho a spol. Trenčianske letisko Túlavé divadlo Umelecká scéna SĽUKu Veľká dvorana KDAH Viacúčelová hala Virtuálne divadlo Východoslovenská galéria Výmenník - Obrody Zádrapky Záhorácke divadlo Záhrada - Centrum nezávislej kultúry Záhrada Leberfinger Zichyho palác Zichyho palác Zvolenský zámok Dátum Kraj Všetky kraje Banskobystrický Bratislavský Košický Nitriansky Prešovský Trenčiansky Trnavský Žilinský Mesto Všetky mestá Bánovce nad Bebravou Banská Bystrica Banská Štiavnica Bardejov Bratislava Brezno Bytča Čadca Detva Dolný Kubín Dunajská Streda Galanta Gelnica Hlohovec Humenné Ilava Kežmarok Komárno Košice Krupina Kysucké Nové Mesto Levice Levoča Liptovský Mikuláš Lučenec Malacky Martin Medzilaborce Michalovce Myjava Námestovo Nitra Nové Mesto nad Váhom Nové Zámky Partizánske Pezinok Piešťany Poprad Považská Bystrica Prešov Prievidza Púchov Revúca Rimavská Sobota Rožňava Ružomberok Sabinov Šaľa Senec Senica Skalica Snina Sobrance Spišská N. Ves Stará Ľubovňa Stropkov Svidník Topoľčany Trebišov Trenčín Trnava Turčianske Teplice Tvrdošín Veľký Krtíš Vranov nad Topľou Žarnovica Žiar nad Hronom Žilina Zlaté Moravce Zvolen Žáner Všetky žánre VÁŽNA HUDBA POPULÁRNA HUDBA --Blues --Elektro --Hip hop --Rock/Alternatívny FOLKLÓR --Folk Miesto Všetky miesta 17´pub - Bratislava 3KA - Bratislava 4coffee - Bratislava 7 statočných - Bratislava A4 - nultý priestor - Bratislava A4 - nultý priestor - Bratislava A4 - nultý priestor - Bratislava A4 - nultý priestor - Bratislava ABC CVČ - Prešov ABC CVČ - Prešov Absint music club - Banská Bystrica Absint music club - Banská Bystrica Agátový háj: Malá lehôtka - Prievidza Agátový háj: Malá lehôtka - Prievidza Agentúra AP - Bratislava Agentúra AP - Bratislava Agrokomplex - Nitra Agrokomplex - Nitra Akadémia Rovás - Košice Akord - Bratislava Akord - Bratislava Akropola, Kremnica - Kremnica Alabama bar - Snina Alabama bar - Snina Alcatraz - Trnava Alcatraz - Žilina Alcatraz - Trnava Alcatraz - Žilina Alexis kníhkupectvo & café - Bratislava Aligator Rock Pub - Bratislava Aligátor Rock Pub - Bratislava Allimentum restaurant & wine bar - Liptovský Mikuláš Allimentum restaurant & wine bar - Liptovský Mikuláš Alpia klub - Martin Alpia night club - Martin Altánok - Banská Štiavnica Altánok - Banská Štiavnica Altánok - mestský park - Levoča Altánok - mestský park - Levoča Altánok - mestský park - Levoča Alternative club Coma - Čadca Alternative club Coma - Čadca Alternatívny priestor Ponorka - Kežmarok Alternatívny priestor Ponorka - Kežmarok Amfik Cafe - Trnava Amfik Cafe - Trnava Amfiko - Martin Amfiko - Martin Amfiko - Martin Amfiteáter - Komárno Amfiteáter - Terchová Amfiteáter - Rimavská Sobota Amfiteáter - Námestovo Amfiteáter - Hlohovec Amfiteáter - Humenné Amfiteáter - Nitra Amfiteáter - Banská Bystrica Amfiteáter - Gelnica Amfiteáter - Svidník Amfiteáter - Kežmarok Amfiteáter - Krupina Amfiteáter - Levice Amfiteáter - Senec Amfiteáter - Nové Zámky Amfiteáter - Detva Amfiteáter - Zlaté Moravce Amfiteáter - Vranov nad Topľou Amfiteáter - Košice Amfiteáter - Veľký Krtíš Amfiteáter - Banská Štiavnica Amfiteáter - Nové Mesto nad Váhom Amfiteáter - Myjava Amfiteáter - Senica Amfiteáter - Tlmače Amfiteáter - Šaľa Amfiteáter - Východná Amfiteáter - Červeník Amfiteáter - Martin Amfiteáter - Spišská N. Ves Amfiteáter - Sihelné Amfiteáter - Oravská Poruba Amfiteáter - Turzovka Amfiteáter - Tvrdošín Amfiteáter - Čereňany Amfiteáter - Heľpa Amfiteáter - Pohorelá Amfiteáter - Hnúšťa Amfiteáter - Holíč Amfiteáter - Komárno Amfiteáter - Detva Amfiteáter - Dudince Amfiteáter - Nové Zámky Amfiteáter - Senec Amfiteáter - Banská Štiavnica Amfiteáter - Senica Amfiteáter - Bardejov Amfiteáter - Spišská N. Ves Amfiteáter - Nové Zámky Amfiteáter - Hlohovec Amfiteáter - Levice Amfiteáter - Kežmarok Amfiteáter - Krupina Amfiteáter - Nové Mesto nad Váhom Amfiteáter - Banská Štiavnica Amfiteáter - Senica Amfiteáter - Rimavská Sobota Amfiteáter - Myjava Amfiteáter - Svidník Amfiteáter - Zlaté Moravce Amfiteáter - Námestovo Amfiteáter - Senec Amfiteáter - Bardejov Amfiteáter - Vranov nad Topľou Amfiteáter - Hnúšťa Amfiteáter - Detva Amfiteáter - Tvrdošín Amfiteáter - Gelnica Amfiteáter - Holíč Amfiteáter - Východná Amfiteáter - Tlmače Amfiteáter - Červeník Amfiteáter - Turzovka Amfiteáter - Sihelné Amfiteáter - Dudince Amfiteáter - Heľpa Amfiteáter - Oravská Poruba Amfiteáter - Čereňany Amfiteáter - Pohorelá Amfiteáter - Banská Bystrica Amfiteáter - Košice Amfiteáter - Nitra Amfiteáter - Komárno Amfiteáter - Galanta Amfiteáter Borník - Stupava Amfiteáter Bratislava - Bratislava Amfiteáter Bratislava - Bratislava Amfiteáter Častá - Častá Amfiteáter Častá - Častá Amfiteáter Červený Kláštor - Červený Kláštor Amfiteáter Hrádok - Michalovce Amfiteáter Hrádok - Michalovce Amfiteáter Knižková dolina - Bratislava Amfiteáter Knižková dolina - Bratislava Amfiteáter Lachovec - Púchov Amfiteáter Lesopark - Prievidza Amfiteáter Lesopark - Prievidza Amfiteáter Nad Bôrami - Terchová Amfiteáter Oravice - Tvrdošín Amfiteáter Oravice - Tvrdošín Amfiteáter Pezinok - Pezinok Amfiteáter Pezinok - Pezinok Amfiteáter pod hradom Likava - Likava Amfiteáter pod hradom Likava - Likava Amfiteáter SNG - Bratislava Amfiteáter Stupava - Stupava Amfiteáter Trnovce - Myjava Amfiteáter Trnovce - Myjava Amfiteáter, Presov - Prešov Amfiteáter, Presov - Prešov Amfiteáter, Rozhanovce - Rozhanovce Amfiteáter, Rozhanovce - Rozhanovce Ante Portas - Bratislava Ante Portas - Bratislava Antinori - Bratislava Antinori - Bratislava Apollo Business Center - Bratislava Apollo Business Center - Bratislava Apollo klub - Bratislava Apollo klub - Bratislava Apollon - Bratislava Apollon - Bratislava Apoštolská cirkev - Prešov Apoštolská cirkev - Prešov Aquacity - Poprad Aquacity - Poprad Aquacity Hockey Aréna - Poprad Aquapark Tatralandia - Liptovský Mikuláš Aquapark Tatralandia - Liptovský Mikuláš Arcade - Banská Bystrica Arcade Club - Banská Bystrica Archa - Trnava Archa - Trnava Archanjel Caffebar - Banská Štiavnica Archeologický komplex Dolná brána - Košice Archeologický komplex Dolná brána - Košice Architektonický ateliér PER -A - PER - Bratislava Architektonický ateliér PER -A - PER - Bratislava ARDEA Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom ARDEA Zelená voda - Nové Mesto nad Váhom Area 51 - Trenčín Area 51 - Trenčín Areál Divoká Voda Čuňovo - Bratislava Areál jazera Tajch - Nová Baňa Areál jazera Tajch - Nová Baňa Areál kláštora na Skalke - Skalka pri Trenčíne Areál kláštora na Skalke - Skalka pri Trenčíne Areál Konštrukty - Liptovské Revúce Areál Konštrukty - Liptovské Revúce Areál Lafranconi - Bratislava Areál Lafranconi - Bratislava Areál malotŕňanských pivníc - Malá Tŕňa Areál malotŕňanských pivníc - Malá Tŕňa Areál Minigolfu - Prievidza Areál Minigolfu - Prievidza Areál Slnečných jazier - Senec Areál Slnečných jazier - Senec Areál Štrkovec - Bratislava Areál Štrkovec - Bratislava Areál Trnovce - Myjava Areál Trnovce - Myjava Areál v Závodí - Turzovka Areál v Závodí - Turzovka Areál vodných športov - Horná Streda pri Piešťanoch Areál vodných športov - Horná Streda pri Piešťanoch Areál Žliabok Obyce - Obyce Areál Žliabok Obyce - Obyce Areál ZŠ vo Voderadoch - Trnava Areál ZŠ vo Voderadoch - Trnava Aréna Poprad - Poprad Aréna Poprad - Poprad Argentina - Trnava Argentina - Trnava Arizona - Zlaté Moravce Arizona - Zlaté Moravce Arkadia club - Galanta Arkadia club - Galanta Armádny klub Podborová - Zvolen Art Club - Trnava Art Jazz Gallery - Piešťany Art Jazz Gallery - Piešťany Art kino - Dolný Kubín Art kino - Dolný Kubín Art Klub - Trnava Artforum - Bratislava Artforum - Bratislava Artgallery Devín - Bratislava Artgallery Devín - Bratislava Astrum Art Club - Levice Astrum Art Club - Levice Ateliér Ars Preuge - Prievidza Ateliér Babylon - Bratislava Ateliér Babylon - Bratislava Ateliér Belveder - Banská Bystrica Ateliér Belveder - Banská Bystrica Atrium - Bratislava Atrium - Bratislava Átrium hotela Satel - Levoča Átrium hotela Satel - Levoča Átrium klub - Košice Átrium klub - Košice Átrium Mestského divadla - Levoča Átrium Mestského divadla - Levoča Aula Cervantes - Bratislava Aula Cervantes - Bratislava Aula Ekonomickej fakulty UMB - Banská Bystrica Aula Ekonomickej fakulty UMB - Banská Bystrica Aula STU - Trnava Aula STU - Trnava Aula UK - Bratislava Aula UK - Bratislava Aula VŠ - Banská Štiavnica Aula VŠ - Banská Štiavnica Aupark - Bratislava Aupark - Bratislava Aupark - Košice Autocamping Lodenica - Piešťany Autocamping Lodenica - Piešťany Avalon Club - Prešov Avalon Club - Prešov Ave pub - Zvolen Ave pub - Zvolen AVION Shopping Park - Bratislava AVION Shopping Park - Bratislava Azyl - Bratislava Azyl - Bratislava Bábkové divadlo Košice - Košice Bábkové divadlo Košice - Košice Bábkové divadlo na Rázcestí - Banská Bystrica Babylon Club - Bratislava Babylon Club - Bratislava Baila Bar - Trnava Baila Bar - Trnava Balassiho inštitút - Maďarský inštitút v Bratislave - Bratislava Baník - Poprad Baník - Poprad Banská St a nica - Banská Štiavnica Banské múzeum v prírode - Banská Štiavnica Bar 21 Lounge - Bratislava Bar 21 Lounge - Bratislava Bar Cleopatra - Rožňava Bar Cleopatra - Rožňava Bar museum - Martin Bar Museum - Martin Bar u legionárov - Košice Bar u legionárov - Košice bar-bar - Skalica bar-bar - Skalica Barbar - Topoľčany Barbar - Topoľčany Barbar Pub - Lučenec Barbar Pub - Lučenec Barbara bar - Bratislava Barbara bar - Bratislava Barrel pub - Pezinok Barrel pub - Pezinok Barus Rattus - Bratislava Barus Rattus - Bratislava Bastion pub - Bratislava Bastion pub - Bratislava Batelier - Bratislava Batelier - Bratislava Batyskaf - Bratislava Bažant stage - Trenčín Bažant Stage - Trenčín Bažant Stage - Trenčín Bažant stage - Pavilón 5/6 - Trenčín Bazilika Narodenia Panny Márie - Vranov nad Topľou Bazilika Narodenia Panny Márie - Vranov nad Topľou Bazilika sv. Egídia - Bardejov Bazilika sv. Egídia - Bardejov Bazilika sv. Mikuláša - Trnava BeAbout - Bratislava BeAbout - Bratislava Beach club - Žilina Beach club - Žilina Bernard Klub - Košice Bernard Klub - Košice Berry Hill - Liptovský Hrádok Berry Hill - Liptovský Hrádok Best Club - Bratislava Best Club - Bratislava Bethlenov dom - Banská Bystrica Bethlenov dom - Banská Bystrica Bibiana - Bratislava Bibiana - Bratislava Biblická škola - Martin Biblická škola - Martin Biely dom - Vyšné Ružbachy Biely