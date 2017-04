Ostrava vás očarí: Navštívte múzeum, ktoré je inšpirované knihami Jula Verna

Pred dvomi rokmi na mieste niekdajších vysokých pecí otvorili obrovské technické múzeum, ktoré v strednej Európe nemá obdobu. Vstupujeme cez dvere bývalej energetickej ústredne, U6. Ocitáme sa v jednej veľkej herni s viac ako sto exponátmi. Tvorcovia múzea sa inšpirovali knihami Jula Verna. Najkrajší pohľad je z vyhliadkovej plošiny, odkiaľ vidno na autá aj vlaky, určite si všimnete repliku parovozu či ponorku Nautilus. Je v nej nielen kajuta kapitána Nema, ale aj organ, na ktorom si môžete zahrať.

Okolo sveta

V oddelení Cesta okolo sveta za 80 dní si overíte znalosti z Morzeovej abecedy, v časti Zo Zeme na Mesiac si vyskúšate, aký stiesnený je pristávací kozmický modul Vostok 1. Na vlastnej koži si overíte aj to, koľko trvá, kým vám tuner zahrá obľúbenú pesničku. Jednoducho si sadnete na bicykel, pedálovaním spustíte turbínu a sledujete cestu elektrickej energie od bicykla až k rádiu. Ak ste žasli v U6, vo Veľkom svete techniky nezatvoríte ústa. Výstava na troch poschodiach približuje Detský svet, Svet vedy a objavov, Svet civilizácie či Svet prírody.

Zistíte, ako funguje ľudské telo, vyskúšate si pohľad psa, overíte fyzikálne zákony. A to všetko zábavnou formou. Vo Svete prírody môžete prijať aj zaujímavú výzvu – vsuniete ruku do boxu pod obrazovkou, chytíte do rúk guľôčku, a keď ju uchopíte, na monitore sa ukáže piktogram husacieho brka. Jemne vám pohladí ruku, čo na perách každého vyvolá blažený úsmev. Hneď po ňom sa však na obrazovke zjaví obrázok pavúka, ktorý vám lezie na hánky. Niet človeka, ktorý by z boxu ruku s krikom nevytiahol.

Krstil Jamajčan

Aj preto, že k podobným exponátom sa budete opakovane vracať, zamarí sa vám, že Veľký svet techniky nemá koniec. Našťastie sú tu vaky, na ktorých si môžete oddýchnuť, a na prízemí aj malá kaviareň. Z Veľkého sveta techniky sa za päť minút chôdze dostanete k ďalšej atrakcii Dolných Vítkovíc, k Bolt Tower, veži, ktorú pokrstil najrýchlejší muž planéty, jamajský šprintér Usain Bolt.

Na niekdajšej vysokej peci je dnes kaviareň a vyhliadková plošina, ktorá je najvyšším miestom Ostravy. Práve na nej sme stretli skupinu Sloveniek, ktoré sa na severnú Moravu vybrali na dámsky víkend. Prešli si trhy, vyšli na Bolt Tower, spustili sa do bane a celý deň chodili po múzeách. A potom, že ženám na technike nezáleží...

