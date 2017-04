Otestujte si svoj stres: Spomeňte si na prelomové udalosti z vášho života!

Americkí lekári Thomas Holmes a Richard Rahe zostavili zoznam 41 pozitívnych a negatívnych životných udalostí. Každá udalosť má vyčíslenú mieru stresu, ktorú vyvoláva u bežnej osoby.

Spomeňte si, aké prelomové udalosti ste prežili v posledných dvoch rokoch a poznačte si čísla (jednotky závažnosti) pri tých udalostiach. Ak sa rovnaká stresová situácia za posledné dva roky u vás zopakovala viackrát, číslo „jednotky závažnosti“ vynásobte toľkokrát, koľkokrát ste túto udalosť prežili.

Stresové faktory

Smrť manžela/manželky 100b

Rozvod 73b

Rozchod s partnerom 65b

Pobyt vo väzení 63b

Úmrtie v najbližšej rodine 63b

Vlastný úraz alebo choroba 53b

Vlastná svadba 50b

Strata zamestnania 47b

Uzmierenie s partnerom 45b

Odchod do dôchodku 45b

Choroba rodinného príslušníka 44b

Tehotenstvo 40b

Sexuálne problémy 39b

Príchod nového člena rodiny 39b

Zmena postavenia v zamestnaní 39b

Zmena vo vlastnej finančnej situácii 38b

Smrť blízkeho priateľa 37b

Zmena zamestnania 36b

Pribúdanie partnerských hádok 35b

Pôžička väčšia ako 2 000 eur 31b

Väčšie dlhy 30b

Zmena zodpovednosti v zamestnaní 29b

Syn alebo dcéra opúšťa domov 29b

Nezhody so svokrou alebo svokrom 29b

Mimoriadny osobný úspech 28b

Partner nastúpil do zamestnania alebo odišiel z neho 26b

Začatie alebo ukončenie školy 26b

Zmena životných podmienok 25b

Zmena osobných zvyklostí 24b

Spory s nadriadeným 23b

Zmena pracovných podmienok alebo doby 20b

Zmena bydliska 20b

Zmena školy 20b

Zmena trávenia voľného času 19b

Zmena činností v cirkevnej oblasti 19b

Zmena v spoločenskej činnosti 18b

Pôžička menej ako 2 000 eur 17b

Zmena návykov v spánku 16b

Zmena početnosti rodinných stretnutí 15b

Zmena návykov v jedle 15b

Dovolenka 13b

Vianoce 12b

Nepatrné priestupky zákona 11b

Výsledok:

Spočítajte všetky body. Súčet je vaše osobné skóre a naznačuje stupeň odolnosti. Vysoké skóre by malo byť varovným signálom, že treba zmeniť životný štýl, zlepšovať svoj zdravotný stav zvyšovaním fyzickej odolnosti, ktorá ovplyvňuje aj výšku psychickej odolnosti. Mali by ste sa zamyslieť nad svojím hodnotovým systémom, upraviť svoju životosprávu a viac relaxovať.

Skóre viac ako 300

Dostali ste sa do fázy vyčerpanosti a hrozí vám aj ochorenie psychosomatického charakteru. Pravdepodobnosť ochorenia je 50 až 86 percent. Súčasne to nabáda na vytvorenie účinných protistresových zásahov.

Skóre 200 až 300

Vážne ohrozenie. Pravdepodobnosť ochorenia je 30 až 52 percent.

Skóre 150 až 200

Mierne ohrozenie stresovými vplyvmi. Pravdepodobnosť ochorenia je 9 až 33 percent. Skóre menej ako 150 Zatiaľ ste na tom relatívne dobre, ale to neznamená, že by ste vôbec nemali premýšľať o svojom spôsobe života.