dom - Vyšné Ružbachy Bike Centrum Kálnica - Beckov Bio farma Charolais - Brezová pod Bradlom Bio farma Charolais - Brezová pod Bradlom Bis Audio Jazz Klub - Banská Bystrica Bis Audio Jazz Klub - Banská Bystrica Bizarre music cafe - Prešov Bizzare - Prešov Bizzare - Prešov Bizzare club - Prešov Bjornsonov dom - Ružomberok Bjornsonov dom - Ružomberok Blue Note - Nové Mesto nad Váhom Blue Note - Nové Mesto nad Váhom Bm club - Žilina Bm club - Žilina Boba bar - Košice Boba bar - Košice Bohéma Klub ŠO - Banská Bystrica Bohéma Klub ŠO - Banská Bystrica Bombura klub - Brezno Bombura klub - Brezno Bonjour restaurant libre service - Bratislava Bonjour restaurant libre service - Bratislava Bonsai centrum - Nitra Bonsai centrum - Nitra Boonker club - Žilina Boston pub - Žilina Boston pub - Žilina Botanická záhrada - Nitra Botanická záhrada - Nitra Botanická záhrada UK - Bratislava Botanická záhrada UK - Bratislava Bratislavské bábkové divadlo - Bratislava Bratislavské bábkové divadlo - Bratislava Bratislavské kultúrne a informačné stredisko - Bratislava Bratislavské kultúrne a informačné stredisko - Bratislava Bratislavský hrad - Bratislava Bratislavský hrad - Bratislava Bristol Cafe - Bytča Bristol Cafe - Bytča British Council - Bratislava British council - Košice British council - Košice British Council - Bratislava British Rock Stars - Bratislava Budatínsky zámok - Žilina Budatínsky zámok - Žilina Budova Národnej rady SR - Bratislava Budova Národnej rady SR - Bratislava Building - Trnava Building - Trnava Bulharské kultúrne stredisko - Bratislava Bulharský kultúrny inštitút - Bratislava Bulharský kultúrny inštitút - Bratislava Bunker Music pub - Považská Bystrica Bunker Music Pub - Prešov Bunker Music pub - Považská Bystrica Bunker Music Pub - Prešov Butterfly Club - Košice Butterfly Club - Košice Bystrianska jaskyňa - Brezno Bystrianska jaskyňa - Brezno C 195 - Starý Smokovec C 195 - Starý Smokovec Café Barrique - Michalovce Café Barrique - Michalovce Café Hoepfner - Starý Smokovec Café Hoepfner - Starý Smokovec Cafe Magritte - Bratislava Cafe Passé - Ružomberok Cafe Stena - Bratislava Cafe Stena - Bratislava Caffé Pohoda - Žilina Caffé Pohoda - Žilina Cage club - Lučenec Čajovňa - Lipany Čajovňa - Lipany Čajovňa Čarovňa - Banská Bystrica Čajovňa Čarovňa - Banská Bystrica Čajovňa Klopačka - Banská Štiavnica Čajovňa Klopačka - Banská Štiavnica Čajovňa Klopačka - Banská Štiavnica Čajovňa na rohu - Stará Ľubovňa Čajovňa na rohu - Stará Ľubovňa Čajovňa Šangri-La - Hriňová Čajovňa u sousedu - Senica Čajovňa u sousedu - Senica Čajovňa za siedmimi horami - Liptovský Hrádok Čajovňa za siedmimi horami - Liptovský Hrádok Calabria club - Bratislava Calabria club - Bratislava Calypso Club - Trnava Calypso Club - Trnava Camping Borová Sihoť - Liptovský Hrádok Camping Sereď - Sereď Capone Club - Šahy Capone Club - Šahy Caribic club - Prievidza Caribic club - Prievidza Casa Dolce - Starý Smokovec Casablanca - Zvolen Casablanca - Zvolen Casey - Bratislava Casey - Bratislava Cassovia folkfest 2006 - Košice Cassovia folkfest 2006 - Košice Castelo - Komárno Castelo - Komárno Cayman Music Club - Košice CC centrum - Bratislava CC centrum - Bratislava CEA Baranček - Trenčín CEA Baranček - Trenčín Centrum buddhizmu Diamantovej cesty - Bratislava Centrum buddhizmu Diamantovej cesty - Bratislava Centrum divadla, literatúry a vzdelávania - Bratislava Centrum enviromentálnych aktivít - Trenčín Centrum enviromentálnych aktivít - Trenčín Centrum Kolomana Sokola - Liptovský Mikuláš Centrum Kolomana Sokola - Liptovský Mikuláš Centrum kultúry - Nové Zámky Centrum kultúry Labyrint - Senec Centrum kultúry Labyrint - Senec Centrum memory - Bratislava Centrum memory - Bratislava Centrum mesta - Nitra Centrum Music Club - Banská Bystrica Centrum Nádej - Bratislava Centrum Nádej - Bratislava Centrum pre seniorov - Nitra Centrum pre seniorov - Nitra Centrum voľného času - Pezinok Centrum voľného času - Nováky Centrum voľného času - Piešťany Centrum voľného času - Partizánske Centrum voľného času - Liptovský Mikuláš Centrum voľného času - Kežmarok Centrum voľného času - Námestovo Centrum voľného času - Partizánske Centrum voľného času - Pezinok Centrum voľného času - Liptovský Mikuláš Centrum voľného času - Kežmarok Centrum voľného času - Námestovo Centrum voľného času - Nováky Centrum voľného času - Piešťany Cerberus - Bratislava Cerberus - Bratislava Čerešňové námestie - Vráble Cervantesov inštitút - Bratislava Cervantesov inštitút - Bratislava Červený Kameň - Častá Červený Kláštor - Červený Kláštor Červený Kláštor - Červený Kláštor Červený Rak - Banská Bystrica Červený Rak - Banská Bystrica České centrum - Bratislava České centrum - Bratislava České centrum KE - Košice České centrum KE - Košice Channels club - Bratislava Channels club - Bratislava Charlie club - Bratislava Charlie club - Bratislava Chata Jazierko - Košické Olšany - Košice Chata Kosodrevina - Podbrezová Chata Kosodrevina - Podbrezová Chata Mraznica - Prievidza Chata Mraznica - Prievidza Checkpoint Pub - Nitra Chemkostav Aréna - Michalovce Chemkostav Aréna - Michalovce Chicago - Bratislava Chicago - Bratislava Chrám Povýšenia sv. Kríža - Prešov Chrám Povýšenia sv. Kríža - Prešov Chrám sv. Františka - Bratislava Christiania - Prešov Christiania - Prešov Čierny orol - Liptovský Mikuláš Čierny orol - Liptovský Mikuláš Cinema Bar - Bratislava Cinema Bar - Bratislava cineMAX - Trenčín Circus Arena - Bratislava Cirkev adventistov siedmeho dňa - Prešov Cirkev adventistov siedmeho dňa - Prešov Cirkev bratská - Prešov Cirkev bratská - Prešov Cirkevnozborová sieň - Prešov Cirkevnozborová sieň - Prešov Cirkus Barok - Bratislava Cirkus Barok - Bratislava Cirkus Pub - Trnava Cirkus Pub - Trnava Čitáreň RAK - Bratislava Čitáreň RAK - Bratislava Čitáreň u červeného raka - Bratislava Čitáreň U červeného raka - Bratislava City aréna - Prievidza City aréna - Prievidza City Caffe - Zvolen City Caffe - Zvolen City club - Prešov City klub - Prešov CK Bubo - Bratislava CK Bubo - Bratislava CK Junior - Levice CK Junior - Levice CK Nábrežie - Nové Zámky CK Nábrežie - Nové Zámky Club 195 - Dolný Smokovec Club 195 - Dolný Smokovec Club 3 - Stará Turá Club 3 - Stará Turá Club 305 - Bratislava Club 305 - Bratislava Club 39 - Bratislava Club 39 - Bratislava Club 54 - Trnava Club 54 - Trnava Club Déjá Vu - Košice Club F - Banská Bystrica Club F - Banská Bystrica Club K2 - Šaľa Club K2 - Šaľa Club Lotos - Bratislava Club Lotos - Bratislava Club No. 3 - Nové Zámky Club No.3 - Nové Zámky Club Orion - Michalovce Club Orion - Michalovce Club Rock 'N' Roll - Bratislava Club Rock 'N' Roll - Bratislava Club Sparx - Bratislava Club Sparx - Bratislava Club Tantra - Nitra Clubbing Complex - Nové Zámky Clubbing Complex - Nové Zámky CMK Rubigall - Banská Štiavnica CMK Rubigall - Banská Štiavnica Cocoloco - Bratislava Cocoloco - Bratislava Colloseum - Košice Colloseum klub - Košice Córdoba centrum pre medzikultúrny dialóg - Bratislava Córdoba centrum pre medzikultúrny dialóg - Bratislava Cork Irish Club - Topoľčany Cork Irish Club - Topoľčany Corona Bar - Bratislava Corona Bar - Bratislava Corrida de Toros - Bratislava Corrida de Toros - Bratislava Cotton Club - Piešťany Cotton Club - Piešťany Country bar Senko - Beluša Country bar Senko - Beluša Country Club - Malacky Country Club - Malacky Country Club u Webera - Handlová Country Club u Webera - Handlová Country ranč - Ružomberok Country ranč - Ružomberok Country saloon - Trnava Country saloon - Trnava Crowne Plaza - Bratislava Crystal Music Club - Bratislava Crystal Music Club - Bratislava ČSOB Aréna - Trenčín ČSOB Aréna - Trenčín ČSOB Detský park / Pódium 1 - Trenčín ČSOB Detský park / Pódium 2 - Trenčín Čučoriedky - Tatranská Lomnica Čučoriedky - Tatranská Lomnica Čudný pohľad - Nitra Čudný pohľad - Nitra Cukráreň Lucerna - Žarnovica Cult club - Banská Bystrica CVČ - Kysucké Nové Mesto CVČ - Stará Ľubovňa CVČ - Dubnica nad Váhom CVČ - Moldava nad Bodvou CVČ - Kysucké Nové Mesto CVČ - Moldava nad Bodvou CVČ - Dubnica nad Váhom CVČ - Stará Ľubovňa CVČ - kalokagatia - Trnava CVČ - kalokagatia - Trnava CVČ ADAM - Spišská N. Ves CVČ ADAM - Spišská N. Ves CVČ Domino - Nitra CVČ Domino - Košice CVČ Domino - Nitra CVČ Domino - Košice CVČ Elán - Ružomberok CVČ Elán - Ružomberok CVČ Lomnická 30 - Prešov CVČ Lomnická 30 - Prešov CVČ Na Hôrke - Nitra CVČ Na Hôrke - Nitra CVČ Olymp - Levoča CVČ Olymp - Levoča CVČ Radosť - Sabinov CVČ Radosť - Sabinov CVČ Relax - Rimavská Sobota CVČ Relax - Handlová CVČ Relax - Rimavská Sobota CVČ Relax - Handlová CVČ Spektrum - Hurbanova ul. - Žilina CVČ Spektrum - Hurbanova ul. - Žilina CVČ Spektrum - Zvolenská ul. - Žilina CVČ Spektrum - Zvolenská ul. - Žilina Cvernovka - Bratislava Cvernovka - Bratislava Cvernovka - Ružový hrad - Bratislava Cvičebňa Spoločnosti priateľov jogy - Košice Cvičebňa Spoločnosti priateľov jogy - Košice D. Skuteckého a room 19_21 - Banská Bystrica Dance Club - Bratislava Dance Club - Bratislava Dancehall Stage - Bratislava Dancehall Stage - Bratislava Danubiana - Meulensteen Art Museum - Bratislava Danubiana - Meulensteen Art Museum - Bratislava Danubius - Komárno Danubius - Komárno Davis club - Pezinok Davis club - Pezinok Deja Vu Klub - Čadca Deja Vu Klub - Čadca Demar klub - Bratislava Demar klub - Bratislava Depo club - Turzovka Design Factory - Bratislava Design Factory - Bratislava Design Slovakia - Bratislava Design Slovakia - Bratislava Detská fakultná nemocnica - Banská Bystrica Detská fakultná nemocnica - Banská Bystrica Detská fakultná nemocnica Kramáre - Bratislava Detská fakultná nemocnica Kramáre - Bratislava Detská záhrada Leberfinger - Bratislava Detská záhrada Leberfinger - Bratislava Detské onkologické oddelenie - Banská Bystrica Detské onkologické oddelenie - Banská Bystrica Detský filmový klub - Nové Zámky Detský filmový klub - Nové Zámky Detský park - Trenčín Detský park - Trenčín Detský park - stage II. - Trenčín Devínska Nová Ves - Bratislava Devínska Nová Ves - Bratislava Diecézne pastoračné centrum - Nitra Diecézne pastoračné centrum - Nitra Disco Club Hotel - Partizánske Disco Club Vegas - Hriňová Disco klub K2 - Ružomberok Disco klub K2 - Ružomberok Disco Life - Vráble Disco Life - Vráble Disco Rondo - Lipany Disco Rondo - Lipany Discobar Alibaba - Bratislava Discobar Alibaba - Bratislava Discoclub Akropola - Ružomberok Discoclub Akropola - Ružomberok Divadelná kaviareň Tatra - Nitra Divadelná kaviareň Tatra - Nitra Divadelné námestie - Martin Divadelný stan - Kolárovo Divadelný stan - Kolárovo Divadlo Actores - Rožňava Divadlo Actores - Rožňava Divadlo Actores - Rožňava Divadlo AHA - Bratislava Divadlo Andreja Bagara - Nitra Divadlo Andreja Bagara - Nitra Divadlo Aréna - Bratislava Divadlo Aréna - Bratislava Divadlo Aréna - Bratislava Divadlo Astorka Korzo ´90 - Bratislava Divadlo Astorka Korzo ´90 - Bratislava Divadlo Astorka Korzo ´90 - Bratislava Divadlo Cassia - Košice Divadlo Cassia - Košice Divadlo Ivana Palúcha - Banská Bystrica Divadlo Ivana Palúcha - Banská Bystrica Divadlo J. G. Tajovského - Zvolen Divadlo J. G. Tajovského - Zvolen Divadlo J. G. Tajovského - Zvolen Divadlo Jána Palárika - Trnava Divadlo Jána Palárika - Trnava Divadlo Jonáša Záborského - Prešov Divadlo Jonáša Záborského - Prešov Divadlo Jonáša Záborského - Prešov Divadlo Malá scéna STU - Bratislava Divadlo Meteorit - Bratislava Divadlo Meteorit - Bratislava Divadlo Nová scéna - Bratislava Divadlo Nová Scéna - Bratislava Divadlo Nová Scéna - Bratislava Divadlo pod kostolom - Bratislava Divadlo pod kostolom - Bratislava Divadlo Pôtoň - Levice Divadlo Pôtoň - Levice Divadlo Pôtoň - Levice Divadlo Štúdio 12 - Bratislava Divadlo Ticho a spol. - Bratislava Divadlo v podpalubí - Bratislava Divadlo v podpalubí - Bratislava Divadlo v podpalubí - Bratislava Divadlo West - Bratislava Divadlo West - Bratislava Divy Art Café - Banská Štiavnica Divy Art Café - Banská Štiavnica Diwadlo - Prievidza Diwadlo - Prievidza Dizajn štúdio ÚĽUV - Bratislava Dizajn štúdio ÚĽUV - Bratislava DK - Hnúšťa DK - Štúrovo DK - Ružomberok DK - Snina DK - Veľký Šariš DK - Fiľakovo DK - Dobšiná DK - Lučenec DK - Handlová DK - Ilava DK - Čadca DK - Púchov DK - Hlohovec DK - Galanta DK - Myjava DK - Liptovský Mikuláš DK - Námestovo DK - Brezno DK - Vranov nad Topľou DK - Žarnovica DK - Prievidza DK - Šaľa DK - Komárno DK - Žiar nad Hronom DK - Turčianske Teplice DK - Partizánske DK - Prešov DK - Skalica DK - Holíč DK - Bojnice DK - Rimavská Sobota DK - Sereď DK - Hurbanovo DK - Stará Ľubovňa DK - Kunov DK - Bytča DK - Dolný Kubín DK - Trnava DK - Šahy DK - Nižná DK - Šoporňa DK - Zvolen DK - Gbely DK - Zlatovce DK - Chmeľnica DK - Martin DK - Žilina DK - Stará Turá DK - Kozárovce DK - Trebišov DK - Vráble DK - Hruštín DK - Krosno DK - Tajov DK - Strelníky DK - Jarabá DK - Skýcov DK - Humenné DK - Lúky DK - Tesáre DK - Spišská N. Ves DK - Šamorín DK - Ilava DK - Lučenec DK - Štúrovo DK - Tesáre DK - Skýcov DK - Jarabá DK - Strelníky DK - Tajov DK - Krosno DK - Kozárovce DK - Stará Turá DK - Chmeľnica DK - Žarnovica DK - Hurbanovo DK - Galanta DK - Rimavská Sobota DK - Námestovo DK - Bojnice DK - Hnúšťa DK - Šahy DK - Holíč DK - Gbely DK - Fiľakovo DK - Veľký Šariš DK - Kunov DK - Bytča DK - Žilina DK - Komárno DK - Zvolen DK - Martin DK - Partizánske DK - Turčianske Teplice DK - Nižná DK - Šoporňa DK - Zlatovce DK (osvetové centrum) - Bratislava DK (osvetové centrum) - Bratislava DK B. S.Timravy - Lučenec DK B. S.Timravy - Lučenec DK Čuňovo - Bratislava DK Čuňovo - Bratislava DK Devín - Bratislava DK Devín - Bratislava DK Devínska Nová Ves - Bratislava DK Devínska Nová Ves - Bratislava DK Družba - Levice DK Družba - Levice DK Dubnica nad Váhom - Dubnica nad Váhom DK Dubnica nad Váhom - Dubnica nad Váhom DK Dúbravka - Bratislava DK Hradec - Prievidza DK Hradec - Prievidza DK Kovák - Nové Zámky DK Kramáre - Bratislava DK Kramáre - Bratislava DK Lamač - Bratislava DK Lamač - Bratislava DK Lúky - Bratislava DK Lúky - Bratislava DK Malá Lehôtka - Prievidza DK Malá Lehôtka - Prievidza DK Ovsište - Bratislava DK Ovsište - Bratislava DK OZK - Považská Bystrica DK OZK - Považská Bystrica DK Pezinok - Pezinok DK Račan - Bratislava DK Račan - Bratislava DK Rotunda - Nižná DK Rotunda - Nižná DK Ružinov - Bratislava DK Ružinov - Bratislava DK Slatina - Levice DK Slatina - Levice DK Solivar - Prešov DK Solivar - Prešov DK Stropkov - Stropkov DK Tirnavia - Trnava DK Tirnavia - Trnava DK Topoľčany - Topoľčany DK Vajnorská - Bratislava DK Vajnorská - Bratislava DK Veľká Lehôtka - Prievidza DK Veľká Lehôtka - Prievidza DK Vesna - Bratislava DK Vesna - Bratislava DK Zemplínska Teplica - Zemplínska Teplica DK Zemplínska Teplica - Zemplínska Teplica DK Zora - Pezinok DK Zora - Pezinok DK Zrkadlový háj - Bratislava DK Zrkadlový háj - Bratislava DK ŽSR - Zvolen DK ŽSR - Zvolen Dobrá čajovňa - Košice Dobrá čajovňa - Košice Dobrá krajina - Trenčín Dobrá krajina - Trenčín Dobšinská ľadová jaskyňa - Dobšiná Dobšinská ľadová jaskyňa - Dobšiná Doctor's pub - Nitra Doctor's pub - Nitra Dolná Brána - Košice Dolný kostol - Pezinok Dolný kostol - Pezinok Dom architektov - Banská Bystrica Dom architektov - Banská Bystrica Dom armády - Zvolen Dom Armády - Trenčín Dom armády - Liptovský Mikuláš Dom armády - Liptovský Mikuláš Dom armády - Zvolen Dom Armády - Trenčín Dom hudby M. Sch.Trnavského - Trnava Dom hudby M. Sch.Trnavského - Trnava Dom Karpatskonemeckého spolku v Handlovej - Handlová Dom Komorského grófa - Kremnica Dom Komorského grófa - Kremnica Dom Kultúry - Svit Dom kultúry - Nová Dubnica Dom kultúry - Bratislava Dom kultúry - Poprad Dom kultúry - Trstená Dom Kultúry - Červeník Dom kultúry - Banská Bystrica Dom Kultúry - Krupina Dom Kultúry - Trstená Dom kultúry - Spišská N. Ves Dom kultúry - Vranov nad Topľou Dom kultúry - Skalica Dom kultúry - Bratislava Dom kultúry - Prievidza Dom kultúry - Žiar nad Hronom Dom kultúry - Banská Bystrica Dom kultúry - Spišská N. Ves Dom kultúry - Nové Zámky Dom kultúry - Poprad Dom kultúry - Šaľa Dom kultúry - Brezno Dom kultúry - Nová Dubnica Dom kultúry - Prešov Dom kultúry - Sereď Dom kultúry - Liptovský Hrádok Dom Kultúry - Svit Dom Kultúry - Trnava Dom Kultúry - Hruštín Dom Kultúry - Trstená Dom Kultúry - Červeník Dom Kultúry - Topoľčany Dom Kultúry - Púchov Dom Kultúry - Čadca Dom Kultúry - Krupina Dom Kultúry - Liptovský Mikuláš Dom Kultúry Dúbravka - Bratislava Dom Kultúry Dúbravka - Bratislava Dom kultúry Koválovec - Skalica Dom kultúry LH - Liptovský Hrádok Dom kultúry Námestovo - Námestovo Dom kultúry Námestovo - Námestovo Dom Kultúry Pezinok - Pezinok Dom kultúry Podborová - Zvolen Dom kultúry Veľké Orvište - Piešťany Dom ľudového bývania - Veľké Uľany Dom ľudového bývania - Veľké Uľany Dom Majstra Pavla - Levoča Dom Matice slovenskej - Galanta Dom Matice slovenskej - Snina Dom Matice Slovenskej - Nitra Dom Matice slovenskej - Šurany Dom Matice Slovenskej - Levice Dom Matice slovenskej - Šurany Dom Matice slovenskej - Galanta Dom Matice slovenskej - Snina Dom Matice Slovenskej - Levice Dom Matice Slovenskej - Nitra Dom na rohu - Stará Ľubovňa Dom na rohu - Stará Ľubovňa Dom odborov - Žilina Dom odborov - Žilina Dom Reviczky - Levice Dom Reviczky - Levice Dom sociálnych služieb - Košice Dom sociálnych služieb - Košice Dóm sv. Alžbety - Košice Dóm sv. Martina - Bratislava Dóm sv. Martina - Bratislava Dom techniky - Žilina Dom techniky - Bratislava Dom techniky - Bratislava Dom techniky - Žilina Dom techniky ZSVTS - Košice Dom techniky ZSVTS - Košice Dom umenia - Piešťany Dom umenia - Bratislava Dom umenia - Košice Dom umenia - Bratislava Dom umenia - Košice Dom umenia - Piešťany Dom umenia Fatra - Žilina Dom umenia Fatra - Žilina Dom Zahraničných Slovákov - Bratislava Dom Zahraničných Slovákov - Bratislava Dome - Trenčín Dominikánske námestie - Košice Dominikánske námestie KE - Košice Dominikánsky kostol - Košice DON BOSCO - Bratislava DON BOSCO - Bratislava Doors pub - Dubnica nad Váhom Doors pub - Dubnica nad Váhom Dopler - Bratislava Dopler Multicentrum - Bratislava Dôstojnícky pavilón - Komárno Dôstojnícky pavilón - Komárno Downtown - Bratislava Downtown - Rest and Cocktail Lounge - Bratislava DOXX - Senica DOXX - Senica DOXXbet Aréna - Žilina Drevený artikulárny kostol - Kežmarok Drevený artikulárny kostol - Kežmarok Drink In - Prešov Drink in Gallery Andy - Bratislava Dublin Pub - Hlohovec Dublin Pub - Prievidza Dublin Pub - Hlohovec Dublin Pub - Prievidza Dubliner Pub - Trnava Dubliner Pub - Trnava Dubnické múzeum - Dubnický kaštieľ - Dubnica nad Váhom Dúbravka - Bratislava Dúbravka - Bratislava Dubstep & Ragga Jungle Stage - Bratislava Dubstep & Ragga Jungle Stage - Bratislava DuTaF Centrum - Dubnica nad Váhom Dvor CVČ pri čajovni - Šaľa Dvor CVČ pri čajovni - Šaľa Dvorana MK SR - Bratislava Dvorana MK SR - Bratislava Dvorana VŠMU - Bratislava Eden klub - Bratislava Eden klub - Bratislava EFFETA - Nitra EFFETA - Nitra Ekonomická univerzita - Bratislava Ekonomická univerzita - Bratislava Elam klub - Bratislava Elam klub - Bratislava Elektráreň TG - Poprad Element Music Club - Prievidza elledanse - alternatívne divadlo - Bratislava elledanse - alternatívne divadlo - Bratislava Empire - Pezinok Empire Club - Pezinok Empírové divadlo - Hlohovec Empírové divadlo - Hlohovec Energy music hall - Košice Energy music hall - Košice Enjoy it pub - Michalovce Enjoy it pub - Michalovce Erdödyho palác - Bratislava Erdödyho palác - Bratislava eScobar - Prievidza Estees klub - Stropkov Estees klub - Stropkov Esterházyho palác SNG - Bratislava Estrádna sála MsKS - Liptovský Hrádok Estrádna sála MsKS - Liptovský Hrádok EUROCAMP ? FICC - Tatranská Lomnica EUROCAMP ? FICC - Tatranská Lomnica Europa Culture Center - Banská Bystrica Europa Culture Center (bývalý DK) - Banská Bystrica Europa Shopping center - Banská Bystrica Europa Shopping center - Banská Bystrica Európa Stage - Trenčín Európa Stage - Trenčín Európsky mestský park - Púchov Európsky mestský park - Púchov Eurovea - Bratislava Eurovea - Bratislava Eurovea - Bratislava Evanjelické gymnázium - Liptovský Mikuláš Evanjelické gymnázium - Liptovský Mikuláš Evanjelické kolégium - Prešov Evanjelické kolégium - Prešov Evanjelický A.V. kostol - Rožňava Evanjelický a.v. kostol - Topoľčany Evanjelický kostol - Levoča Evanjelický kostol - Bardejov Evanjelický kostol - Martin Evanjelický kostol - Liptovský Mikuláš Evanjelický kostol - Dolný Kubín Evanjelický kostol - Kežmarok Evanjelický kostol - Banská Bystrica Evanjelický kostol - Bratislava Evanjelický kostol - Pezinok Evanjelický kostol - Levoča Evanjelický kostol - Pezinok Evanjelický kostol - Banská Bystrica Evanjelický kostol - Dolný Kubín Evanjelický kostol - Martin Evanjelický kostol - Bratislava Evanjelický kostol - Kežmarok Evanjelický kostol - Levoča Evanjelický kostol - Liptovský Mikuláš Evanjelický kostol - Banská Štiavnica Evanjelický kostol - Spišská N. Ves Evanjelický kostol - Galanta Evanjelický kostol - Trnava Evanjelický kostol - Skalica Evanjelický kostol - Košice Evanjelický tolerančný kostol - Holíč EX LIBRIS & EX CAFE - Bratislava Ex libris & Ex cafe - Bratislava Exercičný dom spoločnosti ježišovej - Prešov Exercičný dom spoločnosti ježišovej - Prešov Exit Club - Košice Exit Club - Košice Expo Center - Trenčín Extreme disco - Prievidza Extreme disco - Prievidza Extreme Pub - Nové Mesto nad Váhom F-centrum - Bratislava F-centrum - Bratislava Fabrika - Bratislava Fabrika - Bratislava Fakulta architektúry STU - Bratislava Fakulta architektúry STU - Bratislava Fakulta informatiky a elektrotechniky - Bratislava Fakulta informatiky a elektrotechniky - Bratislava Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK - Bratislava Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK - Bratislava Fakultná nemocnica - Nitra Fakultná nemocnica - Nitra Farma Humanita - Šaľa Farský kostol - Vráble Farský kostol - Banská Štiavnica Farský kostol - Banská Bystrica Farský kostol - Vráble Farský kostol - Banská Štiavnica Farský kostol - Banská Bystrica Farský kostol narodenia Panny Márie - Banská Bystrica Farský kostol sv. Martina - Trstená Farský kostol sv. Martina - Trstená Farský kostol sv. Martina - Holíč Farský kostol Vincenta de Paul - Bratislava Farský úrad - Bratislava Farský úrad - Bratislava Fatima - Trenčín Fatima - Trenčín Fénix Music Bar - Bratislava Ferrocentrum - Spoločenský pavilón - Košice Ferrocentrum - Spoločenský pavilón - Košice Festivalové mestečko - Pezinok Festivalové mestečko - Pezinok FF PU - Prešov FF PU - Prešov FF UKF - Nitra Fiľakovský hrad - Fiľakovo Fiľakovský hrad - Fiľakovo Filmový klub - Banská Štiavnica Filmový klub - Skalica Filmový klub - Štúrovo Filmový klub - Skalica Filmový klub - Banská Štiavnica Filmový klub - Štúrovo Filmový klub 23 - Dolný Kubín Filmový klub 23 - Dolný Kubín Filmový klub 35mm - Bratislava Filmový klub 35mm - Bratislava Filmový klub Charlie centrum - Bratislava Filmový klub DK - Pezinok Filmový klub DK - Pezinok Filmový klub K4 - Modra Filmový klub K4 - Modra Filmový klub Kassandra - Bánovce nad Bebravou Filmový klub Kassandra - Bánovce nad Bebravou Filmový klub Malá scéna - Piešťany Filmový klub Malá scéna - Piešťany Filmový klub Mostár - Brezno Filmový klub Mostár - Brezno Filozofická fakulta UKF - Nitra FK Čadca - Čadca FK Čadca - Čadca Flashdance - Prievidza Flashdance - Prievidza Fontána lásky - Humenné Fontána Metamorfózy - Liptovský Mikuláš Fontána Metamorfózy - Liptovský Mikuláš Francúzska aliancia - Košice Francúzska aliancia - Košice Francúzsky inštitút - Bratislava Francúzsky inštitút - Bratislava Frankie Rock Club - Nitra Frankie rock club - Nitra Františkánska záhrada - Skalica Františkánske námestie - Bratislava Františkánske námestie - Bratislava Františkánsky kláštor - Skalica Františkánsky kláštor - Skalica Františkánsky komplex - Skalica Františkánsky komplex - Skalica Františkánsky kostol - Malacky Františkánsky kostol - Bratislava Františkánsky kostol - Malacky Františkánsky kostol - Bratislava Františkánsky kostol sv. Juraja - Trstená Františkánsky kostol sv. Juraja - Trstená Františkova huta - Podbiel Fratello - Bratislava Fratello - Bratislava FUGA (starý Batelier) - Bratislava Futbalové ihrisko - Trstená Futbalové ihrisko - Ploštín Futbalové ihrisko - Bojnice Futbalové ihrisko - Modra Futbalové ihrisko - Jarabina Futbalové ihrisko - Nová Ľubovňa Futbalové ihrisko - Ľubotín Futbalové ihrisko - Ploštín Futbalové ihrisko - Ľubotín Futbalové ihrisko - Nová Ľubovňa Futbalové ihrisko - Jarabina Futbalové ihrisko - Modra Futbalové ihrisko - Trstená Futbalové ihrisko V Hradci - Prievidza Futbalové ihrisko V Hradci - Prievidza Futbalový štadión - Bardejov Futbalový štadión - Bratislava Futbalový štadión - Poprad Futbalový štadión - Jelšava Futbalový štadión - Gbely Futbalový štadión - Levoča Futbalový štadión - Stará Ľubovňa Futbalový štadión - Rožňava futbalový štadión - Komárno Futbalový štadión - Jelšava Futbalový štadión - Gbely Futbalový štadión - Bardejov Futbalový štadión - Bojnice Futbalový štadión - Bratislava Futbalový štadión - Stará Ľubovňa Futbalový štadión - Rožňava Futbalový štadión - Poprad Futbalový štadión - Levoča Futbalový štadión - Piešťany Futbalový štadión FK NCHZ - Nováky Futbalový štadión FK NCHZ - Nováky Futbalový štadión Handlová - Handlová Futbalový štadión Hriňová - Hriňová Futbalový štadión Hronec - Hronec Futbalový štadión Malé Bielice - Partizánske Futbalový štadión Malé Bielice - Partizánske Futbalový štadión ŠK Matador - Púchov Futbalový štadión ŠK Matador - Púchov Futbalový štadión ŠK Slovan - Bratislava Futbalový štadión ŠK Slovan - Bratislava GAB Club - Rimavská Sobota Galantská knižnica - Galanta Galantská knižnica - Galanta Galantské osvetové stredisko - Galanta Galantské osvetové stredisko - Galanta Galéria Café - Bratislava Galéria Café - Bratislava Galeria Cvernovka - Bratislava Galeria Cvernovka - Bratislava Galéria DUNA - Bratislava Galéria DUNA - Bratislava Galéria Enter - Bratislava Galéria Enter - Bratislava Galéria fontána - Piešťany Galéria fontána - Piešťany Galéria FRA ME - Bratislava Galéria Jána Koniarka - Trnava Galéria Limes - Komárno Galéria Limes - Komárno Galéria Ľudovíta Fullu - Ružomberok Galéria Ľudovíta Fullu - Ružomberok Galéria M. A. Bazovského - Trenčín Galéria M. A. Bazovského - Trenčín Galéria Michalský dvor - Bratislava Galéria Michalský dvor - Bratislava Galéria SVÚ - Bratislava Galéria SVÚ - Bratislava Galéria u anjela - Kežmarok Galéria Veritas - Košice Galéria Veritas - Košice Garnier Arena - Trenčín Gater Pub - Bytča Gemerské osvetové stredisko - Rožňava Gemerské osvetové stredisko - Rožňava Gerulata - Bratislava Gerulata - Bratislava GES club - Košice GES klub - Košice Goa klub - Dubnica nad Váhom Goa klub - Dubnica nad Váhom Goetheho inštitút - Bratislava Goetheho inštitút - Bratislava Gól Bar - Sabinov Gol bar - Sabinov Gondova ulica - Bratislava Gondova ulica - Bratislava Gonzo Tavern - Trnava Gorila.sk Urban Space - Bratislava Grand hotel Bellevue - Starý Smokovec Grand Hotel Kempinski - Štrbské Pleso Grand Hotel Kempinski - Štrbské Pleso Grape stage - Piešťany Grassalkovichova záhrada - Bratislava Grassalkovichova záhrada - Bratislava Gréckokatolícky chrám Premenenia Pána - Spišská N. Ves Gréckokatolícky chrám sv. Cyrila a Metoda - Sečovce Gréckokatolícky chrám sv. Cyrila a Metoda - Sečovce Gréckokatolícky chrám Zosnutia presvätej Bohorodičky - Trebišov Gréckokatolícky chrám Zosnutia presvätej Bohorodičky - Trebišov Gréckokatolícky kňažský seminár - Prešov Gréckokatolícky kňažský seminár - Prešov Greenwich cocktail bar - Bratislava Greenwich cocktail bar - Bratislava Greenwitch - Bratislava Groteska Art Caffe - Poprad GUnaGU - Bratislava GUnaGU - Bratislava GUnaGU - Bratislava Guru Clubland - Žilina Guru Clubland - Žilina Gymnázium - Žilina Gymnázium - Nitra Gymnázium - Brezno Gymnázium - Vrbové Gymnázium - Snina Gymnázium - Myjava Gymnázium - Nitra Gymnázium - Žilina Gymnázium - Myjava Gymnázium - Vrbové Gymnázium - Snina Gymnázium - Brezno Gymnázium (OSP) - Kežmarok Gymnázium (OSP) - Kežmarok Gymnázium AS - Banská Bystrica Gymnázium AS - Banská Bystrica Gymnázium sv. Cyrila a Metoda - Nitra Gymnázium sv. Cyrila a Metoda - Nitra Gymnázium sv. Vincenta de Paul - Bratislava Gymnázium sv. Vincenta de Paul - Bratislava Hacienda discoclub - Banská Bystrica Hacienda discoclub - Banská Bystrica Hádzanárske ihrisko VSA - Košice Hádzanárske ihrisko VSA - Košice Hala Merina - Trenčín Hala Merina - Trenčín Handlovská dolina - Handlová Handlovská dolina - Handlová Harley Bar & Restaurant - Bratislava Harley Bar & Restaurant - Bratislava Harley Davidson pub - Nové Zámky Harley Davidson pub - Nové Zámky Harley Road café - Trenčín Harley Road café - Trenčín Harleywood - Liptovský Mikuláš Harleywood - Liptovský Mikuláš Harmony - hudobný pavilón pri jazierkach - Piešťany Harmony - hudobný pavilón pri jazierkach - Piešťany Havana Café - Bratislava Havana Club - Bratislava Heineken Tower stage - Bratislava Heineken Tower stage - Bratislava Heliodrom - Svidník Heliodrom - Svidník Hifi - Banská Bystrica Hifi - Banská Bystrica Historická budova NR SR - Bratislava Historická budova SND - Bratislava Historická radnica - Košice Historická sála Starej radnice - Pezinok Historická sála Starej radnice - Pezinok Historický vojenský tábor - Stará Ľubovňa Hlavná ulica - Trnava Hlavná ulica - Košice Hlavná ulica - Košice Hlavné námestie - Snina Hlavné námestie - Bratislava Hlavné námestie - Bratislava Hlavný stage - Zemplínska Šírava Hokejový štadión Tatravagónka - Poprad Hokejový štadión Tatravagónka - Poprad Holičstvo - Svidník Holičstvo - Svidník Holiday Inn - Žilina Holiday Inn - Žilina Hopkirk chill out and culture bar - Bratislava Hopkirk chill out and culture bar - Bratislava HOPKIRK, Chillout and culture bar - Bratislava Horáreň Horský park - Bratislava Horáreň Horský park - Bratislava Horná brána - Modra Horná brána - Modra Hornonitrianska knižnica - Prievidza Hornonitrianska knižnica - Prievidza Hornonitrianske osvetové stredisko - Prievidza Hornonitrianske osvetové stredisko - Prievidza Hornozemplínska knižnica - Vranov nad Topľou Hornozemplínska knižnica - Vranov nad Topľou Hornozemplínske osvetové stredisko - Vranov nad Topľou Hornozemplínske osvetové stredisko - Vranov nad Topľou Hostinec Dreváreň - Ružomberok Hostinec Dreváreň - Ružomberok Hotel Astória - Bardejovské Kúpele Hotel Átrium - Malacky Hotel Átrium - Malacky Hotel Belassi - Bojnice Hotel Ďumbier - Brezno Hotel Kyjev - Bratislava Hotel Sliezsky dom - Tajov Hotel Sliezsky dom - Tajov Hotel Thermia Palace - Piešťany Hrad - Liptovský Hrádok Hrad Červený Kameň - Častá Hrad Devín - Bratislava Hrad Devín - Bratislava Hrad Devín - Bratislava Hrad Krásna Hôrka - Krásnohorské Podhradie Hrad Modrý Kameň - Modrý Kameň Hrad Strečno - Strečno Hrad Strečno - Strečno Hradný kostol sv. Kataríny - Kremnica Hradný kostol sv. Kataríny - Kremnica Hradný park - Levice Hriňovské divadlo - Hriňová Hronsek, drevený kostolík - Hronsek HTF VŠMU - Bratislava HTF VŠMU - Bratislava Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica Hudobná sieň - Bratislavský hrad - Bratislava Hudobná sieň - Bratislavský hrad - Bratislava Hudobné centrum - Bratislava Hudobné centrum - Bratislava Hudobný altánok - Dolný Kubín Hudobný altánok - Dolný Kubín Hudobný fond - Bratislava Hudobný fond - Bratislava Hudobný pavilón v parku - Piešťany Hudobný pavilón v parku - Piešťany Hudobný pavilón v parku - Piešťany Hurbanovo námestie - Bojnice Hvezdáreň - Rožňava Hvezdáreň - Partizánske Hvezdáreň - Žilina Hvezdáreň - Partizánske Hvezdáreň - Rožňava Hvezdáreň - Žilina Hvezdáreň a planetárium - Prešov Hvezdáreň a planetárium - Hlohovec Hvezdáreň a planetárium - Hlohovec Hvezdáreň a planetárium - Prešov Hvezdáreň a planetárium M. Hella - Žiar nad Hronom Hvezdáreň a planetárium M. Hella - Žiar nad Hronom Hviezda - Trnava Hviezdoslavov park - Martin Hviezdoslavov park - Martin Hviezdoslavova ulica - Trenčín Hviezdoslavova ulica - Trenčín Hviezdoslavovo námestie - Bratislava Hviezdoslavovo námestie - Bratislava Hysteria Pub - Bratislava Hysteria Pub - Bratislava Ibiza club - Košice Ibiza club - Košice IC Culture Train - Košice IC Culture Train - Košice IFF BA stage - Piešťany iGAMES cyber cafe - Bratislava iGAMES cyber cafe - Bratislava Ihrisko - Horná Ždaňa Ihrisko - Horná Ždaňa Ihrisko Horné Orešany - Trnava Ihrisko Závodie - Turzovka Ihrisko Závodie - Turzovka Ilúzia klub - Dolný Kubín Ilúzia klub - Dolný Kubín Incheba Expo - Bratislava Incheba Expo Aréna - Bratislava Incheba Expo Aréna - Bratislava Indians club - Piešťany Indians club - Piešťany Inferno Club - Nové Mesto nad Váhom Inferno Club - Nové Mesto nad Váhom Infiniti - music bar - Bratislava Infiniti Aréna - Košice Infiniti Aréna - Košice INFINITI Music Bar - Bratislava Infinity Club - Partizánske Informačná kancelária Rady Európy - Bratislava Informačná kancelária Rady Európy - Bratislava Informačné centrum - Piešťany Informačné centrum - Piešťany Informačné centrum mesta - Stará Ľubovňa Informačné centrum mesta - Stará Ľubovňa Informačné turistické centrum - Svätý Jur Informačné turistické centrum - Svätý Jur Intergalaktická Obluda - Bratislava Intergalaktická Obluda - Bratislava Internát J. Hronca (Bernolák) - Bratislava Internát ZSŠ - Snina Internát ZSŠ - Snina Internet Bar Doma - Ružomberok Internet Bar Doma - Ružomberok Intruders Music Club - Nové Zámky Intruders Music Club - Nové Zámky Ipeľ - Šahy Ipeľ - Šahy Irish Castle Pub - Nové Zámky Irish Castle Pub - Nové Zámky Irish pub - Nitra Irish Pub - Banská Bystrica Irish pub - Senica Irish pub - Nitra Irish pub - Senica Irish Pub - Banská Bystrica Istra Centrum - Bratislava Istra Centrum - Bratislava Istropolis - Bratislava Istropolis - Bratislava Iuventa - Bratislava Jakubkova lúka - Nový Smokovec Jakubkova lúka - Nový Smokovec James Pub - Trenčín James Pub - Trenčín Jamm Club - Trenčín Jamm Club - Trenčín Jazdecký areál - Tatranská Lomnica Jazdecký areál - Tatranská Lomnica Jazero Dubník - Stará Turá Jazero Malý zemník - Bratislava Jazero Malý zemník - Bratislava Jazyková škola E-La - Hlohovec Jazyková škola E-La - Hlohovec Jazz & rock club - Partizánske Jazz & rock club - Partizánske Jazz Café - Bratislava Jazz Café - Bratislava Jazz Caffe - Nitra Jazz club - Košice Jazz klub - Košice Jazz Klub 12 - Banská Bystrica Jazz Klub 12 - Banská Bystrica Jazz Wine pub - Prešov Jazzový klub u Smädného mnícha - Banská Bystrica Jezuitský kostol - Bratislava Jezuitský kostol - Skalica Jezuitský kostol Najsvätejšieho Spasiteľa - Bratislava Jezuitský les - Bratislava Jókaiho divadlo - Komárno Jozefkovo údolie - Svätý Jur Jumbo centrum - Košice Junior klub - Martin Južančekova galéria - Trenčín K bar 1 - Bratislava K bar 2 - Bratislava K1 club - Prievidza K2 - Bardejov Kafe Scherz - Palisády - Bratislava Kamenný mlyn pri Malackách - Malacky Kapitol pub - Banská Bystrica Karloveské centrum kultúry - Bratislava Karmína - Bratislava Kartel Club - Bratislava KaSS - Turčianske Teplice KaSS /Papuča/ - Banská Bystrica Kaštieľ - Dolná Krupá Kaštieľ Antol - Svätý Anton Katedra filozofie a dejín filozofie UK - Bratislava Katolícka univerzita - Ružomberok Katolícke gymnázium - Banská Štiavnica Katolícky dom evanjelizácie - Bratislava Katov dom - Trenčín Kaviareň Archive - Galanta Kaviareň Veritas (Cinefil) - Košice KC - Vrútky KD - Terchová KD - Zuberec KD - Čierne Kľačany KD - Poluvsie KD - Beňadovo KD - Veľké Bedzany KD - Medzibrod KD - Bacúch KD - Úpor KD A. Hlinku - Ružomberok KD Čata - Levice KD Dovalovo - Liptovský Hrádok KD Ľ. Štúra - Modra KD Malý Kiar - Levice KD Necpaly - Prievidza KD Samka Dudíka - Myjava KD SKC - Banská Bystrica Kelt pub - Banská Bystrica Kelt pub - Bánovce nad Bebravou Kino Apollo - Lučenec Kino Baník - Prievidza Kino Choč - Dolný Kubín Kino Hviezda - Banská Bystrica Kino Korzo - Banská Bystrica kino Kultúra - Ružomberok Kino Mier - Senec Kino Mier Považská Bystrica - Považská Bystrica Kino Panorex - Nová Dubnica Kino Scala - Prešov Kino Strojár - Martin Kino Tatra - Bratislava Kino Tatra - Vráble Kino Žriedlo - Bardejovské Kúpele Kino Žriedlo - Bardejovské Kúpele Klarisky - Koncertná sieň - Bratislava Kláštorný kostol - Pezinok Klikk Pub - Nové Zámky Klub - Tlmače Klub - Revúca Klub - Fiľakovo Klub - Vyšné Ružbachy Klub 22 - Bratislava Klub 25 - Banská Bystrica Klub 77 - Banská Bystrica Klub Astral - Žilina Klub BAROKO (Minigaléria MsKS) - Nové Zámky Klub detí a mládeže Dúbravka - Bratislava Klub detí Slniečko - Bratislava Klub dôchodcov, Jegorovovo námestie - Košice Klub dôchodcov, Šafárikova trieda - Košice Klub Elefant - Martin Klub filatelistov - Bratislava Klub filatelistov - Malacky Klub filmového diváka - Levoča Klub Hudobroň - Liptovský Mikuláš Klub Kolotočovo - Liptovský Mikuláš Klub Kostitras - Prešov klub Labyrint - Kremnica Klub letcov - Trenčín Klub Lúč - Trenčín Klub numizmatikov - Trenčín Klub Odbornej výcvikovej školy letectva - Košice Klub Omega - Senica Klub parašutistov - Trenčín Klub Rév - Komárno Klub Senator - Bratislava Klub slovenských turistov - Ružomberok Klub slovenských turistov - Stará Ľubovňa Klub Strojár - Martin Klub U-La-La - Žilina Klub XXX - Trstená Klub za zrkadlom - Bratislava Klub zóna Poprad - Poprad Klubovňa 133 - Dolný Kubín Klubovňa SOS - Banská Bystrica klubu Route 69 - Bratislava Klzisko - Šaľa Klzisko na Hviezdoslavovom nám. - Bratislava Kníhkupectvo AB-knihy - Prešov Kníhkupectvo Amicus - Trnava Kníhkupectvo Artforum - Žilina Kníhkupectvo Artforum - Košice Kníhkupectvo Artforum - Banská Bystrica Kníhkupectvo Artfórum - Bratislava Kníhkupectvo Brloh - Bratislava Kníhkupectvo Česká kniha - Bratislava Kníhkupectvo Christiania - Poprad Kníhkupectvo Ex Libris - Bratislava Kníhkupectvo Libreria - Nové Zámky Kníhkupectvo Marsab - Košice Kníhkupectvo Marsab - Prešov Kníhkupectvo Modul - Levice Kníhkupectvo Modul - Trenčín Kníhkupectvo Nicolaus - Liptovský Mikuláš Kníhkupectvo Pištek knihy - Bratislava Kníhkupectvo pod vŕškom - Nitra Kníhkupectvo Pri veži - Trnava Kníhkupectvo Svet knihy - Bratislava Kníhkupectvo Svet knihy - Banská Bystrica Kníhkupectvo Veda - Bratislava Knižnica - Trenčín Knižnica - Sobrance Knižnica - Senec Knižnica - Kežmarok Knižnica - Moldava nad Bodvou Knižnica - Šahy Knižnica - Malacky Knižnica - Starý Smokovec Knižnica - Tatranská Lomnica Knižnica - Dolný Smokovec Knižnica - beletria - Liptovský Mikuláš Knižnica Antona Bernoláka - Nové Zámky Knižnica G. F. Belopotockého - Liptovský Mikuláš Knižnica J. Fándlyho - Trnava Knižnica Jána Bocatia - Košice Knižnica Mateja Hrebendu - Rimavská Sobota Knižnica P.O. Hviezdoslava - Prešov Knižnica pre mládež - Košice Knižnica Slniečko - Prešov Kocka - Martin Koliba - Bratislava Kolonáda - Vyšné Ružbachy Kolonádový most - Piešťany Koloseum - Košice Koncertná sála kaštieľa - Humenné Koncertná sála na Ul.J.Vuruma - Nitra Koncertná sála Na vŕšku - Nitra Koncertná sála v Redute - Spišská N. Ves Koncertná sála ZUŠ - Banská Bystrica Koncertná sieň - Trenčianske Teplice Koncertná sieň Marianum - Trnava Koncertná sieň Mirbachovho paláca - Bratislava Koncertná sieň Slovenskej filharmónie - Bratislava Koncertná sieň Štátneho konzervatória - Bratislava Koncertné štúdio Slovenského rozhlasu - Bratislava Kongresová sála - Levoča Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie - Poprad Konzervatórium - Košice Konzervatórium - Bratislava Konzervatórium - Žilina Konzervatórium J. L. Bellu - Banská Bystrica Kopplov kaštieľ GJK - Trnava Kopplova vila - Trnava Korzo Peklo Pub - Bratislava KOS Košice - Košice Kostol apoštolskej cirkvi - Košice Kostol klarisiek - Bratislava Kostol Minoritov - Levoča Kostol sv. Kataríny - Banská Štiavnica Kostol Sv. Kataríny - Banská Štiavnica Kostol sv. Ladislava a Gorazda - Topoľčany Kostol sv. Martina - Nitra Kostol sv. Michala - Trnava Kostol sv. Trojice - Košice Kozel Pub - Martin Kozel Pub - Žilina Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella - Rimavská Sobota Krajská štátna knižnica - Trnava Krajská štátna knižnica - Nitra Krajská štátna knižnica Ľ. Štúra - Zvolen Krajský úrad - Trenčín Krankenhaus club - Trenčín Krankenhouse - Trenčín Krčmička na rohu - Stará Ľubovňa Kressling Gallery - Bratislava Kresťanské centrum Apoštolskej cirkvi - Košice Kristian pub - Bratislava Krokus Galéria - Bratislava Krytá plaváreň - Trenčín Krytá plaváreň - Stará Ľubovňa KS Dlhé Hony - Trenčín KS Dolné Hony - Trenčín KS Jánošík - Košice KS Juh - Trenčín KS Kubra - Trenčín KS Opatová - Trenčín KS Šaca - Košice KS Sihoť - Trenčín KS Tallin - Bratislava KS Večierka - Šaľa KSC Fontána - Piešťany KSC Južan - Košice Kuchajda - Bratislava Kult. a metod. centrum Ozbroj. síl SR - Trenčín Kultúrne a informačné centrum - Ružomberok Kultúrne a spoločenské stredisko - Prievidza Kultúrne centrum - Pezinok Kultúrne centrum - Bardejov Kultúrne centrum - Martin Kultúrne centrum - Tatranská Lomnica Kultúrne centrum A. Sládkoviča - Detva Kultúrne centrum Aktivity - Trenčín Kultúrne centrum Tabačka - Košice Kultúrne stredisko - Stropkov Kultúrne stredisko Fontána - Bratislava Kultúrní domeček - Malacky Kultúrno-spoločenské centrum pre mladých Priestor - Malacky Kultúrny dom - Stupava Kultúrny dom - Žaškov Kultúrny dom - Oravská Polhora Kultúrny dom - Oravské Veselé Kultúrny dom - Čierny Balog Kultúrny dom - Rabča Kultúrny dom - Novoť Kultúrny dom - Horná Lehota Kultúrny dom - Svinica Kultúrny dom - Zázrivá Kultúrny dom - Seňa Kultúrny dom - Košická Belá Kultúrny dom - Hronsek Kultúrny dom - Bernolákovo Kultúrny dom - Veličná Kultúrny dom - Krivá Kultúrny dom - Rajec Kultúrny dom - Valaliky Kultúrny dom - Rabčice Kultúrny dom - Dobšiná Kultúrny dom - Trnava Kultúrny dom Černová - Ružomberok Kultúrny dom Mier - Spišská N. Ves Kultúrny dom R. Jašíka - Turzovka Kultúrny dom Vernosť - Bratislava Kultúrny inštitút Maďarskej republiky - Bratislava KulturPark - Košice Kúpalisko - Poprad Kúpalisko - Modra Kúpalisko - Rožňava Kúpalisko - Šamorín Kúpalisko - Skalica Kúpalisko - Prievidza Kúpalisko Margita - Ilona - Levice Kúpalisko Tehelné pole - Bratislava Kúpele - Vyšné Ružbachy Kúpele Dudince - Dudince Kúpele Nimnica - Nimnica Kúpeľná dvorana - Trenčianske Teplice Kúpeľná dvorana - Piešťany Kúpeľný dom - koncertná sieň - Turčianske Teplice Kúpeľný park - Trenčianske Teplice Kúpeľný park - Turčianske Teplice Kúpeľný park/Mušľa - Piešťany Kursalón - Piešťany Kysucká knižnica - Čadca Labyrint - Žilina Ľadová plocha na Iľjušinovej ul. - Bratislava Lager - Prievidza Las Vegas - Bratislava Laverna - Bratislava Laverna Bar - Ružomberok LD Choč - Bar - kúpele Lúčky - Ružomberok LD Krym - Trenčianske Teplice LD PAX - Trenčianske Teplice LD Vlára - Trenčianske Teplice Legenda Pub - Spišská N. Ves Lesík 1. mája - Vranov nad Topľou Lesný park - Prievidza Letisko - Prešov Letisko - Ražňany Letisko - Trenčín Letisko - Senica Letisko - Piešťany Letisko - Malé Bielce - Partizánske Letisko Slávnica - Púchov Letisko Sliač - Sliač Letisko Vajnory - Bratislava Letná plaváreň - Nemšová Letné kúpalisko - Myjava Letné kúpalisko - Spišská N. Ves Letné kúpalisko - Žiar nad Hronom Letné kúpalisko - Topoľčany Letné kúpalisko - Stropkov Letné kúpalisko Čajka - Bojnice Letný amfiteáter - Bardejov Letný štadión ŠK - Skalica Letohrádok Dardanely - Markušovce Level 12 - Banská Bystrica Liečebný dom Malá Fatra - Turčianske Teplice Liečebný dom Veľká Fatra - Turčianske Teplice Life music club - Považská Bystrica Liptov Aréna - Liptovský Mikuláš Liptovské osvetové stredisko - Liptovský Mikuláš Liptovské Sliače - Liptovské Sliače Líščie údolie - Bratislava Literárny klub - Bardejov Literárny klub J. Jesenského - Nitra Live Club - Trenčín Lobster - Senec Loď Martin - Bratislava Loď Propeler - Bratislava Loď Riviéra - Sereď Loď Žilina - Bratislava Loft - Bratislava Lokalita IGLE - pri Ranči M+M - Modra London pub - Komárno Lopej - Podbrezová Ľubovnianska knižnica - Stará Ľubovňa Ľubovnianske osvetové stredisko - Stará Ľubovňa Lucerna - Žarnovica Lúka pod Skalkou - Liptovský Hrádok Lýceum - Kežmarok Lyžiarsky areál Biely Potok - Ružomberok M Klub - Bratislava M-club Letná záhrada - Liptovský Mikuláš M-klub - Štrba Main Stage - Bratislava Majestic Music Club - Bratislava Malá sála Slovenskej filharmónie - Bratislava Malá tanečná sála SZUŠ - Košice Malbo Caffé - Košice Malé koncertné štúdio SRo - Bratislava Malinô Brdo - Ružomberok Malokarpatská knižnica - Pezinok Malý Babylon - Bratislava Malý evanielický kostol - Bratislava Mamba Club - Považská Bystrica Maňana pub - Bratislava Mariánske námestie - Žilina Materské centrum Hojdana - Bratislava Materské centrum Slimáčik - Kežmarok Materské centrum Slimáčik - Kežmarok Materské centrum Srdiečko - Trenčín Matica slovenská - Bratislava Matúšov dvor - Zvolen Mauzóleum Andreja Hlinku - Ružomberok MAX - Trenčín MAX - Poprad Maxim - Kamanová MČ Podunajské Biskupice - Bratislava MDK - Nováky Media klub - Žilina Medvedia Hora - Zemplínska Šírava Mejdan - Bratislava Mestká knižnica - Hlohovec Mesto Banská Bystrica - Banská Bystrica Mesto Banská Štiavnica - Banská Štiavnica Mesto Bardejov - Bardejov Mesto Bernolákovo - Bernolákovo Mesto Bojnice - Bojnice Mesto Bratislava - Bratislava Mesto Brezno - Brezno Mesto Brezová pod Bradlom - Brezová pod Bradlom Mesto Budmerice - Budmerice Mesto Čachtice - Čachtice Mesto Čadca - Čadca Mesto Červeník - Červeník Mesto Čierny Balog - Čierny Balog Mesto Detva - Detva Mesto Dolný Kubín - Dolný Kubín Mesto Drietoma - Drietoma Mesto Galanta - Galanta Mesto Gbely - Gbely Mesto Gelnica - Gelnica Mesto Gemerská Hôrka - Gemerská Hôrka Mesto Habovka - Habovka Mesto Handlová - Handlová Mesto Heľpa - Heľpa Mesto Hlohovec - Hlohovec Mesto Hnúšťa - Hnúšťa Mesto Hruštín - Hruštín Mesto Humenné - Humenné Mesto Iľanovo - Iľanovo Mesto Kežmarok - Kežmarok Mesto Košice - Košice Mesto Kráľovský Chlmec - Kráľovský Chlmec Mesto Kremnica - Kremnica Mesto Krokava - Krokava Mesto Levice - Levice Mesto Levoča - Levoča Mesto Liptovská Osada - Liptovská Osada Mesto Liptovský Hrádok - Liptovský Hrádok Mesto Liptovský Mikuláš - Liptovský Mikuláš Mesto Lučenec - Lučenec Mesto Malacky - Malacky Mesto Malatiná - Malatiná Mesto Martin - Martin Mesto Medzilaborce - Medzilaborce Mesto Michalovce - Michalovce Mesto Modra - Modra Mesto Moldava nad Bodvou - Moldava nad Bodvou Mesto Myjava - Myjava Mesto Námestovo - Námestovo Mesto Nitra - Nitra Mesto Nitrianske Pravno - Nitrianske Pravno Mesto Nová Dubnica - Nová Dubnica Mesto Oravská Polhora - Oravská Polhora Mesto Oravská Poruba - Oravská Poruba Mesto Partizánske - Partizánske Mesto Pečovská Nová Ves - Pečovská Nová Ves Mesto Pezinok - Pezinok Mesto Piešťany - Piešťany Mesto Poprad - Poprad Mesto Považská Bystrica - Považská Bystrica Mesto Považská Teplá - Považská Teplá Mesto Prešov - Prešov Mesto Prievidza - Prievidza Mesto Púchov - Púchov Mesto Revištské Podzámčie - Revištské Podzámčie Mesto Revúca - Revúca Mesto Rimavská Sobota - Rimavská Sobota Mesto Rožňava - Rožňava Mesto Ružomberok - Ružomberok Mesto Sabinov - Sabinov Mesto Šahy - Šahy Mesto Šaľa - Šaľa Mesto Senec - Senec Mesto Sereď - Sereď Mesto Skalica - Skalica Mesto Sliač - Sliač Mesto Snina - Snina Mesto Stará Ľubovňa - Stará Ľubovňa Mesto Strážne - Strážne Mesto Stropkov - Stropkov Mesto Stupava - Stupava Mesto Svätý Jur - Svätý Jur Mesto Svidník - Svidník Mesto Svit - Svit Mesto Topoľčany - Topoľčany Mesto Trenčianske Bohuslavice - Trenčianske Bohuslavice Mesto Trenčianske Teplice - Trenčianske Teplice Mesto Trenčín - Trenčín Mesto Trnava - Trnava Mesto Trstená - Trstená Mesto Turčianske Teplice - Turčianske Teplice Mesto Turzovka - Turzovka Mesto Tvrdošín - Tvrdošín Mesto Veličná - Veličná Mesto Veľké Kapušany - Veľké Kapušany Mesto Veľký Krtíš - Veľký Krtíš Mesto Vikartovce - Vikartovce Mesto Vráble - Vráble Mesto Vranov nad Topľou - Vranov nad Topľou Mesto Žarnovica - Žarnovica Mesto Závadka nad Hronom - Závadka nad Hronom Mesto Zavar - Zavar Mesto Zeleneč - Zeleneč Mesto Žiar nad Hronom - Žiar nad Hronom Mesto Žilina - Žilina Mesto Zlaté Moravce - Zlaté Moravce Mesto Zuberec - Zuberec Mesto Zvolen - Zvolen Mestská hala - Prešov Mestská hala - Lipany Mestská hala - Nitra Mestská knižnica - Skalica Mestská knižnica - Handlová Mestská knižnica - Turčianske Teplice Mestská knižnica - Banská Štiavnica Mestská knižnica - Partizánske Mestská knižnica - Gelnica Mestská knižnica - Piešťany Mestská knižnica - Jelšava Mestská knižnica - Stropkov Mestská knižnica - Kysucké Nové Mesto Mestská knižnica - Sabinov Mestská knižnica - Brezová pod Bradlom Mestská knižnica - Ružomberok Mestská knižnica - Bojnice Mestská knižnica - Humenné Mestská knižnica - Šaľa Mestská knižnica - Vranov nad Topľou Mestská knižnica (Úsek hudobnej a umenovednej literatúry) - Bratislava Mestská knižnica (Úsek literatúry pre mládež) - Bratislava Mestská knižnica M. Chrásteka - Žiar nad Hronom Mestská knižnica Michala Matunáka - Šurany Mestská športová hala - Trnava Mestská športová hala - Spišská N. Ves Mestská športová hala - Prešov Mestská športová hala - Stropkov Mestská športová hala - Považská Bystrica Mestská športová hala Bôrik - Žilina Mestská záhrada - Rimavská Sobota Mestské centrum kultúry - Malacky Mestské divadlo - Levoča Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava - Bratislava Mestské divadlo Žilina - Žilina Mestské kultúrne centrum - Hlohovec Mestské kultúrne centrum - Spišská N. Ves Mestské kultúrne stredisko - Bratislava Mestské kultúrne stredisko - Fiľakovo Mestské kultúrne stredisko - Šurany Mestské kultúrne stredisko - Michalovce Mestské kultúrne stredisko - Dolný Kubín Mestské kúpalisko - Sabinov Mestské trhovisko - Bratislava Mestský amfiteáter - Trnava Mestský futbalový štadión - Trenčín Mestský park - Kysucké Nové Mesto Mestský park - Levice Mestský park - Žiar nad Hronom Mestský park - Stropkov Mestský park na Sihoti - Nitra Mestský park Pomle - Šamorín Mestský park pri župnom dome - Púchov Mestský športový areál - Žarnovica Mestský štadión - Brezno Mestský úrad - Žilina Mestský úrad - Trenčín Mestský úrad - Žarnovica Mestský úrad - Nitra Mestský úrad - Bardejov Mestský úrad - Snina Mestský úrad - Šaľa Mestský úrad - Stará Ľubovňa Mestský úrad - Prešov Mestský úrad - Liptovský Mikuláš Mestský úrad - Martin Mestský úrad - Vráble Metaxa club - Senec Metro Music Club - Bratislava Metroklub - Šaľa Mexico Pub - Nitra Miami Club - Žilina Michalská kaplnka - Košice Mier - Spišská N. Ves Mier - Považská Bystrica Mierové námestie - Trenčín Miestne kultúrne centrum Gaštanová - Bratislava Miestne kultúrne centrum Školská - Bratislava Miestne kultúrne stredisko - Veľké Uľany Miklušova väznica - Košice Mikulášska loď (plavba po Dunaji) - Bratislava Ministerstvo kultúry SR - Bratislava Ministerstvo obrany SR - Bratislava Ministerstvo životného prostredia SR - Bratislava Ministry of Fun - Zvolen Ministry of Fun - Banská Bystrica Misijný dom - Banská Bystrica Mládežnícke centrum Kompas - Žilina Mladosť - Tornaľa Mlynská dolina - Bratislava Módny ateliér Jarmila Mittelmann - Bratislava Moliére - Humenné Monte Carlo Club - Bratislava Most café - Prešov Mostár - Brezno Motokárová hala - Bratislava Motorstop Zadné Hálny - Brezno Movie Bar - Nitra Moving Studio - Bratislava Moyzesova sieň slovenskej filharmónie - Bratislava Mozartova sieň - Bratislava MŠ Benkova - Nitra MŠ Cádrová - Bratislava MŠ Drahovce - Piešťany MŠ Hargašova - Bratislava MŠ Legerského - Bratislava MŠ Šíravská - Bratislava MŠ Šuňavcová - Bratislava MŠ Teplická - Bratislava MŠ Topolčianska - Bratislava MŠ Zákamenné - Dolný Kubín MsKC - Žiar nad Hronom MsKS - Trstená MsKS - Vrútky MsKS - Močenok MsKS - Tornaľa MsKS - Medzilaborce MsKS - Kremnica MsKS - Lučenec MsKS - Nové Mesto nad Váhom MsKS - Sabinov MsKS - Levice MsKS - Bojnice MsKS - Revúca MsKS - Zlaté Moravce MsKS - Skalica MsKS - Topoľčany MsKS - Bánovce nad Bebravou MsKS - Dunajská Streda MsKS - Humenné MsKS - Bardejov MsKS - Svidník MsKS - Sobrance MsKS - Veľký Krtíš MsKS - Tvrdošín MsKS - Piešťany MsKS - Rožňava MsKS - Nové Zámky MsKS - Rimavská Sobota MsKS - Komárno MsKS - Kežmarok MsKS - Trebišov MsKS - Senec MsKS - Senica MsKS - Gelnica MsKS - Detva MsKS - Šamorín MsKS - Kolárovo MsKS - Moldava nad Bodvou MsKS - Hurbanovo MsKS - Veľké Kapušany MsKS - Modra MsKS - Martin MsKS - Giraltovce MsKS - Sládkovičovo MsKS - Medvedzie MsKS - Tlmače Msks - Levoča Msks - Humenné Msks - Terchová Msks Galanta - Galanta MsKS Šaľa - Šaľa MsÚ - Topoľčany MsÚ - Rožňava MsÚ - Prievidza MsÚ - Turzovka MsÚ - Lipany MsÚ Bardejov - Bardejov Music club Hlava XXII - Bratislava Music club Woch - Bratislava Music Factory Club - Bratislava Music Rock Café - Zvolen Mustang pub - Piešťany Múzeu kysuckej dediny - Vychylovka Múzeum - Svätý Anton Múzeum bábkarských kultúr a hračiek - Modrý Kameň Múzeum Bojnice - Bojnice Múzeum Obchodu Podunajské Biskupice - Bratislava Múzeum SNP - Banská Bystrica Múzeum vo svätom Antone - Svätý Anton Múzeum Vojtecha Löfflera - Košice my caffé - Moravský Svätý Ján Nábrežie L. Svobodu - Bratislava Nadácia 21. storočia - Žilina Nádvorie Kežmarského hradu - Kežmarok Nádvorie Primaciálneho paláca - Bratislava Nádvorie radnice - Trnava Nám. M. R. Štefánika - Myjava Námestie - Partizánska Ľupča Námestie - Brezno Námestie A. Hlinku - Ružomberok Námestie Bardejov - Bardejov Námestie gen. Klapku - Komárno Námestie M. R. Štefánika - Trstená Námestie Majstra Pavla - Levoča Námestie osloboditeľov - Michalovce Námestie SNP - Banská Bystrica Námestie SNP - Bratislava Námestie sv. Egídia - Poprad Námestie Sv. Trojice - Šaľa Národná bazilika Sedembolestnej Panny Márie - Senica Národný dom - Martin Národopisná expozícia - Bardejov Nassau - Bratislava Nay Tanečný dom - Trenčín Nebo ? Peklo - Košice Nemocnica - Žiar nad Hronom Neverland - Malacky Next Apache - Bratislava NFG klub - Dunajská Streda Nitrianska galéria - Nitra Nitrianska hvezdáreň - Nitra Nitrianske Staré divadlo - Nitra Nočný bar Ski Club - Liptovský Mikuláš Nostalgia Music Pub - Humenné Nottingham pub - Nitra Nová Akropolis - Bratislava Nová Akropolis - Košice Nová mestská športová hala - Nitra Nová radnica - Bratislava Nová športová hala - Michalovce Nové Korzo - Ružomberok Novohradská knižnica - Lučenec Nový evanjelický kostol - Bratislava NTC Sibamac Aréna - Bratislava NU SPIRIT - Bratislava Nu Spirit Club - Bratislava O2 Aréna - Trenčín O2 Bubble stan - Trenčín Oáza Club - Tatranská Lomnica Obchodno-kultúrne centrum - Rožňava Obec Haligovce - Haligovce Obec Jakubany - Jakubany Obec Liptovská Štiavnica - Liptovská Štiavnica Obec Lokca - Lokca Obec Oravský Biely Potok - Oravský Biely Potok Obec Párnica - Párnica Obec Prakovce - Prakovce Obec Riečka - Riečka Obec Vavrečka - Vavrečka Obec Zliechov - Zliechov Obecný úrad - Valaliky Obradná sieň - Bardejov Obradná sieň - Žarnovica Obradná sieň - Vranov nad Topľou Obradná sieň MsÚ - Stará Ľubovňa Obvodný úrad - Kežmarok Obvodný úrad práce - Trnava OC Cassovia Carrefour - Košice OC MAX - Trenčín OC Optima - Košice Ocean - Leopoldov OD Tesco - Bratislava OD Tesco - Žilina OD Tesco - Banská Bystrica Odborový dom kultúry - Prešov Okresná knižnica - Rimavská Sobota Okresná knižnica - Bardejov Okresný úrad - Zlaté Moravce Omega klub - Brezno Oravské kultúrne stredisko - Dolný Kubín Orlovňa - Skalica Osveta - Spišská Belá Osvetové stredisko Kramáre - Bratislava Osvetové stredisko Ovručská - Bratislava Osvetové stredisko Slovany - Bratislava Pálffyho palác - Bratislava Palmyra club - Bratislava Pamätník - Nemecká Pamätník SNP - Banská Bystrica Pamätník SNP - Považská Bystrica Pamätník vďaky - Bardejov Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry - Brhlovce Panta Rhei Aupark - Bratislava Panta Rhei Polus - Bratislava Park - Kolárovo Park - Lutila Park Antona Bernoláka - Trnava Park Bambino - Košice Park J. M. Hurbana - Nové Mesto nad Váhom Park kultúry a oddychu - Nitra Park kultúry a oddychu - Poprad Park kultúry a oddychu - Prešov Park kultúry a oddychu - Banská Bystrica Park M. R. Štefánika - Trenčín Park M. R. Štefánika - Levice Park M. R. Štefánika - Levice Park Pub - Michalovce Park Š. Moyzesa - Žiar nad Hronom Park Š. N. Hýroša - Ružomberok Park Snow Donovaly - Donovaly Park Snow Štrbské Pleso - Štrbské Pleso Parlamentka - Brasseria - Bratislava Partizánska lúka - Bratislava Pastoračné centrum - Partizánske Pedagogická fakulta UK - Bratislava Peklo - Humenné Penzión Gejdák - Ružomberok Pešia zóna - Trenčianske Teplice Pešia zóna - Prešov Pešia zóna - Stará Ľubovňa Pešia zóna - Piešťany Pešia zóna - Kremnica Pešia zóna - Senec Pešia zóna - Partizánske Pezinský zámok - Pezinok Piano club - Trenčín Piano Club - Prievidza Piaristické gymnázium - Trenčín Piaristický kostol - Prievidza Piaristický kostol sv. Ladislava - Nitra Picasso Klub - Martin Piešťanské informačné centrum - Piešťany Pilsner Pub - Ružomberok Pistol & Pistol - Martin Pivnička - Bratislava Pivovar Šariš - Veľký Šariš PKO - Bratislava PKO - Čierny orol - Prešov PKO - Trnovce - Myjava PKO Banská Bystrica - Banská Bystrica Planet 4 - Trnava Planet Music Club - Považská Bystrica Plastik klub - Prešov Plážové kúpalisko - Prievidza Plážové kúpalisko - Banská Bystrica Plážové kúpalisko Ryba-Anička - Košice Plešivec pub - Nové Mesto nad Váhom Plesnivec bar - Poprad Pod Lipou - Vranov nad Topľou Podchod pod Mierovým námestím - Bratislava Podtatranská knižnica - Poprad Podunajská knižnica - Komárno Pohronské osvetové stredisko - Banská Štiavnica Pohronské osvetové stredisko - Žiar nad Hronom Poľský inštitút - Bratislava Polus - Bratislava Polus City Center - Bratislava Pomník padlých - Snina Ponitrianske múzeum - Nitra Posádkový klub - Trenčín Posádkový klub Armády - Liptovský Mikuláš Power Club - Stará Ľubovňa Požiarna zbrojnica - Nová Dubnica Praetórium - Banská Bystrica Právnická fakulta UPJŠ - Košice Pražovňa - Banská Bystrica Prešovská univerzita - Prešov Primaciálne námestie - Bratislava Primaciálny palác - Bratislava PRIMI - Bratislava Prírodné kúpalisko Delňa - Prešov Prírodné prostredie - Matejková - Brezová pod Bradlom Prírodný amfiteáter - Jaslovské Bohunice Prírodný amfiteáter Aquila - Bojnice Prírodovedecká fakulta UPJŠ - Košice Prísálie ES MsKS - Liptovský Hrádok Propeler Garden - Bratislava Prvá stavebná sporiteľňa - Bratislava Pub - Moravany nad Váhom Pub 69 - Svidník Pub u Smädného Mnícha - Bardejov Pub u zeleného stromu - Bratislava Pulso Club - Nitra Queen's pub - Púchov Quo Vadis - Bratislava Rača - Bratislava Radical Club - Košice Radikál pub - Košice Rádio Devín / Rádio FM stage - Trenčín Radnica - Rožňava Radnica - Levoča Radnica - balkón - Topoľčany Radničná sála - Košice Radničné námestie - Bardejov Radničné námestie - Pezinok Radosť - Bratislava Rakúske kultúrne fórum - Bratislava Rakúsky inštitút - Bratislava Ranč - Kráľova Lehota Ranč pod Babicou - Bojná Ranč Rušeň 38 - Železná Breznica Randal klub - Bratislava Reduta - Bratislava Reduta - Poprad Reduta - Žilina Reduta - Spišská N. Ves Reduta - Lučenec Refektát kolégia Piaristov - Trenčín Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Prešov Regency Casino - Bratislava Regionálne kultúrne stredisko - Žilina Regionálne osvetové stredisko - Nové Zámky Rekreačná oblasť Drienica - Prešov Rekreačná oblasť Duchonka - Prašice Rekreačná oblasť Sigord - Prešov Rekreačná oblasť Sninské Rybníky - Snina Rekreačné stredisko - Tornaľa Rekreačné stredisko Kamenec - Kaluža Rekreačné stredisko Malé Leváre - Malé Leváre Rekreačné stredisko Remata - Handlová Rekreačné stredisko Ružiná pri Lučenci - Lučenec Rekreačné zariadenie Zlatá Idka - Košice Relax Centrum - Banská Bystrica Relax Club - Ružomberok Remix club - Bratislava Renesančný kaštieľ - Galanta Reset - Partizánske Reset Music Arena - Partizánske Reštaurácia Abadona - Bratislava Reštaurácia pizzeria Saratov - Bratislava Reštaurácia U lodníka - Bratislava Reštaurácia u Medveďa - Tatranská Lomnica Reštaurácia Veža - Bratislava Rhapis - exkluzívne rastliny - Bratislava Rhapis - exkluzívne rastliny - Bratislava Rhapis - exkluzívne rastliny - Bratislava Rhapis - exkluzívne rastliny - Bratislava Rímskokatolícky kostol Sedembolestnej Panny Márie - Martin Rio disco pub - Nitra RKC - Prievidza Robotnícky dom - Banská Bystrica Rock Club NaOZZaY - Nitra Rock club Tartaros - Banská Bystrica Rock fabric - Poprad Rock pub - Hlohovec Rock pub Bašta - Malacky Rockový klub Tuba - Košice Rodeo Club Iskra - Košice Rodeo Pub, Zlaté piesky - Bratislava Rodinný detský domov - Piešťany Rokáč - Hlohovec Rondel - Žilina Rondel klub 23 - Žilina Rosenberger Jazz klub - Ružomberok Roswell klub - Banská Bystrica Rotunda - Nižná Route 66 - Liptovský Mikuláš Rozhanovce - Rozhanovce Ruské centrum vedy a kultúry - Bratislava Ružinovský športový klub - Bratislava Rybník Vengliská - Stará Ľubovňa Rytiersky dom (DK) - Bratislava S klub - Levice S klub - Prievidza Sad A. Kmeťa - Piešťany Sad Janka Kráľa - Bratislava Šafárikovo námestie - Bratislava Saint Tropez - Bratislava Sála nad poštou - Svit Sála opery a baletu (Nová budova SND) - Bratislava Sála SMH - Banská Bystrica Saleziáni Dona Bosca - Bratislava Saleziánske mládežnícke stredisko - Prešov Salónik COOP - JEDNOTA a. s. - Bratislava Šapito - Banská Bystrica Šarišské osvetové stredisko - Prešov Saturn - Trenčín SCCA - Bratislava SCK Južan - Košice ŠD JLF UK - Martin ŠD Mladá Garda - Bratislava SD Veča - Šaľa Sedmička 7 - Bratislava Semafor klub - Spišská N. Ves Seminárny kostol sv. Antona Paduánskeho - Košice Senior centrum - Bratislava ŠH Malina - Malacky ŠH ŠK Matador - Púchov Shaka club - Púchov Shiba city - Poprad Shopping Palace Soravia - Bratislava Showroom egoé - Bratislava Showroom Komandor - Bratislava Sídlisko Bysterec - Dolný Kubín Sihoť - Nové Zámky Sina - Trenčianske Teplice Skanzen - Stará Ľubovňa Skanzen - Vychylovka Skanzen Čičmany - Čičmany Ski Centre Levoča - Levoča Škola remesiel ÚĽUV - Bratislava Škola remesiel ÚĽUV - Banská Bystrica Škola úžitkového výtvarníctva - Košice Skuteckého dom - Banská Bystrica Slang Pub - Bratislava Slovan - Bánovce nad Bebravou Slovenská filharmónia - Bratislava Slovenská národná galéria - Bratislava Slovenská pedagogická knižnica ÚIPŠ - Bratislava Slovenská únia židovskej mládeže - Bratislava Slovenská výtvarná únia - Bratislava Slovenské centrum dizajnu - Bratislava Slovenské liečebné kúpele - Trenčianske Teplice Slovenské národné divadlo - Bratislava Slovensko-poľský dom - Bardejov Slovenský inštitút - Bratislava Slovenský letecký zväz - Trenčín Slovenský rozhlas - Bratislava Smerr pub - Žilina SNG Bratislava, Vodné kasárne - Bratislava SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku - Bratislava SNM - Múzeum slovenskej dediny - Martin Soniclab - Bratislava SOU dopravné - Košice SOU elektrotechnické - Prešov SOU obchodné - Bratislava SOU poľnohospodárske - Stropkov SOU stavebné - Prešov SOU strojárske - Považská Bystrica SOUL - Banská Štiavnica SOUP - Sabinov Space Klub - Prievidza Špania dolina - Banská Bystrica Spider Bar - Modra Spišská knižnica - Spišská N. Ves Spojka - Bratislava Spoločenská dvorana - Sliač Spoločenská hala - Šurany Spoločenská sála KIA - Turčianske Teplice Spoločenská sála PD Vajnory - Bratislava Spoločenská sála Zlatý býk - Michalovce Spoločenské centrum - Piešťany Spoločenské centrum - Čečejovce Spoločenský dom - Malacky Spoločenský dom - Nitra Spoločenský dom - Žarnovica Spoločenský dom - Topoľčany Spoločenský dom na Lipníku - Tlmače Spoločenský dom Nivy - Bratislava Spoločenský dom NIVY - Bratislava Spoločenský dom Prievoz - Bratislava Spoločenský dom Trávniky - Bratislava Spoločenský dom Trnávka - Bratislava Spoločenský dom Veča - Šaľa Sporting pub - Pezinok Športová hala - Bardejov Športová hala - Michalovce Športová hala - Ružomberok Športová hala - Humenné Športová hala - Martin Športová hala - Prievidza Športová hala - Levice Športová hala - Nitra Športová hala - Trenčín Športová hala - Lučenec Športová hala - Stará Ľubovňa Športová hala - Dubnica nad Váhom Športová hala - Hlohovec Športová hala Cassosport - Košice Športová hala Milénium - Nové Zámky Športová hala Pasienky - Bratislava Športová hala Rates - Zvolen Športová hala Šaľa - Šaľa Športová hala Štiavničky - Banská Bystrica SPOŠ - Medzilaborce Správa NP Veľká Fatra - Ružomberok SPŠ - Brezno SPŠ - Humenné SPŠ S. Stankovianského - Banská Štiavnica SPŠE - Piešťany SPSŠ - Stavebná - Žilina SSM - Thurzov dom - Banská Bystrica ST Aréna - Bratislava Štadión - Žarnovica Štadión - Dunajská Streda štadión Aréna - Nitra Štadión Artmedia Petržalka - Bratislava Štadión Inter - Bratislava Štadión MFK - Ružomberok Štadión Pasienky - Bratislava Štadión TJ Polygraf - Bratislava Stanica Žilina - Záriečie - Žilina Stanica ŽSR Bratislava - Petržalka - Bratislava Stapring - Nitra Stará pekáreň - Nitra Stará radnica - Bratislava Stará radnica - Košice Stará Sladovňa - Košice Stará športová hala - Košice Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre - Nitra Staré ihrisko - Vráble Staromestská knižnica - Bratislava Stars club - Košice Štátna filharmónia - Košice Štátna opera - Banská Bystrica Štátna vedecká knižnica - Banská Bystrica Štátna vedecká knižnica - Prešov Štátna vedecká knižnica - Košice Štátne divadlo KE - Košice Štátny ústredný banský archív - Banská Štiavnica Steam & Coffee - Bratislava Steel Aréna - Košice Steps Pub - Trenčín Stredisko kultúry - Nové Mesto - Bratislava Stredná záhradnícka škola - Piešťany Stredoeurópsky dom fotografie - Bratislava Stredoslovenská galéria - Horná - Banská Bystrica Stredoslovenské múzeum - Banská Bystrica Stredoslovenské osvetové stredisko - Dolná ul. - Banská Bystrica Štúdio 12 - Bratislava Štúdio L & S - Bratislava Štúdio Tatra - Nitra STV Štúdio Banská Bystrica - Banská Bystrica STV Štúdio Košice - Košice Subclub - Bratislava Subterra - Nitra Súkromná umelecká škola Boby Brelly - Košice Súkromné konzervatórium D. Kardoša - Topoľčany Súkromné slovanské gymnázium - Bratislava Šurany - Šurany SÚZA - Správa účelových zariadení - Bratislava Svätojurská viecha - Svätý Jur Svätojurská viecha - Bratislava Synagóga - Brezno Synagóga - Nitra Synagóga - Trnava Synagóga - Malacky ŠZŠ - Sabinov T & D Hala - Bratislava Tasso Klub - Čadca Tatra Club - Malacky Tatry pub - Starý Smokovec Teatro Wüstenrot - Bratislava Teatro Wüstenrot - Bratislava Technická univerzita - Žilina Technická univerzita - Košice Technická univerzita - Zvolen Technopol - Bratislava Tekovská knižnica - Levice Tekovské múzeum - Levice Telocvičňa PaKA - Modra Terasa OC Družba - Stará Ľubovňa Termálne kúpalisko - Turčianske Teplice Termálne kúpalisko - Veľký Meder Termálne kúpalisko Štrand - Nové Zámky Tesco stage - Trenčín The Beer House - Košice Theatrium - Bratislava Tiffany - Žilina Tiffany Café - Prešov Tirish pub - Banská Bystrica Topvar Pub - Moravany nad Váhom Tourclub - Banská Bystrica Trafo music bar - Bratislava Tranzit dielne - Bratislava Trenčianska univerzita A. Dubčeka - Trenčín Trenčianske osvetové stredisko - Trenčín Trenčiansky hrad - Trenčín Triangel Pub - Námestovo Tríbečská knižnica - Topoľčany Tríbečské osvetové stredisko - Topoľčany Trix - Trstená Trnavská univerzita - Trnava Trojičné námestie Trnava - Trnava Tunel - Prešov Tunel Discoklub - Prievidza Turá Lúka - Myjava Turá Lúka - Myjava Turčianska knižnica - Martin Turistické informačné centrum - Stropkov Tyršovo nábrežie - Bratislava U Bernarda - Svätý Jur U červeného kohúta - Banská Štiavnica U červeného raka - Bratislava U Dežmára - Bratislava U Matúša - Bratislava U Očka - Bratislava U švarca - Pezinok U zajacov - Bratislava Účelové zariadenie MK SR - Bratislava UCM - Trnava Ulica 17. novembra - Topoľčany Umelecká beseda slovenská - Bratislava Umelka - Bratislava Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - Nitra UniBanka Vajnorská - Bratislava Unique - Bratislava Univerzitná knižnica - Bratislava Univerzitné Pastoračné Centrum - Bratislava V klub - Bratislava V klub - Banská Bystrica V klub - Prešov V-klub - Prešov V-klub - Zvolen Vajnory - Bratislava Valašský šenk - Galéria Bolka Polívku - Nitra Varadero klub - Bratislava VAV mdc - Žilina Vegas club - Hriňová Veľká dvorana - Ružomberok Veľká Lehôtka - Mráznica - Prievidza Veľká Lehôtka - Na Kršli - Prievidza Veľká Lehôtka - Polianka - Prievidza Veľké koncertné štúdio SRo - Bratislava Veľký evanjelický kostol - Bratislava Velvet Pub - Bojnice Veľvyslanectvo ČR - Bratislava Veľvyslanectvo Japonska - Bratislava Verejná knižnica Michala Rešetku - Trenčín Via galéria - Bratislava Viacúčelová hala - Podbiel Vihorlatské osvetové centrum - Humenné Viktória - Zvolen Vila Dominika - Banská Bystrica Vinohradnícky dom U Richtára - Modra Vínotéka u Františkánov - Skalica VK1 - Banská Štiavnica Vlkolínec - Vlkolínec Vodná nádrž - Levoča Vodná nádrž Domaša - Holčíkovce Vodná veža - Bratislava Vodný mlyn - Bohunice VOX - Topoľčany Vrtuľa - Industrial club - Považská Bystrica Všešportová hala - Púchov VŠMU Dvorana - Bratislava VŠVU - Bratislava Vulkan disco - Levice Výskumný ústav živočíšnej výroby - Nitra Vysoká škola výtvarných umení - Bratislava Vysokoškolský klub - Prešov Výstavná sieň SNM - Bratislava Wave - Prešov Western pub - Banská Bystrica Western pub - Hlohovec Windigo - Košice Wood pub - Vráble World club - Zvolen X-bar - Levice XXX Club - Púchov YES - Humenné Záhorská knižnica - Senica Záhorské osvetové stredisko - Skalica Záhrada prezidentského paláca - Bratislava Záhrada SD - Sliač Záhrada umenia - Prešov Základná škola - Tatranská Lomnica Základná škola Breza - Breza Základná škola Sliač - Sliač Základná umelecká škola - Trenčín Základná umelecká škola - Stará Ľubovňa Zámocká záhrada - Hlohovec Zámocký park - Pezinok Zanzibar - Poprad Západoslovenské múzeum - Trnava Závodisko - Dostihová dráha - Bratislava Závodný klub SCP - Ružomberok Združená stredná priemyselná škola - Trnava Združená stredná škola obchodu a služieb - Kežmarok Združenie Artefakt - Bratislava Združenie pre integrálne vzdelávanie - Bratislava Zebra Music Pub - Košice Zelený dom - Banská Bystrica Železničná stanica - Humenné Železničná stanica - Hanušovce nad Topľou Železničná stanica - Ružomberok Železničná stanica - Košice Zemplín - Veľké Kapušany Zemplínska knižnica - Michalovce Zichyho palác - Bratislava Židovská synagóga - Prešov Žilinská knižnica - Žilina Zimný štadión - Prievidza Zimný štadión - Poprad Zimný štadión - Dolný Kubín Zimný štadión - Banská Bystrica Zimný štadión - Zvolen Zimný štadión - Spišská N. Ves Zimný štadión - Žilina Zimný štadión - Levoča Zimný štadión - Skalica Zimný štadión - Liptovský Mikuláš Zimný štadión - Levice Zimný štadión - Ružomberok Zimný štadión - Trenčín Zimný štadión - Šaľa Zimný štadión - Kežmarok Zimný štadión - Topoľčany Zimný štadión - Senica Zimný štadión - Humenné Zimný štadión - Lučenec Zimný štadión Harmincova - Bratislava Zimný štadión O. Nepelu - Bratislava Zimný štadión V. Dzurillu - Bratislava ZIO - Spišská N. Ves ZK Tatramat - Poprad Zlaté piesky - Bratislava ZOO - Bratislava Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca - Bratislava ZŠ - Stupava ZŠ - Sabinov ZŠ - Moldava nad Bodvou ZŠ - Rabčice ZŠ - Rabča ZŠ - Krivá ZŠ - Levice ZŠ - Senica ZŠ Dražovce - Nitra ZŠ J. Matušku - Dolný Kubín ZŠ Komenského - Sabinov ZŠ Komenského - Stará Ľubovňa ZŠ Konštantínova - Stropkov ZŠ Kúpeľná - Prešov ZŠ Ľubotice - Prešov ZŠ Majerníkova - Bratislava ZŠ Májové námestie - Prešov ZŠ Mirka Nešpora - Prešov ZŠ Mlynská - Stropkov ZŠ Mojmírova - Zlaté Moravce ZŠ Moskovská - Banská Bystrica ZŠ Nemocničná - Dolný Kubín ZŠ Odborárska - Prešov ZŠ Petrovany - Prešov ZŠ Pionierska - Brezno ZŠ R. Zaymusa - Žilina ZŠ Rozkvet - Považská Bystrica ZŠ Sedlice - Prešov ZŠ sídlisko Lúky - Vráble ZŠ Školská - Turčianske Teplice ZŠ Šrobárova - Prešov ZŠ Staré Hory - Banská Bystrica ZŠ Štúrova - Stará Ľubovňa ZŠ sv. Cyrila a Metoda - Stará Ľubovňa ZŠ sv. Svorada a sv. Benedikta - Trenčín ZŠ V. Javorku - Žilina ZSŠ M. R. Š. - Brezová pod Bradlom ZSŠ Poľnohospodárska - Bardejov ZŠU J. Cikkera - Banská Bystrica ZUŠ - Kežmarok ZUŠ - Levoča ZUŠ - Brezno ZUŠ - Sabinov ZUŠ - Spišská N. Ves ZUŠ - Banská Štiavnica ZUŠ - Topoľčany ZUŠ - Levice ZUŠ - Brezová pod Bradlom ZUŠ - Liptovský Mikuláš ZUŠ - Svit ZUŠ - Stropkov ZUŠ - Šahy ZUŠ - Dunajská Streda ZUŠ - Námestovo ZUŠ - Snina ZUŠ Damborského - Nitra ZUŠ Handlová - Banská Bystrica ZUŠ J. Rosinského v Nitre - Nitra ZUŠ Karloveská - Bratislava ZUŠ L. Mokrého - Topoľčany ZUŠ M. Sch. Trnavského - Trnava ZUŠ M. Vileca - Bardejov ZUŠ Martinská - Žilina ZUŠ Na Vŕšku - Nitra ZUŠ P. M. Bohúňa - Dolný Kubín Zvolenská priehrada - Zvolen Dátum